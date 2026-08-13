Quốc khánh 2/9: Xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa

Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đưa các kỳ nghỉ lễ, trong đó, có kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 trở thành mùa cao điểm của du lịch văn hóa...

Ảnh: Yên Tử Moutain

Nền tảng du lịch tích hợp Traveloka vừa công bố báo cáo Traveloka SEA Index lần đầu, phân tích chuyên sâu về xu hướng du lịch theo quý dựa trên dữ liệu tìm kiếm, nghiên cứu và đặt dịch vụ độc quyền của ứng dụng trên toàn Đông Nam Á. Theo đó, trong quý 2/2026 và dịp lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo là 5 điểm đến dẫn đầu lượt tìm kiếm của du khách Việt.

Nếu chấm theo chỉ số "Điểm Nhu cầu" của Traveloka SEA Index - thước đo mức tăng trưởng lượng đặt dịch vụ của một điểm đến so với toàn thị trường, Phú Quốc dẫn đầu với 100 điểm, đồng thời ghi nhận lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Tiếp theo là Côn Đảo (96 điểm), Hội An (92 điểm) và Đà Nẵng (88 điểm), cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tập trung mạnh vào các điểm đến ven biển có sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

"Tăng trưởng du lịch tại Việt Nam vẫn được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển, dẫn đầu là Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng", bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka, nhận xét. Dữ liệu của một số công ty lữ hành cũng cho thấy Phú Quốc là điểm đến "hot" suốt mùa hè và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày. Đặc biệt, đảo Ngọc giữ sức hút ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, khi du khách ưu tiên những kỳ nghỉ trọn gói, dịch vụ chất lượng và không gian riêng tư.

Show diễn nghệ thuật đa phương tiện "Symphony of the Sea" tại Phú Quốc. Ảnh: Sun World

Trong khi đó, báo cáo của Market Report World - nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp, tư vấn và nghiên cứu thị trường trên toàn cầu - đã chỉ ra rằng, hơn 55% du khách trên toàn thế giới hiện ưu tiên các chuyến đi gắn với di sản. Trong đó, có khoảng 68% du khách chọn tham gia các lễ hội, hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa truyền thống trong ít nhất một chuyến đi mỗi năm.

Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy nhận định Việt Nam cũng đã ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong hành vi du lịch hiện nay. Giờ đây, du khách không còn hài lòng với việc chỉ ghé thăm các danh thắng hay chụp ảnh check-in đơn thuần. Thay vào đó, khách du lịch mong muốn trải nghiệm văn hóa địa phương một cách sâu sắc hơn thông qua ẩm thực, tour đêm, bảo tàng tương tác, chương trình biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống hay các lễ hội cộng đồng.

Nắm bắt xu hướng, các địa phương hiện đã và đang tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nhằm giữ chân khách ở lại lâu hơn với điểm đến. Có thể kể đến Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, show thực cảnh "Ký ức Hội An", show thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" tại Hà Nội, hay show diễn nghệ thuật đa phương tiện "Symphony of the Sea" tại Phú Quốc… Những trải nghiệm văn hóa phong phú này đã giúp các điểm đến ven biển góp phần lớn vào sự tăng trưởng của du lịch nội địa.

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 81 năm Quốc khánh, triển lãm "Ngàn năm di sản" sẽ diễn ra từ ngày 08/8 – 25/9/2026. Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Không chỉ thu hút thêm du khách, xu hướng du lịch văn hóa còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm, mở ra động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch trong những tháng cuối năm.

Tính đến nay, nhiều địa phương cũng đã công bố các sự kiện văn hóa và kích cầu du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Tại Đà Nẵng, từ ngày 26/8 đến 2/9/2026, show "Ký Ức Hội An" giới thiệu phiên bản "Nón Cờ", đồng thời bổ sung suất diễn trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, triển lãm "The Memory of Flowers" của nghệ sĩ Phạm Tuấn Ngọc giới thiệu những tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật in lumen hiếm gặp, sẽ diễn ra tại Regent Phú Quốc.

TP.Hồ Chí Minh có kế hoạch bắn pháo hoa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Bốn điểm bắn tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn; và Khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

TP.HCM có kế hoạch bắn pháo hoa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Ảnh: VGP/LA

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Diều Sầm Sơn năm 2026. Với chủ đề “Bay cùng gió biển”, Festival dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 30/8 - 1/9 với sự góp mặt của đông đảo nghệ nhân và câu lạc bộ diều đến từ mọi miền của đất nước.

Sự kiện này bao gồm các hoạt động như: trình diễn diều nghệ thuật, diều LED, diều khí động học, diều không xương, diều bầy và diều đồng đội. Nhằm tăng hoạt động giải trí ban đêm cho du khách, chương trình diều đèn nghệ thuật và diều đèn LED sẽ được khai màn vào tối ngày 30/8. Sang ngày 31/8 chương trình tiếp tục với các hoạt động trải nghiệm hướng dẫn cách làm diều, thả diều…

Tương tự, Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 – 5/9 với nhiều hoạt động đặc sắc. Điển hình như: Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”; cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 - Miss Galaxy Vietnam; thi Trại Văn hóa - Du lịch và giới thiệu ẩm thực dân tộc…

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, màn đồng diễn ném pao của đồng bào Mông, trò chơi dân gian, giã bánh dày... với sự tham gia của khoảng 200 nghệ nhân dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường.

200 người sẽ đồng diễn ném pao ở Mộc Châu dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, cộng đồng những người yêu trekking và yêu mến Yên Tử sẽ cùng thực hiện hành trình “Tự hào Việt Nam - Tiếp nối di sản”, quy tụ ít nhất 810 người mang theo lá cờ tổ quốc chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử vào rạng sáng ngày 2/9/2026.

Đây không chỉ là một hoạt động trekking cộng đồng mà còn là một hành trình mang đậm ý nghĩa biểu tượng. Trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, những người trẻ lựa chọn trở về với Di sản Văn hóa Thế giới, mang theo lá cờ đỏ sao vàng lên đỉnh thiêng, cùng dâng hương, hát Quốc ca và tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Có thể thấy, việc cộng đồng du khách lựa chọn các sự kiện văn hóa để trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh như một cách khẳng định rằng các giá trị văn hóa truyền thống đang tiếp tục được tiếp nhận bằng những cách rất mới. Từ hành hương, trekking, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa, mỗi hành trình đều góp phần đưa văn hóa, di sản Việt đến gần hơn với người dân, công chúng.