Tương lai của các tập đoàn xa xỉ trước bước ngoặt bất ngờ

Chỉ hơn một tuần sau khi Giorgio Armani qua đời, những chi tiết mới đã được hé lộ về tầm nhìn của ông dành cho tương lai của tập đoàn xa xỉ Armani mà ông đã dày công xây dựng hơn nửa thế kỷ…

Trong suốt sự nghiệp của mình, Giorgio Armani luôn coi tinh thần độc lập là giá trị cốt lõi. Thế nhưng, trong những di nguyện cuối cùng, ông lại mong muốn bán một phần cổ phần thương hiệu xa xỉ do chính mình gây dựng suốt hơn 50 năm cho LVMH, L’Oréal Group hoặc EssilorLuxottica, hoặc tiến hành niêm yết cổ phiếu (IPO).

Theo Reuters và Bloomberg, những đơn vị đã tiếp cận bản di chúc của Giorgio Armani, ông đã để lại chỉ dẫn rằng các người thừa kế phải bán 15% cổ phần công ty trong vòng 18 tháng sau khi ông qua đời, và tiếp đó là một phần lớn hơn — từ 30% đến 54,9% — sẽ được bán cho cùng một đối tác trong khoảng 3 đến 5 năm sau. Nếu không tìm được thỏa thuận, công ty sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu (IPO).

Theo các hãng tin này, di chúc cũng nêu rõ rằng ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho các tập đoàn vốn đã có quan hệ hợp tác với Armani, bao gồm tập đoàn xa xỉ LVMH (Pháp), tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal (Pháp), “ông lớn” kính mắt EssilorLuxottica, hoặc những nhóm khác đang là đối tác kinh doanh của Armani.

CÁC TẬP ĐOÀN XA XỈ NÓI GÌ?

Chủ tịch kiêm CEO LVMH, ông Bernard Arnault, cho biết trong một tuyên bố chiều thứ Sáu vừa qua: “Giorgio Armani đã vinh danh LVMH khi chọn chúng tôi làm đối tác tiềm năng cho nhà mốt thời trang danh giá mà ông đã xây dựng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của ông.

Nếu trong tương lai chúng tôi có cơ hội hợp tác, LVMH sẽ cam kết củng cố mạnh mẽ hơn nữa sự hiện diện và vị thế dẫn đầu trên toàn cầu”.

Đế chế xa xỉ LVMH để ngỏ cơ hội hợp tác với tập đoàn Giorgio Armani.

Trong một tuyên bố gửi tới Reuters và AFP, Tập đoàn L’Oréal, đơn vị nắm quyền khai thác giấy phép kinh doanh mảng mỹ phẩm Armani từ năm 1988, cho biết họ “rất xúc động và vinh dự” khi được Armani cân nhắc trở thành cổ đông tiềm năng, và sẽ “xem xét kỹ lưỡng” ý tưởng này.

EssilorLuxottica, đơn vị sở hữu giấy phép kinh doanh kính mắt xa xỉ Giorgio Armani, Emporio Armani và Armani Exchange, thì cho biết trong một tuyên bố:

“Chúng tôi tự hào về sự tin tưởng mà ông Armani đã dành cho tập đoàn và ban lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá, cùng với hội đồng quản trị, triển vọng phát triển này – điều xứng đáng được cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh mối quan hệ gắn bó sâu sắc vốn đã kết nối hai bên từ lâu”.

Ủy ban điều hành Giorgio Armani cũng phản hồi thông tin trên bằng một tuyên bố vào ngày thứ Sáu vừa rồi:

“Di chúc nêu rõ rằng mọi quyết định chiến lược ngắn hạn và trung hạn sẽ do cộng sự lâu năm của ông Giorgio Armani - ông Leo Dell’Orco và gia đình đưa ra, với sự hỗ trợ từ quỹ. Tuy nhiên, các quyết định này đều được định hướng bởi chính ông Armani, cả về sứ mệnh thương hiệu lẫn các hành động có ý nghĩa đối với cấu trúc trung và dài hạn của tập đoàn”.

Giorgio Armani đã đưa ra định hướng điều hành công ty trong di nguyện.

Tuyên bố tiếp tục cho biết: “Di chúc có đề cập đến việc niêm yết trên sàn chứng khoán cũng như khả năng mở cửa cho một đối tác thiểu số có uy tín được công nhận và thực sự quan tâm đến thương hiệu. Trách nhiệm đưa ra quyết định và quản lý quá trình này sẽ vẫn thuộc về ông Dell’Orco và gia đình, dưới sự định hướng của quỹ, nhưng luôn tuân theo các nguyên tắc và quy định do ông Armani đặt ra”.

