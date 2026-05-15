Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ví Bitcoin bị khóa hơn 11 năm được khôi phục bởi chatbot AI Claude?

Bạch Dương

15/05/2026, 07:34

Một người dùng đã có thể truy cập vào ví chứa 5 BTC, hiện có giá trị khoảng 400.000 USD, sau gần 11 năm quên mật khẩu, nhờ Claude...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tài khoản X có tên “cprkrn”, vừa chia sẻ câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội này, khi khôi phục thành công quyền truy cập vào ví Bitcoin bị khóa suốt hơn 11 năm nhờ Claude, chatbot AI của Anthropic.

Theo chia sẻ của cprkrn, ví đã bị khóa từ năm 2015. Tháng 8/2023, người này từng đăng bài cho biết không thể truy cập vào ví vì quên mật khẩu.

Theo dữ liệu on-chain, địa chỉ ví Bitcoin bắt đầu bằng “14VJyS” thực tế cũng đã không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào kể từ năm 2015 cho đến tận ngày 13/5.

VnEconomy

Cprkrn cho biết trong suốt nhiều năm, anh đã thử vô số mật khẩu khác nhau nhưng đều thất bại. Cprkrn đã có lúc tin sẽ “mất vĩnh viễn” 5 BTC này. Vài tuần trước, anh tình cờ tìm lại được một cụm từ khôi phục, từng liên kết với ví.

Trong nỗ lực cuối cùng, anh tải toàn bộ dữ liệu từ chiếc máy tính cũ thời đại học vào Claude để AI hỗ trợ phân tích.

“Tôi nghĩ mình hết hy vọng rồi. Nỗ lực cuối cùng là đổ toàn bộ dữ liệu máy tính đại học vào Claude”, anh viết.

Theo bài đăng, Claude sau đó rà soát các tệp cũ và phát hiện một file ví cũ vẫn có thể giải mã bằng cụm từ khôi phục vừa tìm lại được. 

cprkrn cũng giải thích thêm về cơ chế kỹ thuật của ví Bitcoin. Theo anh, các khóa riêng tư (private key) thực tế không thay đổi theo thời gian. Thứ thay đổi chỉ là lớp mã hóa hoặc mật khẩu bảo vệ các khóa này.

Khi giải mã được bản sao lưu ví cũ bằng mật khẩu vừa khôi phục, hệ thống đã hiển thị đúng các khóa riêng tư vốn vẫn kiểm soát số Bitcoin trong ví hiện tại. Nhờ vậy, anh mới có thể truy cập vào ví của mình.

Anh cũng cho biết đã mua số Bitcoin này từ nhiều năm trước với mức giá khoảng 250 USD cho mỗi đồng.

Sau hơn một thập kỷ, giá trị khoản nắm giữ hiện đã tăng lên gấp nhiều lần, ước tính khoảng 400.000 USD. 

Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hiện thu hút khoảng 12 triệu lượt xem. Khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng bắt đầu tranh luận sôi nổi về các rủi ro an ninh mạng, nguy cơ bẻ khoá các hệ thống được mã hoá bởi AI.

Số khác lại bày tỏ cái nhìn lạc quan khi cho rằng, vụ việc phản ánh rõ năng lực của AI hơn bất kỳ bài thử nghiệm hay bảng xếp hạng công nghệ nào.

“Đây mới là màn trình diễn thực sự. Không phải benchmark, cũng chẳng phải bảng xếp hạng. Chỉ là một người lấy lại được hàng trăm nghìn USD bị khóa suốt 11 năm. Claude đã làm công việc ‘khảo cổ dữ liệu’ mà không con người nào đủ kiên nhẫn để thực hiện. Đó mới là thứ cho thấy công nghệ này thực sự hữu ích thế nào”, một người dùng để lại bình luận. 

Tuy nhiên, cũng không ít người đã bày tỏ hoài nghi, cho rằng toàn bộ câu chuyện có thể chỉ là một màn dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ khóa:

bitcoin công nghệ kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số Web3

Đọc thêm

Quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á ước đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029

Quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á ước đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029

Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ...

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Việt Nam và EU tập trung hợp tác thúc đẩy lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, 5G/6G, vệ tinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và an toàn hạt nhân...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi năm triển khai tối thiểu 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi năm triển khai tối thiểu 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND phê duyệt “Chương trình Khoa học và công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030”, trong đó xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của đô thị lớn nhất cả nước…

Startup Hàn Quốc số hóa kỹ năng lao động để huấn luyện “bộ não AI” cho robot hình người

Startup Hàn Quốc số hóa kỹ năng lao động để huấn luyện “bộ não AI” cho robot hình người

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ năng con người nhằm đào tạo robot AI thế hệ mới, với kỳ vọng đưa robot hình người vào nhà máy, khách sạn và cả hộ gia đình trong những năm tới...

Sau loạt nghi vấn “dự án ma”, điện thoại Trump T1 xác nhận lịch giao hàng

Sau loạt nghi vấn “dự án ma”, điện thoại Trump T1 xác nhận lịch giao hàng

Sau nhiều lần trì hoãn, Trump Mobile cho biết dòng điện thoại thông minh đầu tiên của hãng sẽ giao tới những khách hàng đã đặt mua trước trong tuần này…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ minh bạch và chuẩn hóa hoạt động

eMagazine

2

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

Doanh nghiệp niêm yết

3

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

Dân sinh

4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

5

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy