Vàng đang chịu áp lực mất giá từ những yếu tố nào?

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi bước sang tuần giao dịch mới sáng nay (3/7), dưới áp lực đến từ nhiều phía. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra lạc quan vì giá kim loại quý này vẫn giữ được mốc 1.900 USD/oz.

Trong nước, giá vàng miếng giảm nhẹ, duy trì gần ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco đứng ở 1.918,5 USD/oz, giảm 2,3 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 54,9 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

So với cuối tuần, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm khoảng 100.000 đồng/lượng. Giữ xu hướng biến động ít hơn so với giá quốc tế, giá vàng miếng bán ra trong nước chỉ giảm phổ biến 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,93 triệu đồng/lượng (bán ra), giá mua vào không thay đổi nhưng giá bán ra giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long có giá 55,48 triệu đồng/lượng và 56,33 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra, bằng mức giá vào thời điểm sáng thứ Bảy.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,35 triệu đồng/lượng và 67,05 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 50.000 đồng/lượng và giảm 50.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 12-12,1 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, có ba yếu tố chính đang gây áp lực giảm giá lên vàng, khiến giá vàng đến nay đã mất hơn 100 USD/oz kể từ mức hơn 2.000 USD/oz hồi tháng 5.

Thứ nhất, do triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn phải nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức 3,4% vào đầu tháng 4 lên mức 3,8% hiện nay, bằng với mức vào thời điểm đầu năm. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên cả triển vọng Fed tăng lãi suất và đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều đặt ra sức ép mất giá đối với kim loại quý này.

Thứ hai, thông điệp của Chủ tịch Fed Jerome Powell về ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay đã đã đẩy đồng USD lên cao hơn, tạo ra một nguồn áp lực mất giá nữa đối với vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 102,9 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước. Chỉ số đã giảm hơn 1% trong tháng này, nhưng tăng 0,4% trong quý 2, và giảm chỉ 0,6% từ đầu năm tới nay.

Và thứ ba, xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng làm giảm bớt sức hấp dẫn của vàng - một tài sản an toàn. Chỉ số S&P 500, thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall, đã tăng 6,3% trong tháng 6; tăng 8,5% trong quý 2; và tăng 15,9% từ đầu năm đến nay.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 5% từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Một số chuyên gia nói rằng họ nhận thấy có tín hiệu tích cực từ giá vàng. Đó là xu hướng giảm giá của vàng diễn ra chậm và đều chứ không nhanh và mạnh. Ngoài ra, mốc 1.900 USD/oz đang được giữ vững. “Tôi ngạc nhiên về sự vững chãi của giá vàng trước những chuyển động trên thị trường trái kho bạc phiếu Mỹ”, ông Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Pepperstone, phát biểu.

Một phân tích thị trường cấp cao của OANDA, ông Edward Moya, cho rằng nếu mốc 1.900 USD/oz bị xuyên thủng, sẽ có một đợt bán kỹ thuật đáng kể trên thị trường vàng. Ông Moya chỉ ra rằng một trong những lý do khiến vàng trụ vững trên mốc 1.900 USD/oz là do thị trường vẫn chưa phản ánh được hết khả năng có thêm hai đợt tăng lãi suất của Fed.

Theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool, giới đầu cơ đang đặt cược khả năng gần 90% Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và khả năng 70% Fed tạm dừng nâng lãi suất vào tháng 9.

“Liệu lạm phát có trở nên dai dẳng hơn không, và liệu Fed có đưa ra thêm hai đợt tăng lãi suất nữa không? Khả năng đó đã được định giá chưa? Chưa hề,” ông Moya nói.

Theo quan điểm của ông Moya, hiện tại, vàng không hấp dẫn lắm, nhưng giá vàng vẫn có thể bùng nổ nếu thị trường đánh giá lại mức độ quyết liệt của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát.

“Việc tăng lãi suất của Fed thường làm giảm giá vàng. Nhưng với vị thế trên thị trường hiện nay, chúng ta có thể chứng kiến thị trường chứng khoán xảy ra một cuộc bán tháo và nhu cầu trú ẩn an toàn ở vàng quay trở lại mạnh mẽ. Đây hoàn toàn không phải là một môi trường mà vàng sẽ suy sụp”, ông Moya nói.

Vị chuyên gia đang dự đoán giá vàng sẽ còn giao dịch trong vùng biên độ hẹp trong ngắn hạn, với rủi ro giảm sâu hơn nếu giá xuống dưới 1.900/oz. “Nếu giá vàng giảm dưới mức đó, câu chuyện có thể trở nên tồi tệ. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", ông nói.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 23.410 đồng (mua vào) và 23.750 đồng (bán ra), không thay đổi so với cuối tuần trước.