Ủy ban điều hành cũng lưu ý rằng, bất kể cấu trúc doanh nghiệp nào được áp dụng, quỹ sẽ không bao giờ nắm giữ ít hơn 30% vốn điều lệ, theo di chúc. Nhiệm vụ đầu tiên của quỹ sẽ là đề xuất một Tổng Giám đốc mới (CEO) cho tập đoàn xa xỉ.

BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG

Trong suốt sự nghiệp, ông Giorgio Armani luôn coi độc lập là một giá trị cốt lõi trong vận hành. Việc thương hiệu trong những năm tới có thể trở thành một phần của một tập đoàn lớn hơn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đáng nhớ.

Cho đến nay, chúng ta có rất ít thông tin về kế hoạch kế nhiệm của Armani. Điều được biết là Armani nắm giữ 99,9% cổ phần trong công ty mà ông gây dựng, 0,01% còn lại thuộc về Quỹ Giorgio Armani, được ông thành lập năm 2016. Quỹ này sẽ điều hành công ty, trong khi Leo Dell’Orco và Silvana Armani – cháu gái của Giorgio Armani – được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt.

Quỹ Giorgio Armani sẽ điều hành công ty, trong khi Leo Dell’Orco và Silvana Armani – cháu gái của Giorgio Armani – được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt.

Giờ đây, di chúc của Armani đã chỉ rõ ba đối tác ưu tiên. “Ông ấy đã chọn những đối tác có quy mô lớn và tiềm năng tạo ra sự cộng hưởng đáng kể,” Mario Ortelli, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Ortelli & Co., cho biết. “Doanh thu của ba tập đoàn xa xỉ này đều vượt 26 tỷ euro, nghĩa là Armani chỉ chiếm chưa tới 10% trong tổng doanh thu của họ". Năm 2024, doanh thu của Tập đoàn Armani đạt 2,3 tỷ euro, giảm 5% so với năm trước.

Theo đó, đế chế xa xỉ LVMH có mô hình quản trị phi tập trung cho các nhà mốt. Còn L’Oréal và EssilorLuxottica không tập trung vào mảng thời trang, nên họ sẽ dành cho Armani một mức độ tự chủ nhất định. "Có thể thấy ông ấy muốn xây dựng một ‘lưới an toàn’ đồng thời vẫn giữ được sự độc lập ở một mức độ nào đó,” ông Ortelli nói.

Thật dễ dàng để duy trì di sản khi nằm dưới sự bảo trợ của một tập đoàn lớn, vốn sở hữu tiềm lực mạnh mẽ về đầu tư vào bán lẻ, marketing và thu hút – giữ chân nhân tài. Với LVMH, những cộng hưởng lớn nhất nằm ở chuỗi cung ứng và bán lẻ; trong khi với L’Oréal và EssilorLuxottica, lợi thế hợp lực thiên về marketing và phần nào là phân phối.

“Những gì chúng ta thấy hôm nay hoàn toàn hợp lý nếu nhìn từ góc độ của Giorgio Armani,” Luca Solca, Giám đốc điều hành của Bernstein, nhận định. “LVMH là tập đoàn thời trang và xa xỉ lớn nhất, có chuyên môn cao nhất thế giới — còn EssilorLuxottica và L’Oréal lại là hai đối tác cấp phép quan trọng nhất của Armani.

Gần đây, chẳng hạn, Estée Lauder đã mua lại Tom Ford để đảm bảo mảng kinh doanh mỹ phẩm của họ tiếp tục phát triển. Với L’Oréal và EssilorLuxottica, họ sẽ có những lợi ích tích luỹ với gia đình Armani”.

Tuy nhiên, ông Mario Ortelli cho rằng LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica sẽ không phải là những tập đoàn xa xỉ duy nhất để mắt đến Armani. “Giorgio Armani đã tạo ra một thế giới với gu thẩm mỹ được định hình rõ ràng cùng những biểu tượng thiết kế. Armani là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ có mức độ nhận diện lớn nhất toàn cầu, với dư địa phát triển rất lớn trong mảng phụ kiện.

Armani có thể sánh ngang Prada và Gucci về mức độ nhận biết thương hiệu, thế nhưng doanh thu của Armani vẫn nhỏ hơn so với Prada và Gucci, do đó tiềm năng là rất lớn. Giorgio Armani vốn cầu toàn trong công việc, và cũng tương tự như vậy, trong tầm nhìn về kế hoạch kế nhiệm, ông đã vạch ra một lộ trình với tốc độ nhất định,” ông Mario nhận định.