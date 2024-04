Tỷ giá “phá đỉnh”, khối ngoại rút ròng hơn 850 tỷ đồng trong phiên sáng

Tỷ giá VND/USD trong nước sáng nay bùng nổ lên đỉnh cao mới. Đầu giờ sáng giá bán ra tại Vietcombank là 25.210 VND/USD. Đến trưa tỷ giá nhảy lên 25.230 VND/USD. Thị trường chứng khoán được kỳ vọng không phản ứng mạnh sau căng thẳng Iran- Israel cuối tuần qua nhưng động lực tăng cuối tuần trước đã bốc hơi hoàn toàn. VN-Index từ từ trượt dốc với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng.

Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được là khoảng 9h25, tăng 5,2 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên VN-Index chỉ giữ được màu xanh trong khoảng 10 phút kế tiếp. Chốt phiên sáng chỉ số đã giảm 6,43 điểm tương đương -0,5%.

Diễn biến độ rộng cho thấy thực chất chỉ số vẫn đang được níu giữ bởi các trụ hơn là sức mạnh tổng thể. Tại đỉnh VN-Index cũng chỉ có 138 mã tăng/195 mã giảm. Đến cuối phiên còn 107 mã tăng/354 mã giảm. Tới 157 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản chiếm 44,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhịp tăng đạt đỉnh đầu phiên của chỉ số có sức mạnh tập trung vào một vài mã ngân hàng: VCB tăng cao nhất tới 2,01% so với tham chiếu, BID đạt đỉnh tăng 2,06%, CTG tăng 1,11%, GAS tăng 1,13%. Đây là các mã thuộc Top 5 vốn hóa lớn nhất thị trường, trong đó VCB, BID, CTG là 3 mã hàng đầu. Tuy nhiên sau đó các trụ bắt đầu chịu áp lực bán và suy yếu. VCB chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,21%, BID tăng 0,19%, CTG tăng 0,14%, GAS giảm 0,13%.

Thống kê trong rổ VN30 có tới 20 mã quay đầu lao dốc tối thiểu 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Loạt mã đang giảm sâu là VRE giảm 2,28%, MWG giảm 2,31%, VJC giảm 1,87%, TPB giảm 1,87%, VIC giảm 1,75%, BCM giảm 1,8%, VHM giảm 1,69%. Chỉ số VN30-Index giảm 0,72%, mạnh hơn mức giảm ở chỉ số chính với độ rộng rất hẹp 6 mã tăng/20 mã giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua đột ngột, tổng giải ngân trên HoSE chỉ là 559,4 tỷ đồng. Mức bán ròng riêng sàn HoSE tới 781,4 tỷ trong khi tổng bán ròng 3 sàn là hơn 850 tỷ đồng. Với HoSE, đây là mức bán ròng cao nhất 13 phiên kể từ ngày 27/3 vừa qua với -1.186 tỷ đồng do có thỏa thuận bán ròng 822,3 tỷ đồng ở MSN.

Các mã bị xả rất lớn sáng nay là CTG -153,4 tỷ; VHM -152,5 tỷ, VIC -44,3 tỷ, VPB -35,6 tỷ, VCB -34,7 tỷ, VIX -34,7 tỷ, SSI -32 tỷ… Phía mua chỉ duy nhất SHB +66,9 tỷ và SGN +35,9 tỷ đồng là đáng kể.

Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 50% so với phiên trước, đạt 10.863 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng 47%. Giao dịch tăng đáng chú ý thuộc về các mã ngân hàng là SHB, MBB và CTG. Đặc biệt SHB sáng nay khớp gần 774 tỷ đồng, tăng 12 lần so với sáng hôm thứ Sáu tuần trước. Giá SHB cũng tăng mạnh 4,7% so với tham chiếu, dù tại đỉnh đầu ngày cổ phiếu này tăng tới 6,64%. MBB cũng tăng giao dịch 3,8 lần, giá tăng 0,2%. CTG tăng thanh khoản 3,2 lần, giá tăng 0,14%. Cả 3 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường này đều có mức độ tụt giá đáng kể, cho thấy trong trạng thái giao dịch sôi động cũng có áp lực chốt lời lớn.

Số cổ phiếu có thanh khoản cao còn lại thì chịu sức ép quá rõ. Sàn HoSE sáng nay có 25 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 5 mã tăng, còn lại toàn giảm. NVL giảm 1,98%, MWG giảm 2,31%, VHM giảm 1,69%, SSI giảm 1,07%, DIG giảm 1,34%, HAG giảm 2,99%... đều là các mã giao dịch rất lớn.

Trong 107 cổ phiếu vẫn còn đang ngược dòng, có 27 mã tăng được hơn 1%, đại đa số là thanh khoản quá nhỏ. Vài mã nổi bật có thể kể tới QCG tăng 6,94% giao dịch 36,2 tỷ đồng; SHB tăng 4,87% với 774 tỷ; GVR tăng 2,5% với 106,7 tỷ; AGR tăng 2,08% với 43,7 tỷ; DPM tăng 1,15% với 34 tỷ; PC1 tăng 1,07% với 59,7 tỷ…