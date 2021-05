VEAM báo lãi hơn 1.400 tỷ và có 14.043 tỷ đồng gửi ngân hàng

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 giảm 21 tỷ so với cùng kỳ từ 998 tỷ, đạt 976 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng từ 96 tỷ lên gần 133 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của VEA giảm gần 43 tỷ còn 186,7 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm mạnh từ 3,3 tỷ xuống còn hơn 785 triệu đồng; lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 117 tỷ lên 1.282 tỷ đồng.

Kết quả, VEAM báo lãi trước thuế quý 1/2021 tăng 120 tỷ so với cùng kỳ đạt 1.488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.466 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 1.434 tỷ đồng. EPS đạt 1.079,02 đồng/cổ phiếu.

Tính đến hết quý 1/2021, tổng tài sản của VEA tăng 545 tỷ lên 27.769 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng tăng gần 800 tỷ lên gần 14.043 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng hơn 1.400 tỷ lên 13.219 tỷ đồng.

BCTC quý 1/2021 của VEAM.

Mới đây, công ty thông báo bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phạm Vũ Hải do ngày 14/4/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc VEAM.

Được biết, ngày 25/6/2021, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 28/5 tới.