Văn Phú ra mắt tòa tháp đôi cao cấp Vlasta Premier - Phú Thuận

Sau thành công của chuỗi dự án mang thương hiệu Vlasta tại nhiều tỉnh thành, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú chính thức giới thiệu Vlasta Premier - Phú Thuận, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong việc chinh phục thị trường phía Nam.

Dự án được xem là phiên bản đặc biệt và tinh tuyển của dòng sản phẩm Vlasta, với trọng tâm không đặt vào hình thức hào nhoáng, mà tập trung vào chất lượng sống, mật độ riêng tư và trải nghiệm tinh hoa của cư dân.

Vlasta Premier - Phú Thuận kế thừa và nâng tầm triết lý “Bất động sản vị nhân sinh” của Văn Phú thông qua việc vun đắp nên một chuẩn mực sống tinh tế, riêng tư và giàu tính bản sắc. Với định vị “Khởi nguyên sống mới”, dự án hướng tới chuẩn mực sống cao cấp dành cho cộng đồng tinh hoa, khẳng định vị thế và giá trị bền vững.

Vlasta Premier - Phú Thuận tọa lạc trên trục Đào Trí tại phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), giao thoa với đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu vực được đánh giá là một trong những trục phát triển chiến lược của Nam TP HCM. Từ vị trí này, hệ thống ba cây cầu huyết mạch gồm Phú Mỹ, Thủ Thiêm 4 (quy hoạch) và Phú Mỹ 2 (tương lai) đóng vai trò kết nối liên vùng, giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, phường Sài Gòn (trung tâm Quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm trong khoảng 10 - 15 phút.

Từ đó cư dân dễ dàng kết nối và tận hưởng các cụm tiện ích quốc tế như trường đại học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn,.... Trong tầm nhìn dài hạn, dự án còn đón đầu các tuyến Metro số 2, số 4 và hệ thống giao thông liên vùng hướng về sân bay quốc tế Long Thành chỉ với 45 phút di chuyển.

Phối cảnh tổng thể của dự án.

Vlasta Premier - Phú Thuận được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao cấp lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh thịnh vượng, với điểm nhấn nằm ở kiến trúc phủ kính toàn phần, giúp công trình tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn bốn hướng, phản chiếu trọn vẹn cảnh quan ven sông Đồng Nai.

Đề cao sự riêng tư, Vlasta Premier - Phú Thuận có quy mô 602 căn hữu hạn, trong đó duy trì mật độ cư dân ở mức thấp với chỉ 11 căn hộ trên một mặt bằng tầng. Đặc biệt, bộ sưu tập Penthouse Duplex tại tầng cao nhất với diện tích tối ưu và thiết kế đặc quyền sẽ là nơi khẳng định vị thế độc bản của những chủ nhân ưu tú.

Hệ tiện ích tại Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân. Khối đế thương mại từ tầng 1 tới tầng 5 của dự án hình thành một “khu phố quốc tế thu nhỏ” với dãy shophouse sầm uất, Business Lounge và phòng tiệc sang trọng. Bể bơi panorama hướng sông là điểm nhấn độc bản, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trong lòng đô thị.

Bên cạnh đó, các tiện ích giải trí như rạp chiếu phim mini, phòng karaoke, golf 3D hay khu vui chơi gia đình được bố trí ngay nội toà, tạo nên nhịp sống năng động, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư trong từng trải nghiệm. Không gian co-working hơn 1.000 m², thư viện cùng trường mầm non được tích hợp ngay trong tòa nhà, hình thành môi trường phục vụ làm việc và học tập. Ở các tầng cao, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm phòng gym, yoga và các khu vườn thiền được quy hoạch đồng bộ, tạo không gian vận động, thư giãn và cân bằng cho cư dân.

Tòa tháp đôi chung cư cao cấp Vlasta Premier - Phú Thuận. Ảnh phối cảnh dự án.

Theo đại diện Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển nhằm hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi các giá trị về thẩm mỹ, chất lượng sống và sự gắn kết được nuôi dưỡng lâu dài. Song hành cùng đó, để nâng tầm chuẩn sống cho cộng đồng cư dân, Văn Phú đã hợp tác với CBRE - đơn vị quản lý vận hành hàng đầu - mang đến những dịch vụ tối ưu với tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ quản lý hiện đại.

“Chúng tôi tin rằng một dự án bất động sản bền vững không chỉ nằm ở quy mô hay vị trí, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường sống nhân văn, nơi con người tìm thấy cảm giác thuộc về và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống,” đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Văn Phú là nhà phát triển bất động sản với hơn 20 năm kinh nghiệm, niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2017 (mã CK: VPI). Tại Hà Nội, doanh nghiệp khẳng định uy tín qua các dự án biểu tượng như KĐT Văn Phú, Grandeur Palace - Giảng Võ và dòng căn hộ cao cấp The Terra (An Hưng, Hào Nam).

Mở rộng ra các tỉnh thành, VPI ghi dấu ấn với tổ hợp đô thị biển Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), The Terra - Bắc Giang.... Trên nền tảng tài chính và triết lý quy hoạch tập trung vào trải nghiệm người dùng, doanh nghiệp chính thức tham gia thị trường TP HCM, hướng đến việc cung cấp sản phẩm thực và giá trị bền vững cho khách hàng khu vực phía Nam.

Vlasta Premier - Phú Thuận ra mắt trong thời điểm thị trường bất động sản TP HCM đang đối mặt với sự khan hiếm nguồn cung mới, đặc biệt là các dự án sở hữu vị trí trung tâm có pháp lý hoàn chỉnh. Việc ra mắt một tổ hợp có lợi thế ven sông, quy hoạch bài bản tại khu Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu khắt khe về tính an toàn của dòng vốn mà còn giải tỏa cơn khát không gian sống cao cấp. Với triết lý phát triển bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới, định hình lại phân khúc nhà ở hạng sang tại khu vực này.