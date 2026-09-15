Tạm hoãn thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ 15/9 do chưa hoàn thiện
TThanh Thủy
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Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ ngày 15/9/2026 do một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện...
Cục Đường bộ
Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng
đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước đó, ngày 9/9/2026, cơ quan này đã có văn bản về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần nêu trên từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, đến nay, các dự án thành phần vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục.
Cụ thể, các đơn
vị đang khắc phục những vị trí lún tại đường đầu cầu, đường đầu cống ngang nhằm
bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.
Bên cạnh đó, hệ thống thiết
bị thu phí tại các trạm thu phí ở các nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 cũng đang được
hoàn thiện để chạy thử trên môi trường thử nghiệm.
Trong khi
đó, một số nút giao trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9 và IC.10 vẫn
đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.
Từ thực tế
trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm
đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ
cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ - Cà Mau.
Đến nay, Cục
Đường bộ Việt Nam đã tổ chức, quản lý và vận hành thu phí sử dụng đường bộ cao
tốc đối với 15 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, với
22 trạm thu phí trên các đoạn tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi
Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây (bắt đầu
thu phí từ 22h ngày 2/3/2026).
Ngoài ra, có
15 trạm thu phí trên các đoạn tuyến thuộc 5 dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, bắt đầu
thu phí từ 20h ngày 15/7/2026; 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang bắt đầu thu
phí từ ngày 14/8/2026.
Tính đến hết
ngày 15/8/2026, tổng số tiền thu phí tại 15 dự án đạt hơn 2.267 tỷ đồng.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.
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