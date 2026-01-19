Tỷ giá thị trường tự do bật tăng trở lại

Sau khi giảm mạnh 510 đồng ở chiều mua vào và 520 đồng ở chiều bán ra trong tuần qua, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025, tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đã bật tăng trở lại, tăng 250 đồng ở cả hai chiều giao dịch...

Ngày 19/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.132 VND, tăng 1 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (16/1).

Tỷ giá trần và tỷ giá sàn lần lượt là 26.388 và 23.875 VND/USD. Giá mua vào do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.926 VND và giá bán ra là 26.338 VND.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được niêm yết ở mức 26.058 VND cho chiều mua vào, 26.388 VND cho chiều bán ra và 26.088 VND cho giao dịch chuyển khoản. Hầu hết các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá sát trần, tăng 1 đồng so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá ghi nhận ở mức 26.500 VND ở chiều mua vào và 26.550 VND với chiều bán ra. So với phiên ngày 16/1/2026, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 250 VND ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm tới nay (Nguồn: NHNN, NHTM, WiGroup)

Trong tuần trước (từ ngày 12/1 đến 16/1), tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ở mức 26.276 VND/USD, tăng nhẹ 7 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Trong tuần trước, tỷ giá tự do giảm mạnh liên tục qua các phiên. Chốt phiên ngày 16/1, tỷ giá tự do ở mức 26.250 VND/USD ở chiều mua vào và 26.300 VND/USD ở chiều bán ra, tương ứng giảm 510 đồng và 520 đồng trong 1 tuần, về mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Tuần trước, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tăng mạnh ở hầu hết các phiên và tại tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với 9/1 nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp.

Tính đến cuối ngày 16/1, lãi suất VND giao dịch qua đêm là 3,8%/năm, tăng 0,8 điểm phần trăm (đpt); kỳ hạn một tuần là 4,6%/năm (+0,65 đpt); kỳ hạn 2 tuần 5,5%/năm (+0,7 đpt) và kỳ hạn một tháng 6,55%/năm (+0,25 đpt).

Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng diễn biến theo chiều hướng tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Cụ thể, lãi suất qua đêm ghi nhận mức 3,65%/năm (- 0,03 đpt); kỳ hạn một tuần 3,7%/năm (-0,04 đpt); kỳ hạn hai tuần 3,74%/năm (- 0,02 đpt); và kỳ hạn một tháng 3,84%/năm, tăng nhẹ 0,02 đpt.

Trên thị trường mở, từ ngày 12/01 đến 16/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chào thầu 18.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày, 56 ngày và 91 ngày, giữ nguyên mức lãi suất ở 4,5%/năm.

Tổng giá trị trúng thầu đạt 16.416,6 tỷ đồng, trong khi tổng khối lượng đáo hạn trên kênh này là 46.315,23 tỷ đồng. Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước không tổ chức chào thầu tín phiếu. Tính chung, cơ quan điều hành đã hút ròng 29.898,63 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua thị trường mở. Tính đến hết tuần, tổng lượng tiền đang lưu hành trên kênh cầm cố đạt 315.048,49 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, trong phiên đấu thầu ngày 14/1, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 1.850 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 12.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 14,8%.

Trong đó, kỳ hạn 10 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu là 1.700 tỷ đồng trên tổng 10.000 tỷ đồng chào thầu với lãi suất không đổi ở mức 4,0%; kỳ hạn 15 năm trúng thầu 150 tỷ đồng trên tổng 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất tăng 0,25 điểm cơ bản lên 4,1%. Các kỳ hạn 5 năm và 30 năm mặc dù được chào thầu lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng nhưng không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Theo kế hoạch, ngày 21/1 tới, Kho bạc Nhà nước dự kiến tổ chức đấu thầu 15.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 500 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, 500 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.127 tỷ đồng mỗi phiên, giảm nhẹ so với mức 15.760 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tuần có sự phân hóa giữa các kỳ hạn.

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần ngày 16/01, lợi suất ghi nhận ở mức 3%/năm với kỳ hạn 1 năm (giảm 0,05 đpt), 3,10% kỳ hạn 2 năm (giảm 0,01 đpt), 3,15% kỳ hạn 3 năm (tăng 0,002 đpt), 3,60% kỳ hạn 5 năm (tăng 0,06 đpt), 3,68% kỳ hạn 7 năm (tăng 0,05 đpt), 4,14% kỳ hạn 10 năm (giảm 0,01 đpt), 4,25% kỳ hạn 15 năm (tăng 0,01 đpt) và 4,35% kỳ hạn 30 năm (tăng 0,04 đpt).