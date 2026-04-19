UOB: GDP quý 1 vượt kỳ vọng, triển vọng 2026 giữ nhịp ổn định
Minh Huy
19/04/2026, 08:25
Theo UOB, GDP Việt Nam quý 1/2026 tăng 7,83%, vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Tăng trưởng năm 2026 được dự báo duy trì nhịp ổn định trong bối cảnh ngoại thương và FDI tích cực, trong khi các yếu tố lạm phát, năng lượng và địa chính trị vẫn đang được theo dõi...
Bước vào năm 2026, các chuyên gia tại Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực, cho thấy
khả năng thích ứng và sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh môi trường toàn cầu
còn nhiều biến động. Dù nhịp độ có phần điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ và các
tác động bên ngoài, những động lực cốt lõi như sản xuất, xuất khẩu và đầu tư
vẫn giữ được xu hướng đi lên, tạo tiền đề quan trọng cho các quý tiếp theo.
ĐIỀU CHỈNH DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG 2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, tăng
trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 8,46% của quý
4/2025 nhưng vượt các dự báo trước đó (7,0% của UOB và 7,60% của Bloomberg).
Diễn biến này phù hợp với quy luật thường thấy khi quý đầu năm chịu ảnh hưởng
bởi số ngày làm việc giảm do kỳ nghỉ Tết, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều
nền kinh tế châu Á.
Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các
lĩnh vực chủ chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Đáng
chú ý, sản lượng ngành chế biến, chế tạo tăng 9,73% so với cùng kỳ, gần tương
đương mức 10,6% của quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh sự
ổn định của khu vực sản xuất - trụ cột chính của nền kinh tế.
Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục mở rộng mạnh. Xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1%, trong khi nhập khẩu tăng 27,0% lên 126,57 tỷ USD, khiến cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, phản ánh triển vọng tích cực cho các quý sau.
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 33,9 tỷ USD, tăng 24,2%, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch, cho thấy vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục được củng cố.
Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện đạt 5,41 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 9,1%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng vẫn duy trì.
Theo UBO, điểm
đáng chú ý là chỉ số CPI tháng 3/2026 tăng 4,65% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu
4,5% của Ngân hàng Nhà nước, sau khi bình quân hai tháng đầu năm ở mức 2,94%.
Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ giá năng lượng tăng, lan tỏa vào mặt bằng tiêu
dùng; riêng nhóm vận tải (chiếm 9,7% rổ CPI) tăng 10,8%, đảo chiều so với xu
hướng giảm trước đó. Để ứng phó, Chính phủ sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, trong
khi một số hãng hàng không phải cắt giảm công suất do thiếu nhiên liệu..
Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối
Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB,
trong giai đoạn 2026 - 2027, Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức có thể cản trở
mục tiêu tăng trưởng trên 10%, trong đó rủi ro Mỹ áp thuế tiếp tục hiện hữu.
Cùng với đó, xung đột Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng và đầu vào tăng
cao, gây áp lực lên hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Các chuyên gia UOB cho rằng giá dầu Brent duy trì quanh 100 - 110 USD/thùng
làm tăng chi phí vận tải, logistics, trong khi nguồn cung đối mặt rủi ro khi
tồn kho suy giảm và eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn vận tải toàn cầu.
Ngoài
năng lượng, Trung Đông còn cung cấp nhiều đầu vào thiết yếu như hóa dầu, nhựa,
nhôm, phân bón, lưu huỳnh, heli và linh kiện thép. Do đó, nguy cơ gián đoạn
chuỗi cung ứng sẽ gia tăng nếu xung đột kéo dài.
Tính đến những yếu tố trên, UOB điều chỉnh giảm dự
báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho cả năm 2026 xuống 7%, từ mức dự báo trước
đó là 7,5% (tăng trưởng năm 2025 đạt 8,02%).
“Chúng tôi cho rằng giai
đoạn khó khăn nhất sẽ rơi vào quý 2 và quý 3/2026, khi giá năng lượng toàn cầu
duy trì ở mức cao và nguồn cung hạn chế đạt đỉnh, trước khi có xu hướng hạ nhiệt
vào cuối năm 2026”, chuyên gia tại UOB đưa ra dự báo.
