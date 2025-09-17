VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

Với gần 224,5 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ phải chi khoảng hơn 448,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 (gần 6.842 tỷ đồng).

Được biết VHC đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 692 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước), thành 40% và 46% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, mặc dù doanh thu giảm nhẹ -3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh cho thấy khả năng sinh lời đã cải thiện đáng kể. Mặc dù lợi nhuận hơi thấp hơn kỳ vọng, VCSC vẫn duy trì triển vọng năm 2025, hỗ trợ bởi vị thế thị trường vững chắc của VHC và sự chuyển dịch liên tục sang các sản phẩm giá trị gia tăng.

VCSC cho rằng, biên lợi nhuận cao hơn đạt 16,4% trong 6 tháng năm 2025 (so với 12,1% trong 6 tháng năm 2024), là nhờ biên lợi nhuận xuất khẩu sang Mỹ cao hơn và chi phí sản xuất thấp hơn do VHC đã đẩy mạnh mua nguyên liệu thô trong đợt giảm giá 6 tháng năm 2025. Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước do khách mua nhập hàng trước khi thuế quan được áp dụng - trong khi đó, mức giảm đáng kể tại thị trường Trung Quốc (-37% so với cùng kỳ năm trước) đã thúc đẩy VHC chuyển hướng các lô hàng sang EU, ngoài Mỹ, trong tháng 5 và tháng 6, góp phần vào mức tăng 6% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu từ EU.

Theo VCSC, lợi nhuận khả quan nhờ mức tăng mạnh trong lợi nhuận từ các sản phẩm fillet đông lạnh, Lợi nhuận đã cải thiện đáng kể trong Collagen & Gelatin và các sản phẩm giá trị gia tăng khác. quý 2/2025, với lợi nhuận tăng 158% so với cùng kỳ quý trước, nhờ một là, sự thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tích cực, do doanh số bán collagen & gelatin có biên lợi nhuận cao tăng mạnh 45% so với cùng kỳ quý trước, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của công ty vào các sản phẩm giá trị gia tăng và hai là, phân khúc fillets đông lạnh — động lực doanh thu cốt lõi của VHC — ghi nhận mức tăng 23% so với cùng kỳ quý trước, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ.

Được biết vào ngày 05/09/2025, VHC đã nhận được quyết định của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2022-2023-2024. Theo đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là gần 8,2 tỷ đồng.