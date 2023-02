Ước tính Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 3,6 tỷ USD kể từ đầu năm 2023?

Fed thu hẹp mức tăng lãi suất điều hành xuống 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách mới nhất (1/2/2023) sau một năm với những bước tăng lớn hơn. Bước đi này đã phản ánh đúng kỳ vọng thị trường khi dữ liệu về lạm phát của Mỹ trong những tháng gần đây cho thấy xu hướng hạ nhiệt khá rõ nét.

Trước cuộc họp chính sách của Fed, đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác, kéo chỉ số sức mạnh của đồng USD (Dollar IndexDXY) giảm thêm 1,4% trong tháng 1 năm 2023, giảm 10,5% so với mức đỉnh 114 điểm vào cuối tháng 9 năm 2022. Sau cuộc họp mới nhất của Fed, DXY dao động trong khoảng 101-103, thấp hơn so với mức cuối tháng 1/2023.

Trong bối cảnh DXY suy yếu, tỷ giá USD/VND cuối tháng 1/2023 giảm 0,8% so với đầu năm xuống 23.450. Đồng USD cũng mất giá so với các đồng tiền trong khu vực, bao gồm Nhân dân tệ Trung Quốc (-2,5% từ đầu năm 2023), Ringgit Malaysia (-3,1%), Peso Philippine (-3,7%), Rupiah Indonesia (-4,4%) và Baht Thái (-4,8%).

Theo đánh giá của VnDirect, việc tỷ giá hạ nhiệt sẽ cho phép Ngân hàng Nhà nước chuyển ưu tiên sang ổn định lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo ước tính, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào khoảng 3,6 tỷ USD kể từ đầu năm 2023.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam dự kiến đạt 102 tỷ USD vào cuối năm 2023, tương đương 3,3 tháng giá trị nhập khẩu. VnDirect kỳ vọng tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng từ 23.400 đến 23.800 trong năm 2023.

Lãi suất huy động gần như đi ngang trong tháng 1/2023. Tính đến cuối tháng 1/2023, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân và ngân hàng quốc doanh lần lượt là 7,4% và 8,2%. Kỳ vọng lãi suất huy động sẽ đạt đỉnh trong Q1/23 và sau đó giảm dần kể từ Q2/23.

Kỳ vọng dựa trên những lập luận sau: Thị trường dự báo đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất của FED ở mức 5,25%, tương đương còn hai lần tăng 0,25 điểm % lãi suất vào cuộc họp tháng 3 và tháng 5 tới. Theo đó, áp lực lên tỷ giá VND có thể hạ nhiệt đáng kể trong nửa sau của năm 2023 khi FED ngừng tăng lãi suất điều hành.

VNDirect cũng duy trì quan điểm Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong năm 2023 và tích cực hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua các kênh thị trường mở, mua dự trữ ngoại hối...

Nhu cầu tín dụng chậm lại do nhiều doanh nghiệp có thể hoãn mở rộng sản xuất kinh doanh vì lo ngại tiêu dùng suy yếu. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản ảm đạm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng sẽ giảm dần về mức 6,7% và 7,5% vào cuối năm 2023.

VnDirect đồng thời giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt Nam ở mức 6,2% trong năm 2023.

Rủi ro đối với dự báo đến từ lạm phát cao hơn kỳ vọng. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một biến số đối với lạm phát toàn cầu trong năm 2023. Tiêu dùng phục hồi mạnh hơn dự kiến của Trung Quốc có thể thúc đẩy lạm phát toàn cầu cao hơn dự báo và gây áp lực lên lạm phát trong nước.

Chỉ số DXY mạnh hơn dự kiến có thể gây thêm áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Các thị trường đang đặt kỳ vọng cao vào kịch bản Fed chỉ tăng lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó, chẳng hạn như lạm phát cao hơn dự báo hoặc tăng trưởng tiền lương cao hơn dự kiến, thì có khả năng Fed sẽ tăng lãi suất điều hành cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Điều này có thể khiến chỉ số DXY mạnh lên và gây thêm áp lực lên tỷ giá VND.

Tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến của các đối tác thương mại lớn sẽ tác động tiêu cực hơn đến xuất khẩu của Việt Nam. Kịch bản tăng trưởng xuất khẩu dựa trên giả định kinh tế Mỹ tránh được suy thoái trong năm 2023. Trong trường hợp kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái thì xuất khẩu và tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 sẽ bị tác động xấu hơn.