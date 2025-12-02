Thứ Ba, 02/12/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng cao nhất 6 tuần, SPDR Gold Trust mua gần 5 tấn

Điệp Vũ

02/12/2025, 07:28

Giống như trong tuần trước, giá vàng trong phiên đầu tuần được hỗ trợ bởi khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/12), có lúc đạt mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi, nhờ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới tiếp tục ở mức cao và đồng USD trượt giá. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng mua ròng và giá bạc cũng thiết lập kỷ lục mới.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 12,6 USD/oz, tương đương tăng 0,3%, đạt 4.232,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt hơn 4.265 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 21/10.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.274,8 USD/oz.

Giá bạc tăng gần 2,8%, đóng cửa ở mức 58,01 USD/oz, cao chưa từng có từ trước đến nay.

Giống như trong tuần trước, giá vàng trong phiên đầu tuần được hỗ trợ bởi khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Khả năng này được củng cố sau khi số liệu công bố ngày thứ Hai cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế.

Báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (IMS) cho thấy lĩnh vực sản xuất của nước này giảm tháng thứ 8 liên tiếp, với chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm nửa điểm so với tháng trước, còn 48,2 điểm, thấp hơn mức dự báo 48,8 điểm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Sau báo cáo này, thị trường tiếp tục đặt cược khả năng khoảng 90% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Triển vọng lãi suất giảm gây áp lực mất giá lên đồng USD, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm về ngưỡng 99,4 điểm, thấp nhất 2 tuần, từ mức 99,5 điểm kết thúc tuần trước.

“Môi trường phù hợp cho việc cắt giảm lãi suất, cùng với mức lạm phát ở Mỹ vẫn còn cao hơn so với mục tiêu của Fed, đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng và giá bạc”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công ty High Ridge Futures nhận xét với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng vị chủ tịch Fed tiếp theo, người kế nhiệm ông Jerome Powell khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, sẽ là một người có quan điểm mềm mỏng về lãi suất.

Phát biểu ngày thứ Hai, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett - một người thân cận với Tổng thống Donald Trump - nói rằng ông sẽ rất vui mừng nếu được đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Fed. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - người chịu trách nhiệm sàng lọc ứng viên chủ tịch Fed - phát tín hiệu rằng người được đề cử cho cương vị này có thể được công bố trước Giáng sinh.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi dự báo giá vàng và giá bạc sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong xu hướng đi lên”, ông Meger nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 1.050 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua gần 4 tấn vàng, duy trì xu hướng mua ròng bất chấp những biến động mạnh gần đây của giá vàng.

Lúc 6h15 sáng nay (2/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,03%, giao dịch ở mức 4.233,7 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 134,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.133 đồng (mua vào) và 26.413 đồng (bán ra), tăng 1 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.

