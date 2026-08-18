Quốc khánh 2/9: Du khách ưu tiên các tour ngắn “đáng tiền”

Báo cáo Traveloka SEA Index vừa được công bố cho thấy, sức nóng của thị trường tour dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ tập trung ở những hành trình cần di chuyển bằng máy bay. Nhiều doanh nghiệp cũng đã giới thiệu các sản phẩm đường bộ ngắn ngày cho dịp này...

Biển Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Mạnh Thắng

Ghi nhận tại các doanh nghiệp lữ hành, thị trường tour Quốc khánh 2/9 chưa tăng nhiệt đồng đều. Trong khi một số tuyến quốc tế đã kín chỗ, khách nội địa vẫn có xu hướng chốt muộn. Đây cũng là đặc điểm đáng chú ý khi hành vi đặt tour ngày càng phân hóa theo điểm đến, thời gian nghỉ và khả năng chi trả.

Nhìn từ thực tế thị trường du lịch hiện nay, các đơn vị lữ hành khẳng định, mặt bằng giá tour dịp nghỉ lễ sắp tới nhìn chung không có nhiều biến động. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng sản phẩm, làm việc với đối tác và giữ nguồn dịch vụ từ sớm để ổn định giá. Việc giá nhiên liệu có xu hướng hạ nhiệt cũng góp phần giúp chi phí vận hành được duy trì ổn định. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sức mua không chỉ nằm ở giá tour.

Du khách Việt hiện quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả của mỗi khoản chi. Một chuyến đi có lịch trình hợp lý, dịch vụ tốt và trải nghiệm đáng nhớ có thể được ưu tiên hơn một tour giá rẻ nhưng lịch trình dày đặc hoặc phát sinh nhiều khoản ngoài dự kiến.

Với doanh nghiệp, đó là bài toán thiết kế sản phẩm phù hợp với một nhóm khách đang thay đổi hành vi: sẵn sàng chi nhưng phải thấy “đáng tiền”; ưu tiên trải nghiệm nhưng không muốn lịch trình quá dày, kỳ nghỉ dài nhưng chỉ tìm kiếm tour ngắn ngày...

Mặt bằng giá tour dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới nhìn chung không có nhiều biến động. Ảnh: PYS Travel

Đến nay, công ty Golden Smile Travel ghi nhận các chuyến đi ngắn tới khu vực ven biển được quan tâm hơn cả khi hạ tầng giao thông thuận tiện hơn. Những hành trình ngắn, mức giá hợp lý và lịch trình linh hoạt đang thu hút các gia đình, nhóm bạn và khách trẻ.

Chẳng hạn, xuất phát từ Hà Nội, các tour 3 ngày 2 đêm tới Hà Giang dịp Quốc khánh đang được một số doanh nghiệp chào bán ở mức khoảng 3,38 triệu đồng. Từ TP.HCM, bên cạnh Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, thị trường có các sản phẩm Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với giá công bố từ 2,79 triệu đồng…

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, nhận định: “Sự phát triển của đường cao tốc, phương tiện cá nhân và mạng lưới xe khách chất lượng cao đang mở rộng bán kính của những chuyến đi 2 - 3 ngày. Điểm đến không cần mới lạ vẫn có thể hấp dẫn du khách nhờ thuận tiện. Yếu tố cạnh tranh ngày càng thiên về thời gian di chuyển, tổng chi phí và khả năng chủ động lịch trình”.

Đây cũng là lý do những địa danh nằm quanh các trung tâm dân cư lớn có thêm lợi thế. Từ Hà Nội, du khách có thể tính đến Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình, Mộc Châu hay các tuyến Đông Bắc. Từ TP.HCM là Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phan Thiết, Đà Lạt hoặc những cung đường ven biển phía Nam Trung Bộ…

Song song, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho biết kỳ nghỉ lễ kéo dài có thể là cơ hội lớn cho du lịch nội đô. "Thay vì đối mặt với tình trạng đông đúc tại các điểm đến truyền thống, một bộ phận du khách chọn ở lại thành phố để tận hưởng không gian thoáng đãng và trải nghiệm chiều sâu văn hóa địa phương," bà Thu chia sẻ.

Dịp Quốc khánh năm nay, những địa danh nằm quanh các trung tâm dân cư lớn có thêm lợi thế. Ảnh: Expedia

Tín hiệu thị trường hiện ghi nhận lượng khách đặt tour nội đô và dịch vụ lưu trú tại TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9 của Vietluxtour ước tính tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 25% tổng cơ cấu khách du lịch nội địa của đơn vị trong đợt lễ này.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ đăng ký đối với những tuyến kết hợp tour nội đô và lưu trú tại TP.HCM hiện cao hơn năm trước. Du khách có xu hướng kết hợp tham quan di tích, bảo tàng, không gian sáng tạo và các hoạt động giải trí trong thành phố, trong đó có hoạt động xem pháo hoa, tour đêm trên sông Sài Gòn và trải nghiệm ẩm thực.

Để đón đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, từ ngày 17/8, ngành đường sắt đã mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 mang tên “Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế với Phong Nha (Quảng Trị). Hành trình dài khoảng 190km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ. Tàu dừng tại các ga gắn với nhiều điểm du lịch như quần thể di tích Cố đô Huế (ga Huế), Thành cổ Quảng Trị (ga Đông Hà), địa đạo Vịnh Mốc (ga Mỹ Trạch) và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ga Thọ Lộc).

Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế xoay, 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ giải trí. Các toa tàu được thiết kế theo chủ đề văn hóa, du lịch, di sản, một số nhà ga trên hành trình kết hợp giới thiệu, bán sản phẩm OCOP. Trong tuần khai trương, từ ngày 29/8 đến 5/9, ngành đường sắt giảm 50% giá vé, còn từ 210.000 đến 380.000 đồng/vé. Sau đó, từ ngày 6/9 đến 31/12, mức giảm là 15%.

Tỷ lệ đăng ký đối với tour nội đô hiện cao hơn năm trước. Ảnh: Danny with love

Ở góc độ quản lý, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có công văn đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ du khách trong dịp Quốc khánh. Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo khách du lịch tham gia bảo hiểm du lịch; có hình thức cảnh báo rủi ro khi tham gia các tour du lịch tự phát. Thận trọng tìm hiểu thông tin về các chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Cả nước hiện có gần 300.000 KOL, KOC (tăng gấp 6 lần so với 2022), theo Câu lạc bộ KOL và KOC Việt Nam, nhưng chưa có tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là KOL, dẫn đến nhiều trường hợp "tự phong". Các tour do KOL, KOC tổ chức thường không đăng ký kinh doanh lữ hành hoặc không mua bảo hiểm cho khách. Du khách nên yêu cầu hóa đơn, hợp đồng, giấy phép kinh doanh lữ hành... để tránh đặt nhầm công ty "ma", đồng thời cảnh giác với các mức giảm giá sâu bất thường.

Cục Du lịch Quốc gia cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, công khai giá phòng, giá dịch vụ, phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy, thay đổi đặt phòng. Các địa phương phải duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách…