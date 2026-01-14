Vận hành kho ngoại quan Đồng Đăng, rút ngắn thời gian thông quan xuống dưới 30 phút

Đây là hạng mục hạ tầng lõi của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, được đầu tư nhằm giải quyết trực tiếp bài toán lưu giữ, trung chuyển và thông quan hàng hóa trên tuyến thương mại Việt Nam- Trung Quốc. Dự án được đầu tư theo hướng hiện đại và số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý hải quan điện tử VNACCS/VCIS, qua đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu...

Ngày 14/1, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) khai trương, đưa vào vận hành Kho Ngoại quan Viettel Post tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng.

Công trình có quy mô 5.880 m2 nhà kho và 8.700 m2 bãi ngoại quan, đặt tại vị trí tiếp giáp trực tiếp cửa khẩu Hữu Nghị và Cốc Nam, kết nối thẳng cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn và tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt- Trung. Đây là cửa ngõ trung chuyển chiến lược của dòng hàng từ ASEAN sang Bằng Tường (Trung Quốc) và ngược lại, cho phép hàng hóa được tập kết, xử lý và phân luồng ngay tại điểm giao thương trọng yếu giữa hai thị trường.

Kho được vận hành trên nền tảng số do Viettel Post nghiên cứu và làm chủ, với hệ thống phần mềm quản lý vận hành kho (WMS), quản lý vận tải (TMS), quản lý đơn hàng (OMS) kết nối trực tiếp hệ thống quản lý hải quan điện tử (VNACCS/VCIS), kết hợp Cổng nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID Gate), AI Camera và Trung tâm điều hành (OCC).

Khai trương, đưa vào vận hành Kho Ngoại quan Viettel Post tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng.

Thông qua đó, toàn bộ tồn kho, luồng hàng và trạng thái thông quan được theo dõi theo thời gian thực, cho phép khách hàng chủ động đăng ký và đặt lịch sử dụng kho theo kế hoạch sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối, thay vì phụ thuộc vào trao đổi thủ công.

Không chỉ là nơi lưu giữ hàng hóa, Kho Ngoại quan Viettel Post hoạt động như một nút xử lý logistics tích hợp, cho phép doanh nghiệp gom chia lô, dán nhãn, đóng gói, kiểm định, cross-docking và tổ chức vận tải xuyên biên giới trong cùng một điểm hạ tầng. Việc kết nối trực tiếp với dữ liệu Hải quan giúp tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ ngay từ lần đầu; hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại kho xuống dưới 30 phút trong điều kiện hồ sơ đầy đủ và quy trình điện tử được áp dụng.

Là một mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)- Lạng Sơn- Hà Nội, Công viên Logistics Viettel được kỳ vọng góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất và logistics mở rộng hoạt động tại khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel Post: Giai đoạn tiếp theo, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng logistics thông minh, từng bước nâng cao hiệu quả vận hành, lấy sự thuận lợi của doanh nghiệp làm thước đo, lấy chất lượng dịch vụ làm tiêu chí đánh giá, qua đó đóng góp thiết thực hơn cho chuỗi cung ứng và cho tăng trưởng kinh tế.

Kho Ngoại quan Đồng Đăng đi vào vận hành không chỉ mở thêm năng lực khai thác cho Viettel Post, mà còn bổ sung một lớp hạ tầng mới cho khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, góp phần nâng cấp hành lang logistics phía Bắc và tạo nền tảng cho thương mại, sản xuất và đầu tư trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel Post nhấn mạnh, việc Kho Ngoại quan chính thức đi vào hoạt động mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bổ sung thêm một hạng mục hạ tầng, mà còn là hoàn thiện thêm một mắt xích then chốt trong hệ sinh thái logistics tại Công viên góp phần mở rộng năng lực lưu trữ, trung chuyển, xử lý hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, logistics không còn là hoạt động hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành một loại hạ tầng thiết yếu – hạ tầng bảo đảm cho lưu thông hàng hóa, cho năng lực xuất nhập khẩu và cho sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Một năm trước, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được hình thành với định hướng xây dựng một mô hình logistics hiện đại, gắn chặt với thực tiễn cửa khẩu, lấy công nghệ làm nền tảng và lấy hiệu quả phục vụ nền kinh tế làm mục tiêu xuyên suốt.

Công viên logistics Viettel Lạng Sơn không chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa, mà là hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu và chuỗi cung ứng. Mỗi quy trình được triển khai, mỗi công nghệ được ứng dụng, mỗi tiện ích được bổ sung đều hướng tới việc giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Lê Hồng Giang, Giám đốc Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, việc Kho Ngoại quan chính thức đi vào vận hành không chỉ hoàn thiện thêm hạ tầng, mà còn mở ra một chương phát triển mới, nơi năng lực logistics được nâng lên một tầm cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.