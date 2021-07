Valentino Couture Thu Đông 2021: cảm nhận những sắc màu

Giám đốc sáng tạo của Valentino, Pierpaolo Piccioli, đã giới thiệu bộ sưu tập thời trang cao cấp của mình tại Gaggiandre, một di tích lịch sử nổi tiếng của Venice. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp đầy ám ảnh của nơi này mà anh ví như một bức tranh của De Chirico với những mái vòm và những hàng cột vững chãi.

Vào thời Phục hưng, địa điểm này đại diện cho trung tâm thương nghiệp của thành phố, nơi rất nhiều những con thuyền cập bến mỗi ngày. Những toà tháp khổng lồ trước đây đã từng đóng vai trò là nơi tàu thuyền chuẩn bị, lắp ráp những cột buồm trước khi ra khơi, giờ đây thu hút sự chú ý của du khách hơn bao giờ hết.

Piccioli đã dựng sàn catwalk độc đáo của mình dưới những mái vòm cao vút của Sansovino, nơi các con tàu từng được trú ẩn để sửa chữa, để nó có vẻ nổi trên mặt nước. Khách mời được yêu cầu mặc đồ trắng và may mắn thay, tất cả mọi người đều tuân thủ. Điều này tạo nên hiệu ứng rất tốt cho đêm diễn, cùng với ánh sáng vàng của buổi hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, đá, ngói và gạch, thật nên thơ. Để thêm vào cảm giác lãng mạn, là nền nhạc pianio và giọng hát của nữ ca sĩ Cosima.

Ảnh: Vogue

Và khi những người mẫu đầu tiên bước ra, mọi người đều đã hiểu vì sao họ được yêu cầu mặc đồ trắng. Nhà thiết kế Piccioli đã mang đến một bánh xe màu sắc của thời trang, lần lượt bắt đầu từ từ đỏ lạnh, đỏ cam, hồng neon, tím cho tới xanh lam, xanh lá, vàng đất và ghi nhạt. Những sự kết hợp màu sắc tưởng chừng rất đối lập lại hoà quyện một cách vô cùng hài hoà trên sàn catwalk.

Trong bộ sưu tập còn có chiếc áo choàng tím lilac phối cùng quần dài ống suông hồng nhạt, chiếc áo phông sequin màu xanh lá đậm đi cùng đôi găng tay màu vỏ đỗ, những chiếc đầm tái cấu trúc với hơn 5 màu sắc xuất hiện trên nền vải trắng. Bên cạnh đó là một số bộ quần áo dành cho nam giới, rất màu sắc nhưng cũng rất thuyết phục với sự trợ giúp của những đôi giày Dr. Martens.

Có 84 bộ trang phục được trình diễn và mỗi bộ là một đề xuất khác nhau, từ những bộ đầm phồng to cho tới những chiếc chân váy chữ A đứng dáng và thậm chí đầm mini cũng xuất hiện. Giới mộ điệu đã được chứng kiến một Valentino rất tỉ mỉ và chăm chút cho từng sáng tạo với những dải satin và lụa crepe được cắt thành hình xoắn ốc quanh thân hình, hay chiếc áo choàng dạ hội tạo hiệu ứng sang trọng.

Ảnh: Vogue

Những nhà nghiên cứu thời trang sẽ tìm thấy đâu đây nét thiết kế của Madame Grès, của Cardin, và Capucci, cũng như bản sắc chính lộng lẫy từ nhà mốt Valentino, nhưng Piccioli đã chắt lọc và tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của lịch sử thiết kế và biến chúng trở nên độc đáo và thuyết phục theo cách của riêng ông.

Ảnh: Vogue

Chưa dừng lại ở đó, BST Couture lần này là sự kết hợp giữa giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli và một đội ngũ 17 hoạ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta có những cái tên quen mặt như Jamie Nares, Luca Coser, Francis Offman, Andrea Respino và Wu Rui.

Tại các phòng làm việc không bình thường của Valentino, các nghệ nhân tài năng đã khơi gợi nguồn tác phẩm nghệ thuật thông qua nhiều cách tinh tế khác nhau. Có những trang phục như là bức ảnh nghệ thuật được thể hiện qua một hệ thống hoạ tiết trừu tượng đa sắc và sự cắt ghép, kết nối những miếng vải nhỏ tạo nên lớp nền lớn cho trang phục với cấu trúc phức tạp.

Ảnh: Vogue

Chẳng hạn như bộ trang phục lấy cảm hứng trong bộ phim Look 6, Kerstin Brätsch’s The If năm 2010, với vải satin và hoạ tiết được vẽ tay bởi hoạ sĩ Benni Bosetto, bên cạnh đó, toàn bộ trang phục yêu cầu tới 880 giờ khâu tay của người thợ may. Hay chiếc đầm “ball gown” và áo choàng khép lại show diễn xuất hiện cùng hoạ tiết vẽ bởi Jamie Nares trong hai tác phẩm “It’s Raining in Naples”(2003) và “Blues in Red”(2004) là lời chào tạm biệt hoàn chỉnh với 700 giờ làm việc, 107m vải và kỹ thuật in lụa trên bề mặt vải khổng lồ.

Ảnh: Vogue

Vào thời điểm những người mẫu với đủ sắc màu như cầu vồng xếp hàng dài trên sàn diễn và nữ ca sỹ Cosima hát bài hát What the World Needs Now, giới mộ điệu cả thế giới đều thoả mãn với một màn biểu diễn Couture đúng nghĩa, với kỹ thuật và vẻ đẹp của thời trang thủ công được tôn vinh hơn tất cả.