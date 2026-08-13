Trung Quốc được dự báo đạt mức đầu tư 402 tỉ USD vào du lịch trong thập kỷ tới

Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển. Dự án được kỳ vọng sẽ kích thích sự phát triển của mô hình homestay, thúc đẩy ngành du lịch và nghỉ dưỡng…

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Ba tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài hơn 27.000km này gặp nhau tại ba điểm chốt quan trọng là Khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía nam. Từ đó tạo thành một vành đai khổng lồ bao quanh các rìa lãnh thổ quốc gia.

Tầm quan trọng của vành đai giao thông này không chỉ dừng lại ở giá trị của một tuyến đường cảnh quan. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, vành đai này sẽ đóng vai trò là các hành lang du lịch, phát triển tài nguyên và an ninh biên giới trọng yếu.

Báo cáo mới của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho thấy, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về quy mô đầu tư vào du lịch và lữ hành. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Trung Quốc được dự báo sẽ đứng đầu trong thập kỷ tới, với tổng vốn đầu tư vào ngành du lịch có thể đạt 402 tỉ USD vào năm 2036. Theo WTTC, tỉ trọng của du lịch trong tổng đầu tư quốc gia của Trung Quốc dự kiến tăng từ 2,3% năm 2025 lên 3,7% vào năm 2036.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC Gloria Guevara nhận định, lợi thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, ẩm thực, cơ sở hạ tầng hiện đại và khả năng kết nối thuận tiện giữa các địa phương. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đáng kể lượng khách quốc tế đến Trung Quốc trong những năm tới.

Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về quy mô đầu tư vào du lịch và lữ hành. Ảnh: China Daily

Đáng chú ý, dòng khách quốc tế đến Trung Quốc đang có xu hướng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngày càng nhiều du khách tìm đến các thành phố nhỏ, thị trấn và làng quê để khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống và những trải nghiệm đặc trưng vùng miền. Xu hướng này mở ra không gian đầu tư mới cho ngành du lịch, từ hệ thống lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan, giao thông đến các sản phẩm du lịch văn hóa và sinh thái.

Đặc biệt, trong mùa hè năm nay, du lịch kết hợp với giáo dục công nghệ được đẩy mạnh ở nhiều địa phương của Trung Quốc. Theo báo cáo do nền tảng du lịch trực tuyến Tongcheng Travel công bố tuần trước, lượng đặt chỗ cho các sản phẩm du lịch kết hợp tham quan nhà máy đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng này cũng đang thu hút du khách quốc tế. Nền tảng du lịch HopeGoo cho biết, số lượng đặt chỗ cho các tour tham quan nhà máy tại Trung Quốc dành cho khách quốc tế đã tăng hơn 9 lần trong mùa hè này. Nhiều du khách nước ngoài kết hợp việc tham quan nhà máy với các chuyến mua sắm tại những địa điểm nổi tiếng như chợ điện tử Hoa Cường Bắc ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và chợ hàng hóa Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.

Trong mùa hè năm nay, du lịch kết hợp với giáo dục công nghiệp được đẩy mạnh ở nhiều địa phương của Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Xu hướng này có được sau khi 7 bộ ngành Trung Quốc, như Bộ Văn hóa và Du lịch, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, phối hợp ban hành Thông báo về việc thúc đẩy văn hóa công nghiệp, bảo tồn di sản công nghiệp và phát triển du lịch công nghiệp hồi cuối tháng 5.

Ông Hình Vĩ, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, “du lịch công nghiệp” đang cho thấy tiềm năng to lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh và sức hút mạnh mẽ. “Với 2 loại hình tour di sản công nghiệp và tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại, chúng tôi dự báo ngành du lịch công nghiệp của đất nước sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 18% trong 5 năm tới. Quy mô thị trường dự kiến ​​vượt mốc 300 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2029,” ông Hình Vĩ nói.

Cùng với đó, Trung Quốc đang tối ưu hóa mạng lưới tại các khu thương mại, điểm du lịch, chợ mua sắm và cửa khẩu có lượng lớn khách quốc tế. Không chỉ giới hạn ở các cửa hàng truyền thống, Trung Quốc còn thúc đẩy mô hình hoàn thuế trực tuyến.

Tại Bắc Kinh, mô hình cửa hàng hoàn thuế trực tuyến đầu tiên đã được triển khai thông qua nền tảng thương mại điện tử, kết hợp với các điểm hoàn tiền tập trung tại khách sạn. Du khách nước ngoài có thể mua các sản phẩm có biểu tượng hoàn thuế trên ứng dụng thương mại điện tử, nhập thông tin liên quan để hệ thống tự động tạo đơn đề nghị hoàn thuế. Hàng hóa được giao đến khách sạn để du khách có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế ngay tại nơi lưu trú.



Trung Quốc đang thúc đẩy mô hình hoàn thuế trực tuyến. Ảnh: Beijing.gov.cn

Một điểm cải cách quan trọng khác là đẩy mạnh xử lý thủ tục theo phương thức không giấy tờ. Theo quy định mới, du khách không còn phải lo lắng về việc thất lạc hóa đơn, đơn đề nghị hoàn thuế hoặc dấu xác nhận. Sau khi nhập thông tin một lần, hệ thống sẽ tạo mã dịch vụ hoàn thuế, cho phép cơ quan hải quan và đơn vị trung gian tự động truy xuất các thông tin cần thiết.

Chính sách mới cũng mở rộng khả năng sử dụng dịch vụ giữa các địa phương, cho phép du khách mua hàng ở một nơi nhưng có thể hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu của địa phương khác. Thời hạn xuất cảnh để hoàn tất thủ tục được thống nhất kéo dài lên 28 ngày, tạo thuận lợi cho khách quốc tế thực hiện các hành trình dài ngày, hoặc kết hợp công tác và tham quan.

Với thị trường nội địa, ngày càng nhiều địa phương Trung Quốc triển khai các chính sách nghỉ phép hưởng lương với mục tiêu chuyển đổi thời gian nghỉ ngơi thành chi tiêu tiêu dùng. Đầu tháng 8, tỉnh Hà Nam đã ban hành thông báo, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động đảm bảo nhân viên đủ điều kiện được nghỉ trọn vẹn số ngày phép năm.

Thông báo nêu rõ: “Cán bộ lãnh đạo phải đi đầu trong việc nghỉ phép, qua đó thúc đẩy mọi nhân viên đều được thực hiện đầy đủ quyền nghỉ phép theo chế độ”. Trong năm nay, ít nhất 6 địa phương cấp tỉnh khác như Vân Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Sơn Tây, An Huy và Thiên Tân cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự.

Trung Quốc triển khai các chính sách nhằm chuyển đổi thời gian nghỉ ngơi thành chi tiêu tiêu dùng. Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Theo ông Tống Hướng Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Thương mại Trung Quốc, việc quá phụ thuộc vào các kỳ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước đã gây ra tình trạng du lịch “theo làn sóng”, gây quá tải vào mùa cao điểm nhưng lại vắng khách vào mùa thấp điểm. Ông nhận định, chính sách nghỉ phép có hưởng lương vào các thời điểm lệch nhau phù hợp với nỗ lực chung của quốc gia nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và kích cầu tiêu dùng.