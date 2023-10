Ủng hộ đầu tư, nâng cấp các bến cảng và tuyến đường bộ ở An Giang

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 10999/BGTVT-KHĐT ký ngày 02/10/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về một số dự án giao thông trên địa bàn.

ỦNG HỘ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP CÁC BẾN CẢNG

Quan điểm chung của Bộ Giao thông vận tải là ủng hộ việc đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông, công trình hạ tầng của cử tri An Giang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Đối với đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng các bến cảng, theo phản ánh từ phía cử tri, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đều có vị trí cách xa bến cảng để bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm. Trong khi các tuyến đường trên thường xuyên ách tắc, làm tăng thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu từ khu công nghiệp đến cảng và từ cảng vào các khu công nghiệp. Chẳng hạn, tuyến quốc lộ 91 và đường tỉnh 941 thường xuyên kẹt xe, nhất là là vào giờ cao điểm, các dịp lễ tết.

Vì vậy, An Giang kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp bến cảng và các tuyến đường trên để giảm thiểu ách tắc giao thông, thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, góp phần thu hút nhà đầu tư và khách tham quan từ các địa phương khác đến An Giang.

Bộ Giao thông vận tải cho biết ủng hộ việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư nâng cấp mở rộng các bến cảng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực vận tải đường biển, đường thủy nội địa, giảm tải cho hệ thống đường bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo Bộ này, tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng ngân sách nhà nước tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng công cộng (gồm luồng công cộng, đê, kè, hệ thống báo hiệu), nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư công trình bến cảng, thiết bị bốc dỡ.

Bộ Giao thông vận tải đã cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để đầu tư một số dự án hàng hải, đường thủy nội địa mang tính động lực, cấp bách tại một số khu vực. Đối với đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các bến cảng tại địa phương, Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh An Giang chủ động kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

ĐẦU TƯ MỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THEO QUY HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH

Đối với việc đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 91 và tỉnh lộ 941, Bộ Giao thông vận tải cho biết như sau:

Tuyến quốc lộ 91 đoạn qua địa phận An Giang: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quốc lộ 91 có điểm đầu kết nối với quốc lộ 1 tại TP. Cần Thơ và điểm cuối tại cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang), chiều dài khoảng 135 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III, từ 2 - 6 làn xe. Đoạn qua địa phận tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 93,2 km, đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III - IV đồng bằng với từ 2 - 4 làn xe.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc Nam phía đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước…

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ đã đã cân đối 1.671 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.

Với tỉnh lộ 941, Bộ Giao thông vận tải thống nhất về sự cần thiết đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên, đường tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nên Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh An Giang chủ động cân đối ngân sách địa phương để đầu tư, trường hợp khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Đối với kiến nghị xem xét công nhận tỉnh lộ 952, tỉnh lộ 954 thành quốc lộ 80B và đầu tư nâng cấp mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, Bộ Giao thông vận tải cho biết:

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tuyến đường tỉnh lộ 942, tỉnh lộ 954 và tỉnh lộ 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang, được quy hoạch nâng thành quốc lộ 80B với điểm đầu tại Sa Đéc (Đồng Tháp) và điểm cuối tại cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang), tổng chiều dài khoảng 120 km, quy mô cấp III, từ 2 - 4 làn xe. Đồng thời, tại khoản 4, mục III, điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 quy định các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ, chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ quy định nêu trên để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh này, bảo đảm các tiêu chí nâng lên thành quốc lộ. Sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí nâng lên thành quốc lộ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và gửi về Bộ Giao thông vận tải phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để quyết định điều chuyển tài sản theo quy định.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Bộ sẽ công bố quốc lộ 80B theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng vào thời điểm thích hợp.