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Mùa Thu ở Huế có gì níu chân du khách?

N Nguyễn Thuấn

Không chỉ có những cung điện, lăng tẩm và không gian trầm mặc vốn làm nên thương hiệu Cố đô, Huế đang tạo thêm sức hút cho mùa Thu bằng một chuỗi lễ hội, chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng diễn ra liên tục...

Du khách khám phá những giá trị kiến trúc, lịch sử đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ảnh: huegov
Du khách khám phá những giá trị kiến trúc, lịch sử đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ảnh: huegov

Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9, Huế bước vào mùa lễ hội với hàng loạt hoạt động thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026. Điểm đáng chú ý là các chương trình không chỉ tập trung tại khu di tích mà còn mở rộng ra sông Hương, các tuyến phố và không gian cộng đồng, tạo nên một bức tranh mùa Thu nhiều màu sắc.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20 - 22/8. Đây là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của Huế, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Từ ngày 30/8 đến 1/9, Huế tiếp tục tổ chức Huế Wonderverse Fest 2026. Đặc biệt, tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, tạo thêm một điểm hẹn về đêm cho du khách trong dịp lễ.

Trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026, công dân Việt Nam còn được miễn phí vé tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Đây không chỉ là cơ hội để người dân tiếp cận di sản mà còn tạo điều kiện để du khách kết hợp tham quan Đại Nội, các lăng tẩm và công trình kiến trúc cung đình với việc trải nghiệm những hoạt động mùa Thu đang diễn ra tại thành phố.

Bước sang tháng 9, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 diễn ra ngày 2/9 trên sông Hương. Những cuộc đua trên dòng sông biểu tượng của Huế mang đến một góc nhìn khác về đời sống văn hóa cộng đồng của vùng đất Cố đô.

Từ ngày 18 - 20/9, Ngày hội Lân Huế 2026 sẽ tiếp tục tạo điểm nhấn, trước khi Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố diễn ra ngày 20/9. Ngày 21/9, chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu tiếp tục mở rộng không gian lễ hội, hướng đến trải nghiệm dành cho cộng đồng và du khách.

Không dừng ở các hoạt động đường phố, tháng 9 tại Huế còn có nhiều chương trình nghệ thuật gắn với chiều sâu văn hóa của Cố đô. Trong đó, “Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng” diễn ra ngày 22/9, Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9 và chương trình nghệ thuật “Gửi gió cho Mây ngàn bay” của Nguyễn Đình Tuấn Dũng ngày 26/9 tại Đại Nội Huế.

Lễ hội Truyền Lô, Ngày hội vinh danh học sinh danh dự và Liên hoan Mỹ thuật “Sắc màu em yêu” cũng được tổ chức trong tháng 9, bổ sung thêm những sắc màu mới cho chuỗi hoạt động mùa Thu.

Với cách tổ chức trải rộng từ di sản, văn hóa truyền thống đến nghệ thuật đương đại, lễ hội đường phố và thể thao, Huế đang hướng tới việc tạo ra nhiều lý do để du khách ở lại lâu hơn thay vì chỉ tham quan các điểm di tích rồi rời đi.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chuỗi hoạt động của Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản đặc sắc.

Việc làm mới sản phẩm và tăng cường các hoạt động mùa Thu diễn ra trong bối cảnh lượng khách đến Huế đang tăng trưởng khá tích cực. Trong tháng 7/2026, thành phố đón gần 799.000 lượt khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 1.899 tỷ đồng, tăng hơn 52%.

Lũy kế 7 tháng, Huế đón khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 26,9%. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch 7 tháng ước đạt hơn 12.088 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước.

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