Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa này có gì mới?

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2025 (Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025) sẽ chính thức diễn ra từ tối 11 - 15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội)...

Với sứ mệnh nâng tầm thời trang Việt, Tuần lễ thời trang quốc tế (AVIFW) là sự kiện thời trang, văn hóa hàng đầu Việt Nam. Trong mùa Xuân - Hè 2025, chủ đề “Bản sắc riêng tạo phong cách” đã truyền cảm hứng trong việc khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo.

Với mùa Thu - Đông năm nay, tinh thần đó vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc hơn thông qua bộ sưu tập tham gia trình diễn từ các nhà thiết kế trong nước và quốc tế. Theo bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), Tuần lễ mang ý nghĩa đặc biệt bởi không chỉ là sự trở lại của sự kiện AVIFW mà còn là dấu mốc cho hành trình 20 mùa sáng tạo rực rỡ.

Sự kiện lần này vẫn với chủ đề “Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách”, quy tụ số lượng nhà thiết kế quốc tế nhiều hơn các mùa trước. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu – Đông 2025 sẽ có 9 nhà thiết kế quốc tế, 9 nhà thiết kế Việt Nam cùng 2 trường đào tạo về thời trang tham gia.

Một số mẫu thiết kế được giới thiệu tại buổi họp báo công bố Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu – Đông 2025.

Các nhà thiết kế quốc tế quay lại sàn diễn Việt năm nay bao gồm nhà thiết kế Frederick Lee (Singapore) được xem là bậc thầy của thiết kế haute couture cảm xúc; nhà thiết kế Priyo Oktavino (Indonesia) gây chú ý với khả năng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Nhà thiết kế Laura Fontan Pardo, đồng sáng lập thương hiệu thời trang Chula (Tây Ban Nha), tiếp tục trở lại Việt Nam trình diễn bộ sưu tập mới. Thương hiệu Behati (Malaysia) với phong cách cá tính cũng sẽ xuất hiện trên sàn diễn Việt Nam. Đặc biệt nhà thiết kế Francis Libiran (Philippines) trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Các thiết kế của anh thể hiện tinh thần pop culture couture, phóng khoáng, hiện đại.

Theo ban tổ chức, bên cạnh những nhà thiết kế tên tuổi còn có những gương mặt mới lần đầu góp mặt, góp phần tạo làn gió mới cho sàn diễn Việt. Đó là nhà thiết kế Bandid Lasavong đến từ Lào, được mệnh danh là “phù thủy” của pha trộn chất liệu tạo nên phom dáng hiện đại.

Hay nhà thiết kế Ajay Kumar (Ấn Độ) sở hữu phong cách thiết kế phóng khoáng nhưng vẫn giữ đậm bản sắc truyền thống. Anh từng trình diễn tại Lakme Fashion Week, Swim Week Colombo và Harbin Fashion Week. Cuối cùng, nhà thiết kế Natacha Van (Campuchia) với thế mạnh phong cách táo bạo, cá tính, đề cao tinh thần sáng tạo tự do. Cô từng là giám khảo Cambodia’s Next Top Model.

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu – Đông 2025 sẽ có 9 nhà thiết kế quốc tế.

Các nhà thiết kế với những bộ sưu tập không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn kể câu chuyện văn hóa của từng quốc gia, vùng miền sẽ tạo nên một tuần lễ thời trang mang đậm tinh thần hội nhập và bản sắc.

“Bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng để Việt Nam không chỉ là điểm đến, mà còn là trung tâm sáng tạo đầy sức hút của khu vực”, bà Trang Lê nhấn mạnh.

Trong mùa tổ chức đặc biệt lần thứ 20 này, lần đầu tiên, AVIFW Thu - Đông 2025 chào đón cùng lúc sự tham gia của hai chuỗi thương hiệu thời trang được tin dùng trong nước là Canifa và Pantio. Thương hiệu Canifa mang đến những bộ sưu tập ứng dụng dành cho mọi lứa tuổi còn Pantio trình làng những mẫu thiết kế tinh tế dành cho phái nữ.

Ngoài ra còn có các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước khác góp mặt như Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Ivan Trần, thương hiệu thời trang CEM, thương hiệu The Mab Lab…

Điểm mới trong tuần lễ thời trang lần này là màn giới thiệu thiết kế của các sinh viên xuất sắc từ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bà Trang Lê cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo của thế hệ trẻ, thúc đẩy và hỗ trợ các tài năng tương lai".

Sau nhiều mùa trình diễn, nhà thiết kế Vũ Việt Hà tiếp tục được chọn mở màn tuần lễ với bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường. Trong khi đó, nhà thiết kế Cao Minh Tiến lần đầu được chọn vị trí kết màn với bộ sưu tập Mộng du.

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho biết: “Tôi trân trọng hành trình 20 mùa của Vietnam International Fashion Week, bởi đó không chỉ là hành trình của thời trang mà còn là hành trình khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Với bộ sưu tập lần này, tôi muốn gửi gắm thông điệp: thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là cách chúng ta kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo”.

Trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week, nhiều bộ sưu tập của anh đã ghi dấu ấn nhờ cách xử lý chất liệu truyền thống tinh tế cùng phom dáng hiện đại, độc bản. Trước đó, với bộ sưu tập Nước đầu nguồn, anh tái hiện họa tiết thủy ba (sóng nước) - một hoa văn cổ từ thế kỷ XIX của Việt Nam. Trong Ký gửi người Mông vào tương lai, anh tôn vinh chất liệu sợi lanh của người Mông Đen...

Với bộ sưu tập mở màn năm nay, Vũ Việt Hà gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình - hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng". Bộ sưu tập gồm 30 mẫu thiết kế chuyển động từ chất liệu tơ tằm, gai và len đan... tái hiện đầy đủ sử thi Đẻ đất đẻ nước qua ngôn ngữ thời trang.

Trong khi đó, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã quảng bá hình ảnh mang đậm yếu tố dân gian của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh trong bộ sưu tập Đủng Đỉnh hay tín ngưỡng thờ Mẫu trong Thoải Mộng... trước đây.

Tiếp nối mạch nguồn đó, với bộ sưu tập Mộng du sắp ra mắt tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu – Đông 2025, công chúng sẽ lại thấy âm hưởng truyền thống được nhà tạo mẫu gửi gắm, nhưng bằng sự sáng tạo tinh tế hơn trong chất liệu gấm truyền thống, cùng kỹ thuật thêu đính tỉ mỉ đặc trưng.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn thể hiện góc nhìn của một tâm hồn họa sỹ khi Cao Minh Tiến mang hội họa sơn mài truyền thống, nghệ thuật ghép vải của người dân tộc kết hợp với xu hướng mốt và tính thời đại của thời trang vào từng thiết kế... Xuyên suốt bộ sưu tập là kỹ thuật trang trí, xử lý chất liệu tinh tế, qua đó tái hiện hình ảnh của một “kẻ mộng du” với tâm hồn nghệ sỹ mang dấu ấn riêng.