Thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ thời trang khu vực

Campaign Asia-Pacific vừa công bố bức tranh thời trang Đông Nam Á năm 2025. Trong đó, Yody, Coolmate và Việt Tiến chính thức góp mặt trong Top 15 thương hiệu thời trang hàng đầu khu vực...

Tạp chí kinh doanh uy tín Campaign Asia-Pacific và Pureprofile hàng năm đều công bố bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á.

Các thương hiệu được lựa chọn dựa trên hàng loạt tiêu chí đánh giá như độ nhận biết, tần suất mua, chất lượng sản phẩm, trải nghiệm mua sắm, dịch vụ khách hàng... Cùng với đó là mức điểm về lòng trung thành, đổi mới, điểm chạm thương hiệu (trực tuyến và ngoại tuyến) và mức độ khuyến nghị từ người tiêu dùng.

Năm nay, thị trường thời trang khu vực được đánh giá là sôi động và phân hóa mạnh mẽ. Tổng thể, thị trường thời trang Đông Nam Á năm 2025 là sự giao thoa giữa các ông lớn toàn cầu và những ngôi sao đang lên, nơi mà tính chân thực, sự phù hợp văn hóa địa phương và sự tiện lợi đóng vai trò quyết định.

Bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á năm 2025.

Hãng đồ thể thao Đức Adidas giành được vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á năm 2025. Thương hiệu đồ thể thao lớn này đạt tổng điểm thương hiệu tốt nhất là 69,9. Đây là một bước nhảy vọt so với điểm số năm ngoái (56,9) khi Adidas đứng thứ năm sau Nike và Uniqlo.

Tại Đông Nam Á, Adidas nổi bật nhờ hệ thống bán lẻ đa kênh mạnh mẽ, tương tác địa phương hóa và dịch vụ đáng tin cậy. Mặc dù điểm số đổi mới tương đối thấp (16%), thương hiệu này dẫn đầu ngành về mức độ nhận biết (95%), tần suất mua hàng (80%) và chất lượng (75%). Adidas đồng thời là thương hiệu thời trang được người tiêu dùng Đông Nam Á khuyên dùng nhiều nhất.

Đứng ở vị trí thứ hai, Nike vẫn là một thương hiệu mạnh với 94% nhận diện thương hiệu và 70% lòng trung thành của người tiêu dùng Đông Nam Á. Nike chiếm lĩnh vị trí hàng đầu tại các quốc gia như Việt Nam, Philippines và Thái Lan, nhờ danh tiếng về trang phục thể thao chất lượng cao và điểm dịch vụ khách hàng đạt 69%.

Uniqlo tiếp tục nổi trội với trọng tâm là trang phục thường ngày tiện dụng, đứng ở vị trí thứ ba. Thương hiệu này đạt điểm cao về trải nghiệm mua sắm (78%) và dịch vụ khách hàng (77%), nhờ vào danh tiếng về chất lượng cơ bản.

Đứng vị trí thứ bảy trong Top 10, Campaign Asia cho biết, xét về chi tiết, thương hiệu Việt Nam Yody có mức nhận biết thương hiệu trung bình (55%). Tuy nhiên, thương hiệu xuất sắc ở mảng dịch vụ khách hàng (81%), thể hiện cam kết của hãng đối với thời trang bền vững.

Ứng dụng các chất liệu sáng tạo, thân thiện với môi trường như vải làm từ bã cà phê, cùng với chiến lược mở rộng khu vực, Yody đáp ứng xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng về thời trang ý thức – vừa phong cách, vừa thân thiện với môi trường.

Coolmate, thương hiệu startup Việt chuyên dòng thời trang nam cơ bản, đứng thứ 12 nhờ mô hình bán hàng trực tuyến minh bạch, hiện đại, cùng triết lý “thật – tiện – bền”. Trong khi đó, Việt Tiến – tên tuổi kỳ cựu của ngành may mặc Việt Nam – đứng vị trí 15 nhờ chất lượng ổn định, thương hiệu lâu đời và hệ thống phân phối rộng khắp.

Không chỉ nằm trong Top 15 khu vực, Yody và Coolmate còn lọt Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu tại Việt Nam. Trên bảng xếp hạng của Pureprofile for Campaign Asia-Pacific cho từng thị trường, Việt Nam còn ghi nhận sự có mặt của các “ông lớn” như Adidas, Nike, Uniqlo hay Chanel.

Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Việt trong danh sách này cho thấy “hàng Việt Nam” đang dần thoát khỏi hình ảnh gia công giá rẻ. Nhiều thương hiệu đã vươn lên xây dựng bản sắc và cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế.

Trong bối cảnh ngành thời trang toàn cầu không ngừng biến đổi, thị trường Đông Nam Á đang trở thành “miếng bánh” đầy hấp dẫn với những cơ hội tăng trưởng vượt trội. Theo Statista, thị trường thời trang Đông Nam Á đạt 51,4 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8,6% mỗi năm.

Một số quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines đặc biệt tiềm năng nhờ dân số trẻ, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Trong vài năm trở lại đây, không chỉ dừng ở việc được nhiệt tình đón nhận bởi khách quốc tế, ngày càng nhiều thương hiệu Việt ghi dấu ấn tại những thị trường lớn như Singapore, Thái Lan, hay Trung Quốc. Điều này cho thấy, thời trang Việt đang có tiềm năng thật sự để bứt phá trên bản đồ quốc tế.

Để các hãng thời trang đưa thương hiệu của mình vượt qua biên giới, theo các chuyên gia, một trong những con đường hiệu quả nhất chính là mở cửa hàng tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, thị trường thương mại điện tử Việt đạt quy mô trên 25 tỷ USD trong năm 2024, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Việt Nam hiện giữ vị trí top 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á, sau Indonesia (65 tỷ USD ) và Thái Lan (26 tỷ USD). Dự kiến năm 2030, quy mô thị trường xấp xỉ 63 tỷ USD. Về ngành dẫn dắt thị trường, theo báo cáo YouNet ECI, các sản phẩm FMCG có mức tăng trưởng mạnh nhất ở mức 62%, gia dụng - công nghệ tăng 41%, thời trang và phụ kiện tăng 39%. Do đó, mở ra cơ hội rất lớn cho các thương hiệu Việt.

Trong bức tranh đó, châu Á - Thái Bình Dương hiện cũng đang chiếm tới 33% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực thời trang đạo đức. Theo dự báo từ GMI, thị trường thời trang bền vững tại khu vực này sẽ gần như tăng gấp ba lần trong thập kỷ tới - từ 3,9 tỷ USD vào năm 2025 lên khoảng 9,4 tỷ USD vào năm 2034.

Không chỉ nhờ vào chi phí sản xuất cạnh tranh hay nguồn nhân lực dồi dào, Đông Nam Á còn sở hữu nền thủ công truyền thống lâu đời cùng văn hóa coi trọng sự hài hòa với thiên nhiên - những yếu tố tạo nên nền tảng bền vững từ bên trong.

Khi ngành thời trang toàn cầu đang tìm kiếm lối đi mới sau khủng hoảng đạo đức và môi trường, chính kinh nghiệm sản xuất và chiều sâu văn hóa của Đông Nam Á có thể là lời giải, không chỉ cho khu vực, mà cho cả tương lai ngành thời trang toàn cầu.