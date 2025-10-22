Vàng bị bán tháo mạnh nhất 13 năm, giá có lúc “bốc hơi” gần 300 USD/oz

Thị trường vàng quốc tế vừa trải qua một phiên bán tháo lịch sử vào ngày thứ Ba (21/10), khi giá vàng có thời điểm giảm tới hơn 6% trước khi kết thúc phiên với mức giảm hơn 5%, do nhu cầu chốt lời ở vùng giá kỷ lục thiết lập trước đó và do đồng USD hồi phục.,,

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust “án binh bất động”, giữ nguyên khối lượng nắm giữ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.125,7 USD/oz, giảm 231,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 5,3%. Theo hãng tin Reuters, đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của giá vàng giao ngay trong 1 tuần, và là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 12 mất 5,7%, đóng cửa ở mức 4.109,1 USD/oz.

Trong phiên, đỉnh của giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.381,5 USD/oz và đáy là 4.082 USD/oz, tương đương biên độ dao động xấp xỉ 300 USD/oz hay mức giảm lên tới 6,3%. Đây là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận trong một phiên giao dịch của giá vàng giao ngay kể từ năm 2013 - theo tờ báo Financial Times.

Nhiều nhà phân tích cho rằng sự điều chỉnh này của giá vàng là tất yếu và lẽ ra đã phải có từ lâu, bởi giá vàng đã trải qua một đợt tăng nóng kéo dài.

“Giá vàng đã có một vài dấu hiệu bong bóng. Chất xúc tác chính cho phiên bán tháo này là tình trạng ‘mua quá nhiều’ (overbought) cho thấy xu hướng tăng đã đi quá xa”, nhà phân tích Nicky Shiels của công ty MKS Pamp nhận định với Financial Times.

Đà tăng của giá vàng được đẩy mạnh trong những tuần gần đây. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, giá vàng đã tăng 25%. Mức đỉnh 4.381,5 USD/oz của giá vàng giao ngay trong phiên ngày thứ Hai cũng là kỷ lục mọi thời đại.

“Giá vàng đã đội thêm 1.000 USD/oz chỉ trong vòng 6 tuần. Đó là một dấu hiệu cho thấy giá đã tăng quá mức”, bà Shiels nói thêm.

Giá hai kim loại quý khác đã tăng nóng trong thời gian qua là bạc và bạch kim cũng giảm chóng mặt trong phiên này, với mức giảm tương ứng lên tới 7,4% và 5%.

Những yếu tố đưa giá vàng tăng mạnh trong năm nay bao gồm mối lo về sự gia tăng của nợ chính phủ trên toàn cầu, xu hướng mất giá của đồng USD, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng, các quỹ ETF quay lại mua vàng, và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh chiến tranh thương mại. Dù giảm mạnh phiên ngày thứ Ba, giá vàng vẫn tăng khoảng 60% từ đầu năm đến nay.

Giá vàng lên cơn sốt đã dẫn tới tình trạng người dân xếp hàng mua vàng ở nhiều nơi trên thế giới, từ Nhật Bản tới Australia - theo Financial Times. Trong tháng 9, các quỹ ETF vàng đã hút lượng vốn ròng kỷ lục 26 tỷ USD. Khối lượng vàng nắm giữ trong quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Giới phân tích nói rằng ngoài nhu cầu chốt lời ở vùng giá đỉnh, vàng còn đang gặp bất lợi khi Mỹ - Trung có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng, đồng USD hồi phục trong những ngày gần đây, và tình trạng thiếu vắng các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ do Chính phủ nước này đóng cửa. Ngoài ra, mùa cao điểm tiêu thụ vàng vật chất hàng năm ở Ấn Độ cũng đang khép lại, khi lễ hội Diwali kết thúc và mùa cưới bắt đầu.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng ta đang chứng kiến một sự điều chỉnh kỹ thuật. Tôi cho rằng bức tranh dài hạn của giá vàng vẫn nghiêng về khả năng giá lên”, nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered phát biểu. Bà nói rằng trong 2 tháng qua, số lượng nhà đầu tư trên thị trường vàng đã tăng mạnh và giờ là lúc độ bền của sự ham thích đó bị thử thách.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,4%, chốt ở mức 98,96 điểm.

“Cho tới ngày hôm qua, mỗi lần giá vàng giảm là lực mua bắt đáy lại xuất hiện. Nhưng mức độ biến động gia tăng trong tuần qua đã được xem như dấu hiệu cảnh báo và khuyến khích hoạt động chốt lời ít nhất là trong ngắn hạn”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với Reuters.

Bên cạnh đó, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco Metals cho rằng tâm lý ham thích rủi ro gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ những phiên gần đây cũng không có lợi cho giá vàng. Một báo cáo của ngân hàng Citi dự báo trong 2-3 tuần tới, giá vàng có thể sẽ ở trong trạng thái tích lũy do Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại và Mỹ - Trung có thể đạt một thỏa thuận thương mại nào đó.

Dù vậy, thị trường vẫn đang tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 10 và tháng 12, và kỳ vọng đó có lợi cho giá vàng.

Sau khi mua ròng hơn 11 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Ba ở mức gần 1.058,7 tấn vàng.

Lúc 6h30 sáng nay (22/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1 USD/oz so với mức đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương tăng 0,02%, giao dịch ở mức 4.126,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, giảm 7,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.153 đồng (mua vào) và 26.353 đồng (bán ra), tăng 7 đồng ở chiều mua nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.