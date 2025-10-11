Tuần lễ thời trang Milan: Mùa sôi động của các nhà mốt gốc Ý

Tuần lễ thời trang Milan Xuân - Hè 2026 đánh dấu nhiều sự chuyển giao và ra mắt của các giám đốc sáng tạo mới tại các nhà mốt, cân bằng lại giữa di sản và đổi mới...

Tuần lễ Thời trang Milan Xuân - Hè 2026 đã diễn ra đầy sôi động, mở ra nhiều chương mới cho ngành thời trang. Show diễn của Giorgio Armani, ban đầu được lên kế hoạch nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu, đã trở thành một màn tri ân đầy xúc động dành cho nhà thiết kế huyền thoại, người vừa qua đời vào ngày 4/9/2025.

Mùa thời trang này này cũng đánh dấu hàng loạt màn ra mắt của các giám đốc sáng tạo mới, gồm Demna tại Gucci, Dario Vitale tại Versace, Louise Trotter tại Bottega Veneta, và Simone Belloti tại Jil Sander.

Bên cạnh đó, vào ngày 29/9, Fendi tuyên bố rằng Silvia Venturini Fendi sẽ rời vị trí giám đốc sáng tạo để đảm nhận vai trò Chủ tịch danh dự của thương hiệu, khép lại một chương quan trọng trong hành trình gắn bó lâu dài với nhà mốt Ý danh tiếng này.

Bất chấp những bất ổn của thị trường, nhu cầu toàn cầu đối với các thương hiệu thời trang Ý vẫn duy trì ở mức cao. Theo dữ liệu từ Joor, thị trường thời trang xa xỉ của Ý đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, với báo cáo cho thấy tính đến năm 2025, các thương hiệu Ý đã xuất khẩu sản phẩm sang 122 quốc gia khác nhau.

Đáng chú ý, 5 thị trường chủ lực của thời trang gồm Ý, Mỹ, Đức, Pháp và Anh đều ghi nhận mức tăng trưởng trở lại trong năm nay, cho thấy sức hút bền vững của thời trang Ý trên bản đồ xa xỉ toàn cầu.

PRADA - TÔN VINH CÁ TÍNH

Trong số những buổi trình diễn được mong đợi nhất tại Tuần lễ Thời trang Milan, bộ đôi giám đốc sáng tạo Miuccia Prada và Raf Simons đã khiến Prada để lại dấu ấn đặc biệt với thông điệp tôn vinh tính cá nhân của mỗi người. Bộ sưu tập mang đậm tinh thần phá cách và sáng tạo, biến những trang phục công năng thường nhật trở nên tinh tế và giàu tính nghệ thuật.

Buổi trình diễn diễn ra tại Fondazione Prada mở màn với loạt bộ jumpsuit xanh lam – một mẫu được phối cùng túi xách, mẫu khác lại kết hợp găng tay satin dài mang hơi hướng opera.

Ở những thiết kế tiếp theo, chủ đề về sự uyển chuyển được thể hiện rõ nét thông qua kỹ thuật layering (phối tầng) giữa nhiều chất liệu và phom dáng khác nhau. Chân váy, áo, cardigan và găng tay dài được phối hợp tinh tế, tạo nên một phong thái tự tin và độc lập.

Một số xu hướng nổi bật khác cũng được ghi nhận trong bộ sưu tập lần này, bao gồm phối màu khối (color blocking), phom dáng nữ tính mang hơi hướng thập niên 1950 với eo thắt gọn, quần bloomers (quần ngắn phồng) và cảm hứng balletcore – thể hiện qua găng tay satin, giày thể thao lấy cảm hứng từ vũ công ballet và túi satin với nhiều sắc độ khác nhau.

Tổng thể, buổi trình diễn mang dấu ấn đặc trưng đậm nét của Prada, nơi cá tính riêng của từng thiết kế được tôn vinh – yếu tố đã trở thành thương hiệu nhận diện của nhà mốt này trong những năm gần đây.

TÔN VINH DI SẢN TẠI FENDI

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Fendi mang đậm phong cách thanh lịch và cổ điển, phản chiếu di sản lâu đời của nhà mốt, song vẫn giới thiệu những phom dáng mới mẻ gợi liên tưởng đến xu hướng thời trang thể thao sang trọng (athleisure). Bảng màu của bộ sưu tập rực rỡ với xanh cyan, xanh đậm, hồng, đỏ, vàng, xen kẽ cùng đen, trắng và các họa tiết pha trộn nhiều tông màu.

