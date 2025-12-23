Nhóm TNR Holding lại cấp tập phát hành trái phiếu huy động 7.200 tỷ

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng của các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái TNR Holdings đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy dần sự trở lại của nhóm doanh nghiệp này trên thị trường.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 ghi nhận 43 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 38.8 nghìn tỷ đồng giảm 42% so với tháng 10 song vẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, đây là mức phát hành thấp nhất kể từ tháng 3/2025, theo thống kê từ MBS.

Trong đó, quy mô phát hành của nhóm Ngân hàng tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp với tổng giá trị đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng giảm 24,7% so với tháng 10, giảm 11,1% so với cùng kỳ.

Nhóm Bất động sản cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh, với quy mô phát hành giảm gần 61% so với tháng 10 khi đạt 12,8 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (4 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12,5%), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang (2,5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 - 108 tháng, lãi suất 9% - 9,1%), Công ty TNHH MTV Vipico (2,28 nghìn tỷ, kỳ hạn 96 tháng, lãi suất 9,3%).

Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng của các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái TNR Holdings đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy dần sự trở lại của nhóm doanh nghiệp này trên thị trường, với sự tham gia của hai cái tên mới là Công ty TNHH MTV Vipico và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tam Trinh.

Trên thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã phát hành thành công 150 triệu USD trái phiếu tại Singapore với kỳ hạn 60 tháng và lãi suất 5,93%. Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế thứ ba của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2025, qua đó nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu quốc tế lũy kế từ đầu năm lên khoảng 500 triệu USD, tăng 233% so với cả năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 539,3 nghìn tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 11 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 7,18%.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 368 nghìn tỷ đồng tăng 37,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 68,2%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,9%/năm, kỳ hạn bình quân 4,5 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: TCB (48,3 nghìn tỷ đồng), ACB (36,5 nghìn tỷ đồng), và OCB (35,2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 22,9% với tổng giá trị phát hành đạt 123,6 nghìn tỷ đồng, tăng 109,6% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền nhóm bất động sản là 10,2%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,11 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (25 nghìn tỷ đồng), CTCP Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh (10 nghìn tỷ đồng).

Trong tháng 11, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tiếp tục giảm tháng thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo 72,2%, tương ứng 12,9 nghìn tỷ đồng, trong khi nhóm Bất động sản ghi nhận mức mua lại khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,8%.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, khoảng 278,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+60,5% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 68,6% tổng giá trị mua lại, +50,4% so với cùng kỳ) và nhóm Bất động sản (chiếm 17% tổng giá trị mua lại, +129%).

Về tình hình chậm trả, tháng 11 ghi nhận 6 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả khoảng 406.8 tỷ đồng. Trong đó có 1 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu với tổng mệnh giá 3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước tính khoảng 70,8 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 69%.