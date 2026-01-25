VAF bị nhắc nhở công bố thông tin chậm, không đủ điều kiện đại chúng

HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh đối với Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE).

Cụ thể: ngày 10/1/2026, HoSE đã nhận được bản công bố thông tin Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 9/1/2026 của Hội đồng quản trị Phân lân Văn Điển về việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan bằng tiếng Việt.

Đến ngày 22/01/2026, HoSE đã nhận được bản công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị VAF số 04/QĐ-HĐQT nêu trên bằng tiếng Anh.

Như vậy, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi và bổ sung Điều 5 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, công ty đã thực hiện công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan bằng tiếng Anh chưa đúng thời gian theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Được biết, HOSE đã có thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Cụ thể: theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách 28/11/2025), hiện VAF có 446 cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Trong đó, cổ đông Nhà nước gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nắm giữ 25.256.887 cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ;

Cổ đông lớn thứ 2 là Công ty TNHH Hoàng Ngân, nắm giữ 9.215.597 cổ phiếu, chiếm 24,47% vốn điều lệ;

Các cổ đông còn lại là 444 cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài), nắm giữ 3.192.864 cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn điều lệ.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định: "Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Theo quy định trên, VAF hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Kết thúc quý 4/2025, VAF ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 293 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (172 tỷ). Sau khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo lãi đạt gần 62,4 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ (22,5 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2025, VAF ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.613,9 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2024 (1.220 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 162,8 tỷ đồng, tăng 167,3% (gần 61 tỷ).

Theo VAF, lợi nhuận tăng là do sản lượng và giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu năm 2025 tăng 32% so với cùng kỳ; Mặt khác, công ty có khoản tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn cao hơn so với cùng kỳ nên doanh thu tài chính tăng 164% so với năm trước, đồng thời chi phí tài chính giảm 73% nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 168% so với 2024. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 63,77 tỷ lên 164,3 tỷ đồng.