Theo đó, tăng
trưởng kinh tế được dự báo chậm lại trong các quý tới, lần lượt đạt 6,5% trong
quý 2/2026, 6,8% trong quý 3 và 7% trong quý 4, thấp hơn so với các ước tính
trước đó tương ứng 7,5%, 7,8% và 7,6%. Các dự báo này vẫn đi kèm mức độ bất
định cao và rủi ro điều chỉnh giảm, phụ thuộc lớn vào diễn biến cũng như thời
điểm hạ nhiệt của căng thẳng tại Trung Đông.
ƯU TIÊN HẠ TẦNG VÀ NĂNG LƯỢNG, GIỮ NHỊP TĂNG TRƯỞNG
Tuy nhiên ở mặt tích cực,
ông Suan Teck Kin cho rằng Chính phủ đã
xác định rõ một trong những “nút thắt” lớn nhất kìm hãm tăng trưởng là hạ tầng.
Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất, hiệu quả và đồng thời thúc đẩy tổng
cầu của nền kinh tế.
Vì vậy, đầu tư công đang
được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, logistics, cảng biển và sân
bay, điện, nước, hạ tầng số, y tế, giáo dục đến đào tạo nguồn nhân lực. Việc
tinh gọn bộ máy hành chính trong năm qua, như sáp nhập các tỉnh và bộ ngành hay
áp dụng tiếng Anh trong công vụ, cũng được xem là những bước đi tích cực, góp
phần nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động.
Bước sang năm 2026, ông Suan Teck Kin cho rằng bảo đảm
nguồn cung năng lượng ổn định với chi phí hợp lý đã trở thành ưu tiên hàng đầu,
nhằm giúp các nhà máy, doanh nghiệp, người tiêu dùng và hoạt động logistics vận
hành thông suốt, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.
Chính phủ đã và đang triển khai nhiều biện pháp để giảm nguy cơ gián đoạn nguồn
cung, trong đó có mục tiêu xây dựng dự trữ nhiên liệu đủ dùng trong 90 ngày.
Các giải pháp cụ thể bao
gồm: tạm dừng thuế nhiên liệu và thuế môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu,
tăng cường ngoại giao năng lượng để bảo đảm nguồn cung từ các đối tác như Nhật
Bản, đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trong năm 2026, đẩy
nhanh việc triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026, cũng như xây dựng thêm
kho dự trữ dầu tại tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài ra, Chính phủ cũng
đang xem xét khả năng cho phép doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán lẻ trong
hệ thống phân phối của mình, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Biện pháp
này được kỳ vọng giúp giá nhiên liệu phản ánh đúng cung - cầu và giá trị thực của
sản phẩm, thay vì bị bóp méo bởi trợ cấp hay kiểm soát giá.
Cũng theo UOB, trong bối cảnh lạm phát được dự báo tiếp tục gia tăng và vượt mục tiêu 4,5%, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, do áp lực giá chủ yếu đến từ phía cung, việc thắt chặt tiền tệ chưa được xem là giải pháp phù hợp.
Theo
đó, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng chưa điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn, thay vào đó
dư địa ứng phó sẽ nghiêng về các biện pháp điều hành của Chính phủ nhằm giảm
tác động của chi phí đầu vào và gián đoạn nguồn cung. Trên cơ sở này, lãi suất
tái cấp vốn được dự báo tiếp tục giữ ở mức 4,5% trong năm 2026.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,5%
10:00, 10/01/2026
ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026
14:16, 10/04/2026
WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc
Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 15B được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho các xã ven biển và nâng cao năng lực kết nối liên vùng...
TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường
TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính gần 29.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 47 ha theo hình thức PPP, được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...
Chuyển hình thức đầu tư nhà hát tại Thủ Thiêm sang PPP
Việc dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm theo hình thức đầu tư công được xác định là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP)....
Hà Tĩnh khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 trị giá 2,2 tỷ USD
Sau hơn 3 năm thi công, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức đi vào vận hành, bổ sung khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện cả nước, đồng thời tạo động lực mới cho Khu kinh tế Vũng Áng phát triển thành trung tâm năng lượng quy mô lớn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: