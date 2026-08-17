Các cuộc thi Hoa hậu trở thành “Đại sứ mềm” cho du lịch Việt Nam

Năm 2026, Việt Nam lần đầu đăng cai Miss World. Theo lịch trình của Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra ngày 8/8 - 5/9, ngoài điểm đón chào đầu tiên là Hà Nội, các hoa hậu sẽ trải qua các hoạt động tại ba điểm đến gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang…

Ảnh: KiengcanTeam/Miss Cosmo

Trong khoảng 1 tháng, các người đẹp quốc tế sẽ vừa tranh tài ở những vòng thi quen thuộc, vừa trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026, cuộc thi lần này hướng đến việc tạo dấu ấn Việt qua những hoạt động gắn với danh lam thắng cảnh, ẩm thực, văn hóa và sự hiếu khách. "Điều chúng tôi kỳ vọng nhất là quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua một kỳ Miss World mang đậm dấu ấn Việt", ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, mới đây Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata đã lần đầu tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Cô cũng đến đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh, ngắm hoàng hôn trên vịnh Hạ Long từ thuyền buồm 3 vách... "Thong dong khám phá thành phố và lênh đênh giữa những đảo đá gắn với truyền thuyết rồng đáp xuống", Opal viết trên trang cá nhân.

Trong khi đó, đại diện Nhật Bản, hoa hậu Yui Kawana, cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với cách Quảng Ninh chuẩn bị cho các thí sinh Miss World 2026. Mọi thứ đều được tổ chức rất chỉn chu nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái, từ nơi lưu trú, việc di chuyển đến các hoạt động trải nghiệm trong những ngày đầu của cuộc thi. Chắc chắn Quảng Ninh sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng các thí sinh và là điểm đến mà nhiều du khách quốc tế muốn khám phá”.

Các hoa hậu dự thi Miss World 2026 được chào đón nồng nhiệt tại Hạ Long. Ảnh: Miss World

Sau chặng mở đầu tại Quảng Ninh, Hải Phòng là địa phương tiếp theo đón đoàn thí sinh từ ngày 12 - 20/8. Nếu Quảng Ninh giới thiệu đội hình Miss World trong không gian di sản Vịnh Hạ Long, Hải Phòng đưa các đại diện quốc tế tiếp cận một diện mạo khác của du lịch Việt Nam, với hệ sinh thái ven biển, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và văn hóa ẩm thực.

Trong hai ngày 14 - 15/8 vừa qua, các nhóm thí sinh đã tham gia ghi hình tại rừng ngập mặn, sân golf, Công viên nước Thủy Tinh và bãi biển Dragon Beach. Tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest XVI diễn ra ngày 18/8 sẽ là một hoạt động điểm nhấn. Những hình ảnh, video được ghi lại trong quá trình này sẽ tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông của Miss World, Miss World Vietnam và mạng xã hội cá nhân của các thí sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8, các hoa hậu sẽ hội tụ tại Nha Trang để tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động trước thềm đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/9. Ban tổ chức cho biết đêm chung kết sẽ được tổ chức trên sân khấu quy mô lớn với sức chứa khoảng 20.000 khán giả và truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn cầu.

Với 111 đại diện nhan sắc từ các quốc gia trên thế giới, hàng loạt nội dung được ghi hình tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa có khả năng tạo ra lượng lớn hình ảnh và câu chuyện về Việt Nam trên các nền tảng quốc tế. Mỗi thí sinh, theo đó, có thể trở thành một “đại sứ trải nghiệm,” đưa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người theo dõi của mình.

Hải Phòng đưa các đại diện quốc tế tiếp cận một diện mạo khác của du lịch Việt Nam. Ảnh: Miss World

Đặc biệt, việc các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương giúp hành trình Miss World không chỉ quảng bá một điểm đến mà giới thiệu những lát cắt khác nhau của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng dựa nhiều vào trải nghiệm và khả năng tạo nội dung, việc một cuộc thi sắc đẹp quốc tế tổ chức hành trình kéo dài gần một tháng tại Việt Nam tạo ra giá trị hơn phạm vi một sự kiện.

