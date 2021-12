Vàng tăng giá, “cửa” đi lên đã sáng hơn

Giá vàng thế giới tăng trong phiên đầu tuần sáng nay (20/12), trong khi giá vàng trong nước giữ ổn định. Giới phân tích cho rằng việc giá vàng quốc tế tái lập mốc 1.800 USD/oz là một tín hiệu tích cực, cho thấy triển vọng tăng đã khởi sắc so với gần đây.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,15 triệu đồng/lượng và 52,85 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 60,95 triệu đồng/lượng và 61,65 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần, giá vàng miếng và các sản phẩm vàng 999,9 khác không có thay đổi đáng kể.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,4-11,5 triệu đồng/lượng. Tuần trước, có lúc giá vàng miếng cao hơn giá thế giới tới 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.803,9 USD/oz, tăng 4,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,15 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Tuần trước, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản và dự định tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022, giá vàng đã tái lập mốc kháng cự 1.800 USD/oz. Giới phân tích giải thích rằng tuyên bố chuyển sang thắt chặt của Fed đã được phản ánh quá mức vào giá vàng từ trước. Bởi vậy, khi kết quả cuộc họp Fed không có gì gây bất ngờ, giá vàng đã hồi khá mạnh.

“Trước cuộc họp của Fed, môi trường của giá vàng đã rất khó khăn. Thị trường đã buộc phải chấp nhận rằng Fed chuẩn bị thắt chặt. Vàng đã bị bán tháo tới mức giá giảm về ngưỡng 1.750 USD/oz. Đó là mức giá mà áp lực đối với giá vàng trong ngắn hạn đã được phản ánh hết”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nói với Kitco News.

Hiện tại, thị trường vàng có thể dịch chuyển theo hướng vàng phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, vì nhiều người vẫn cho rằng Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022 như các quan chức của Fed dự kiến.

“Nhiều người đang hoài nghi việc liệu Fed có thể làm đúng những gì mà Fed nói sau cuộc họp vừa rồi. Biết đâu Fed không thể nâng lãi suất 3 lần. Không ít người cho rằng Fed sẽ không đáp ứng được những kỳ vọng về thắt chặt chính sách tiền tệ như thế”, chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn TradingView.

Tâm lý muốn phòng ngừa rủi ro của giá vàng cũng tăng lên vì biến chủng Omicron của Covid-19 tiếp tục lân lan nhanh ở nhiều quốc gia. “Có nhiều rủi ro trong năm tới, nên Fed có thể phải giảm bớt sự cứng rắn và có nhiều lý do để tiếp tục mua tài sản hoặc từ bỏ ý định tăng lãi suất. Khả năng đó là một phần lý do khiến vàng tăng giá”, ông Millman phát biểu.

Nhiều nhà đầu tư đang lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế khi lãi suất tăng và biến chủng Omicron lây lan. “Nhiều người đã nói về nguy cơ suy thoái trong 2023-2024. Đó là một nhân tố hỗ trợ giá vàng”, ông Moya nhấn mạnh.

Tháng 12 thường là một trong những tháng giá vàng giằng co nhất trong năm, khi khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp do các nhà giao dịch bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và dón năm mới. Ông Moya không cho rằng giá vàng sẽ kết thúc năm 2021 với thay đổi lớn so với vùng giá 1.800 USD/oz hiện nay, vì từ tuần tuần này, các giao dịch sẽ trở nên thưa thớt.

“Nhưng vẫn có một nhân tố có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong tuần này, đó là mối lo về biến chủng Omicron. Tin xấu về Omicron có thể dẫn tới tâm lý hoảng loạn và bán tháo”, ông nói. Tuy nhiên, nhìn dài hơn, ông Moya cho rằng dòng vốn sẽ chảy vào vàng vì nhu cầu phòng ngừa rủi ro. “Bất kỳ dấu hiệu nào về sự phục hồi kinh tế không đều hay Fed trì hoãn thắt chặt đều có thể hỗ trợ giá vàng”, ông nói.

Theo ông Millman, trong tháng 1 giá vàng có thể tiếp tục kẹt trong vòng 1.750-1.850 USD/oz, nhưng ông nghiêng về khả năng giá vàng sẽ duy trì trên ngưỡng 1.800 USD/oz.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá sáng nay, với chỉ số Dollar Index dao động trên 96,6 điểm. Tuần trước, chỉ số này tăng 0,3%.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.610 đồng (mua vào) và 23.670 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm thứ Sáu.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.790 đồng và 23.070 đồng, giảm tương ứng 120 đồng và 80 đồng so với thứ Sáu.