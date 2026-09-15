Tạm hoãn thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ 15/9 do chưa hoàn thiện

Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ ngày 15/9/2026 do một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện...

Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP. Cần Thơ.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước đó, ngày 9/9/2026, cơ quan này đã có văn bản về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần nêu trên từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, đến nay, các dự án thành phần vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục.

Cụ thể, các đơn vị đang khắc phục những vị trí lún tại đường đầu cầu, đường đầu cống ngang nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị thu phí tại các trạm thu phí ở các nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 cũng đang được hoàn thiện để chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Trong khi đó, một số nút giao trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9 và IC.10 vẫn đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.

Từ thực tế trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức, quản lý và vận hành thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 15 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, với 22 trạm thu phí trên các đoạn tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây (bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3/2026).

Ngoài ra, có 15 trạm thu phí trên các đoạn tuyến thuộc 5 dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7/2026; 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang bắt đầu thu phí từ ngày 14/8/2026.

Tính đến hết ngày 15/8/2026, tổng số tiền thu phí tại 15 dự án đạt hơn 2.267 tỷ đồng.