Trong phần ghi chú buổi diễn, Silvia Venturini Fendi mô tả bộ sưu tập của mình là “một cảm giác thư thái, tươi sáng, pha lẫn nét lãng mạn và thanh nhã.” Bà chia sẻ: “Đây không phải là câu chuyện về một định nghĩa duy nhất, mà là sự chuyển động linh hoạt giữa đời sống thường nhật và nghệ thuật chế tác tinh xảo”.

Phụ kiện trong bộ sưu tập lần này của Fendi đặc biệt gây ấn tượng. Chiếc túi Fendi Baguette huyền thoại được tái hiện bằng lụa dệt kiểu cable knit tinh tế, trong khi mẫu Peekaboo mang phong cách trẻ trung, sáng tạo được làm mới với khung hạt cườm hoa trong suốt, ngăn trong đính sequin, hoặc kết cấu da đan dạng giỏ thủ công.

Ngày 1/10, Silvia Venturini Fendi chính thức rời vị trí Giám đốc Sáng tạo của Fendi. Bà là cháu gái của hai nhà sáng lập Edoardo và Adele Fendi, gia nhập thương hiệu từ năm 1992 dưới sự dẫn dắt của Karl Lagerfeld.

Người kế nhiệm bà là nhà thiết kế người Ý Maria Grazia Chiuri, cựu giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ của Dior. Maria Grazia Chiuri từng làm việc tại phòng thiết kế phụ kiện của Fendi năm 1989 và đóng góp vào sự ra đời của chiếc túi Baguette trứ danh.

MỘT CHƯƠNG MỚI CHO BOTTEGA VENETA

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Bottega Veneta tiếp tục khẳng định tinh thần thanh lịch đương đại đặc trưng của thương hiệu. Trong bộ sưu tập đầu tay trên cương vị Giám đốc Sáng tạo, Louise Trotter tập trung tôn vinh tay nghề thủ công và di sản của Bottega Veneta thông qua những phom dáng cổ điển được xử lý với độ uyển chuyển và chuyển động mềm mại.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn thể hiện kỹ thuật cắt may sắc sảo, với bảng màu chủ đạo là xám đá phiến và tông đất trầm, xen kẽ một vài sắc cam và vàng rực rỡ mang lại điểm nhấn tinh tế.

Nhiều thiết kế trong bộ sưu tập được trang trí bằng sợi sợi thủy tinh tái chế, tạo nên hiệu ứng lấp lánh và độ phồng tinh tế cho tổng thể trang phục. Các chân váy bút chì, áo trench coat được đưa vào bộ sưu tập, mang đến sự gần gũi, dễ mặc nhưng vẫn được thực hiện một cách thanh lịch, chỉn chu và đầy tự tin.

Sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết cũng được thể hiện rõ rệt, đặc biệt qua việc ứng dụng kỹ thuật đan Intrecciato — họa tiết đan chéo đặc trưng đã trở thành biểu tượng của Bottega Veneta — trên cả trang phục và phụ kiện.

GIA ĐÌNH GUCCI MỚI

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Gucci được ra mắt ngay trước thềm Tuần lễ Thời trang Milan (MFW) trên Instagram — gồm 37 thiết kế được giới thiệu qua những bức chân dung nghệ thuật, dưới tiêu đề “La Famiglia” (Gia đình).

Bộ sưu tập mang đến cái nhìn đầu tiên về tầm nhìn sáng tạo của Demna trong vai trò Giám đốc sáng tạo mới của Gucci, trước khi ông chính thức trình diễn bộ sưu tập đầu tiên trên sàn runway vào tháng 2.

Ngay sau đó, Gucci phát hành một bộ phim ngắn mang tên “The Tiger”, do Spike Jonze và Halina Reijn đồng đạo diễn, công chiếu trong khuôn khổ MFW và hiện đã có trên trang web chính thức của Gucci. Bộ phim kể về một bữa tiệc sinh nhật gia đình, nơi một vị khách đặc biệt – một nhà báo – được mời tham dự, mở ra một câu chuyện ẩn dụ về danh tính và mối quan hệ trong “gia đình” Gucci mới.

Dàn diễn viên, tất nhiên, đều diện những trang phục tinh tế và đầy quyến rũ. Nổi bật là chiếc váy xuyên thấu màu hồng in họa tiết monogram, viền lông đà điểu mềm mại; cùng những thiết kế đầm dài đính kết cầu kỳ và áo khoác dáng ôm sang trọng. Thời trang nam giới trong phim cũng gây chú ý, với những bộ suit cắt may dáng slim-fit cổ điển, thể hiện vẻ tự tin và gợi cảm.

Phong cách thẩm mỹ này đã từ lâu trở thành nét đặc trưng trong di sản Gucci, đặc biệt kể từ thời Tom Ford đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo vào năm 1994 — và chắc chắn, đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn để Demna kế thừa và phát triển trong chương mới của thương hiệu.