Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Hà Anh

17/09/2025, 16:03

Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu VHC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VHC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

Với gần 224,5 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ phải chi khoảng hơn 448,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 (gần 6.842 tỷ đồng).

Được biết VHC đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 692 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước), thành 40% và 46% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, mặc dù doanh thu giảm nhẹ -3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh cho thấy khả năng sinh lời đã cải thiện đáng kể. Mặc dù lợi nhuận hơi thấp hơn kỳ vọng, VCSC vẫn duy trì triển vọng năm 2025, hỗ trợ bởi vị thế thị trường vững chắc của VHC và sự chuyển dịch liên tục sang các sản phẩm giá trị gia tăng.

VCSC cho rằng, biên lợi nhuận cao hơn đạt 16,4% trong 6 tháng năm 2025 (so với 12,1% trong 6 tháng năm 2024), là nhờ biên lợi nhuận xuất khẩu sang Mỹ cao hơn và chi phí sản xuất thấp hơn do VHC đã đẩy mạnh mua nguyên liệu thô trong đợt giảm giá 6 tháng năm 2025. Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước do khách mua nhập hàng trước khi thuế quan được áp dụng - trong khi đó, mức giảm đáng kể tại thị trường Trung Quốc (-37% so với cùng kỳ năm trước) đã thúc đẩy VHC chuyển hướng các lô hàng sang EU, ngoài Mỹ, trong tháng 5 và tháng 6, góp phần vào mức tăng 6% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu từ EU.

Theo VCSC, lợi nhuận khả quan nhờ mức tăng mạnh trong lợi nhuận từ các sản phẩm fillet đông lạnh, Lợi nhuận đã cải thiện đáng kể trong Collagen & Gelatin và các sản phẩm giá trị gia tăng khác. quý 2/2025, với lợi nhuận tăng 158% so với cùng kỳ quý trước, nhờ một là, sự thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tích cực, do doanh số bán collagen & gelatin có biên lợi nhuận cao tăng mạnh 45% so với cùng kỳ quý trước, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của công ty vào các sản phẩm giá trị gia tăng và hai là, phân khúc fillets đông lạnh — động lực doanh thu cốt lõi của VHC — ghi nhận mức tăng 23% so với cùng kỳ quý trước, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ.

Được biết vào ngày 05/09/2025, VHC đã nhận được quyết định của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2022-2023-2024. Theo đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là gần 8,2 tỷ đồng.

Trước ngày trả cổ tức bằng tiền, cổ đông lớn TNC thoái sạch vốn

00:00, 09/08/2025

MBB trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

09:39, 06/08/2025

GAS chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng

15:40, 04/08/2025

Từ khóa:

chia cổ tức bằng tiền chứng khoán cổ tức doanh thu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VHC

Đọc thêm

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.

TDG chưa thể thu xếp tiền trả lãi lô trái phiếu TDGH2427001

Theo dữ liệu trên HNX, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001.

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị OGC đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, Bảo Lâm Holdings sẽ giảm sở hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu chiếm 3,82% vốn còn hơn 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17% vốn tại OGC.

Tổng Công ty Sông Đà "ế" khi đấu giá cổ phần SJE với giá khởi điểm cao gấp 3 lần thị trường

Như vậy, sau giao dịch này SJG vẫn là cổ đông lớn thứ 2 tại SJE, xếp sau cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam - có tỷ lệ sở hữu 52,98%.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Đẹp +

2

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Đầu tư

3

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Đầu tư

4

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Du lịch

5

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy