VGP phải tiếp tục là kênh truyền thông chính sách chủ lực trên môi trường số

Sau hai thập kỷ phát triển, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã trở thành đại diện thông tin của Chính phủ Việt Nam trên Internet; là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế; đồng thời là công cụ tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cường độ hoạt động liên tục...

Sáng 16/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (VGP) kỷ niệm 20 năm hòa mạng Internet toàn cầu, đánh dấu chặng đường phát triển từ một kênh thông tin chính thống thành trung tâm thông tin, truyền thông chính sách của Chính phủ.

Cách đây 20 năm, ngày 10/1/2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phát lệnh chính thức đưa Website Chính phủ, nay là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, lên Internet. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công khai, minh bạch hoạt động của Chính phủ, phát huy quyền làm chủ và giám sát của nhân dân.

Sau hai thập kỷ phát triển, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã trở thành đại diện thông tin của Chính phủ Việt Nam trên Internet; là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế; đồng thời là công cụ tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cường độ hoạt động liên tục.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong nâng cao chất lượng công tác truyền thông trên đa nền tảng với các hình thức hiện đại, thân thiện, phong phú.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện mà Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đạt được trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ ấn tượng trước việc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiên phong sử dụng các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với lượng tiếp cận trung bình khoảng 20 triệu lượt mỗi ngày.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua đó, nhiều vấn đề nóng, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn được trao đổi, giải đáp, kịp thời làm rõ; góp phần cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh truyền thông chính sách là một điểm nổi bật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thời gian qua. Việc ra mắt trang Xây dựng chính sách pháp luật đã góp phần đưa thông tin về toàn bộ vòng đời chính sách, từ sáng kiến, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến nhân dân, đến phổ biến, giải thích chính sách sau khi ban hành và tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà kỷ niệm cho lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Ảnh: VGP

Thông tin tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP ngày 1/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, sau này là Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông của một cơ quan thông tin, truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số, với phương châm chủ động, kịp thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó, Cổng cần xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng; tích cực tiếp nhận thông tin từ các cơ quan; chủ động theo dõi, phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề cấp bách, nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế; quản lý, vận hành hiệu quả các kênh tương tác, kết nối với người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và xử lý thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đề cao vai trò điều phối, định hướng và xử lý thông tin liên ngành; phối hợp hiệu quả hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong xử lý thông tin sai trái, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Cổng tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để đẩy mạnh kết nối, tích hợp và chia sẻ thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đồng thời, cần chủ động ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thu thập, xử lý, phân tích thông tin; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các vấn đề nổi cộm, nguy cơ khủng hoảng truyền thông để chủ động ứng phó, tham mưu các biện pháp xử lý hiệu quả...