Cơ hội quảng bá này đã đến vào thời điểm các quốc gia trên thế giới đang trong cuộc đua tận dụng các sự kiện quốc tế để tái thiết và mở rộng nhu cầu du lịch. Các sự kiện văn hóa quy mô lớn mang lại cho các điểm đến sự tiếp xúc với truyền thông toàn cầu, khuyến khích chi tiêu của du khách và tạo ra nhận thức lâu dài trong số những du khách tiềm năng.

Theo trang Travel and Tour World, khác với các chiến dịch quảng cáo du lịch truyền thống, các sự kiện văn hóa quy mô lớn cho phép các điểm đến giới thiệu những trải nghiệm chân thực trực tiếp đến khán giả quốc tế. Người tham gia, đội ngũ truyền thông, nhà tổ chức và du khách đều trở thành một phần của quá trình kể chuyện về điểm đến.

Hoa hậu các quốc gia liên tục đăng ảnh check-in tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Miss World

Trên thế giới, các quốc gia đăng cai Miss World trước đây đều đã ghi nhận các lợi ích lớn về du lịch, quảng bá. Chẳng hạn, thành phố Tam Á tại đảo Hải Nam, Trung Quốc đã từng đăng cai Miss World nhiều lần. Lần gần nhất vào năm 2018, giới chức địa phương đặt mục tiêu tạo ra giá trị quảng bá trực tiếp khoảng 100 triệu USD. Sự kiện này sau đó đã tạo đà cho sự bùng nổ bền vững, mang lại mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm về du lịch nội địa cho đảo Hải Nam.

Tương tự, bang Telangana (Ấn Độ) đăng cai Miss World vào năm 2025 với tổng chi phí tổ chức sự kiện được dự toán ở mức 6,5 triệu USD. Bang này sau đó đã tận dụng sự kiện để quảng bá các di sản văn hóa địa phương và nghề dệt thủ công, cũng như khẳng định vị thế trung tâm tổ chức sự kiện toàn cầu theo chính sách du lịch giai đoạn 2025 – 2030 của quốc gia.

Không dừng lại ở Miss World, theo kế hoạch, Miss Cosmo 2026 cũng sẽ diễn ra từ ngày 25/12/2026 đến 16/1/2027 tại Khánh Hòa, Việt Nam, quy tụ khoảng 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, sau hai lần đăng cai Miss Grand International, Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành nước chủ nhà của cuộc thi vào năm 2027.

Trước đó, tháng 11/2025, cuộc thi Miss Cosmo đã triển khai chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam tại nhiều địa phương. Từ Thành phố Huế với sự kiện Hello Cosmo From Vietnam diễn ra tại Huế, đến Đà Lạt với Lễ hội Trà Quốc tế và các hoạt động carnival sôi động, chương trình đã thu hút hơn 60.000 người tham gia.

Năm 2025, Miss Cosmo đã triển khai chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam tại nhiều địa phương. Ảnh: Miss Cosmo

Chặng cuối Miss Cosmo 2025 tại TP.HCM, ghi dấu ấn với show diễn áo dài Best Of Vietnam trên du thuyền và đêm Chung kết quy mô lớn, đã thu hút hơn 500 cơ quan truyền thông Việt Nam và quốc tế tác nghiệp, cùng 20.000 khán giả đến từ Việt Nam, Đông Nam Á, khu vực Châu Mỹ Latinh, Châu Phi…

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ thế giới đang đóng vai trò như những "đại sứ mềm" cho ngành du lịch, góp phần nâng cao nhận diện điểm đến, thúc đẩy giao lưu văn hóa và khẳng định vị thế của Việt Nam trong bức tranh du lịch quốc tế một cách bền vững.