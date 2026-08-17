Đà Nẵng chuẩn bị cho một sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn

Đó là giải đấu Heineken Pickleball World Cup 2026. Dự kiến, hơn 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ hội tụ tại thành phố biển này...

Lễ Bốc thăm chia bảng chính thức xác định các bảng đấu. Ảnh Ngô Anh Văn

Một trong những cột mốc quan trọng trước thềm giải đấu là Lễ Bốc thăm chia bảng chính thức được diễn ra vào chiều ngày 16/8 tại Wyndham Danang Golden Bay. Sự kiện này nhằm xác định các bảng đấu đầu tiên của Hạng mục Quốc gia, nơi 156 đội đã đăng ký tranh tài, bao gồm 64 đội Open, 40 đội Senior, 20 đội Master, 16 đội Junior và 16 đội Kids.

Sự góp mặt của dàn vận động viên chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao. Nhiều tay vợt đã xác nhận tham dự, trong đó có các gương mặt nổi bật của Việt Nam như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần...

Cùng với đó là các vận động viên quốc tế như Roos Van Reek (Hà Lan), Quang Dương, Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro (Hoa Kỳ), Jack Wong (Hong Kong), Nicola Schoeman (Australia), Harsh Mehta (Ấn Độ) và Jay Devilliers (Pháp)... Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Ban Tổ chức đã mời 01 Head Referee và 02 Assistant Head Referee từ Hoa Kỳ, cùng 30 trọng tài quốc tế tham gia điều hành giải đấu.

Heineken Pickleball World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở các trận đấu. Bên cạnh Hạng mục Quốc gia và cá nhân, giải còn mở rộng với nhiều chương trình và sự kiện bên lề đa dạng, hướng đến cộng đồng pickleball và du khách. Đặc biệt, "World Market" được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm đến trải nghiệm, nơi vận động viên và khán giả có thể khám phá văn hóa, du lịch, mua sắm và giải trí, tạo nên một không khí lễ hội xuyên suốt.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu tại sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: "Heineken Pickleball World Cup 2026 là ngày hội thể thao quốc tế, nơi những người đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và cộng đồng khác nhau có thể gặp gỡ, thi đấu, kết nối và cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao". Ông cũng khẳng định giá trị mà thành phố đặc biệt quan tâm là thông qua thể thao để kết nối con người, thúc đẩy du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra thế giới.

Việc đăng cai giải đấu này là một bước đi chiến lược của Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu trở thành một thành phố năng động, hiện đại, hội nhập quốc tế và là điểm đến của những sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Ông Trần Phước Sơn, thay mặt lãnh đạo thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ để tổ chức giải đấu an toàn, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời ông cũng rất kỳ vọng Heineken Pickleball World Cup 2026 sẽ không chỉ tạo nên những nhà vô địch mà còn kiến tạo những tình bạn, kết nối và cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam nổi bật hơn trên bản đồ pickleball quốc tế.