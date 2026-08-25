Cảng Mỹ Thủy gần 15.000 tỷ đồng đang triển khai đến đâu?

Sau thời gian triển khai, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy gần 15.000 tỷ đồng đang dần hình thành với nhiều hạng mục quan trọng được thi công. Giai đoạn 1 hiện đạt khoảng 73% sản lượng, trong khi tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tái định cư và vật liệu thi công...

Giai đoạn 1 đang triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Ảnh: Trường Nhật

Dự án có diện tích 685 ha, quy mô 10 bến cảng, tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT, với luồng tàu sâu 17 m. Đây được xem là lợi thế quan trọng, giúp Mỹ Thủy đảm nhiệm vai trò cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).

Thông qua Quốc lộ 9 và Quốc lộ 15D, hàng hóa từ Lào và Đông Bắc Thái Lan có thể được vận chuyển trực tiếp ra biển qua cảng Mỹ Thủy mà không phải trung chuyển qua các cảng xa hơn. Theo tính toán, tuyến vận chuyển này có thể rút ngắn gần 200 km hành trình, đồng thời giảm khoảng 20 - 30% chi phí logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thi công giai đoạn 1; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các giai đoạn còn lại.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai song song. Tổng diện tích đã có thông báo thu hồi đất là 126,98 ha. Đến nay, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 180,82/322,2 ha, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả hơn 187 tỷ đồng.

Dự án cũng đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế và đánh giá tác động môi trường, tạo cơ sở pháp lý phục vụ quá trình đầu tư.

Tại công trường, giai đoạn 1 đang triển khai nhiều hạng mục quan trọng như đê chắn sóng phía Đông; bến tàu và kè sau cầu bến 1, 2; nạo vét luồng tàu, vũng quay tàu, khu nước trước bến tại bến 1 và bến 2; thi công dầm phân đoạn 1, 2 bến 3 cùng các hạng mục phụ trợ. Tổng giá trị sản lượng thực hiện ước đạt khoảng 73%.

Bên cạnh tiến độ thi công, dự án vẫn còn một số khó khăn cần được tập trung tháo gỡ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực bãi chứa 3a, 2b và Đồn Biên phòng Hải An (vị trí cũ).

Tại bãi chứa 2b hiện có chợ cá, sân thể thao, trường mầm non và nhà ở công vụ giáo viên là những tài sản công do địa phương quản lý nhưng chưa có phương án di dời. Trong khi đó, khu vực Đồn Biên phòng Hải An (vị trí cũ) vẫn chưa hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên chưa thể bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra dự án. Ảnh: Trường Nhật

Đối với hạng mục đê chắn sóng phía Tây, dự án dự kiến sử dụng khoảng 2.200 m2 làm bãi tập kết vật liệu. Tuy nhiên, khu vực này chưa có đường công vụ phục vụ vận chuyển. Việc thi công, tập kết vật liệu cũng có thể ảnh hưởng đến khu vực người dân sinh sống và khai thác thủy sản.

Người dân kiến nghị sớm bố trí địa điểm neo đậu, tập kết ghe thuyền phù hợp, bảo đảm hoạt động sản xuất và ổn định đời sống.

Trước những vướng mắc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng bảng thống kê, phụ lục chi tiết tiến độ từng hạng mục, xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Qua đó, tỉnh có cơ sở theo dõi, đôn đốc và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng phương án thi công cụ thể đối với đê chắn sóng phía Tây, trong đó làm rõ biện pháp tổ chức thi công, phạm vi thực hiện, phương án vận chuyển, tập kết vật liệu và các giải pháp bảo đảm an toàn.

Đối với người dân bị ảnh hưởng, các đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư phù hợp. Về lâu dài, tỉnh nghiên cứu hình thành khu nghề cá gắn với khu tái định cư, đồng thời bố trí khu vực neo đậu, tập kết ghe thuyền thuận lợi để người dân có thể duy trì sinh kế sau khi di dời.