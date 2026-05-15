Ví Bitcoin bị khóa hơn 11 năm được khôi phục bởi chatbot AI Claude?

Một người dùng đã có thể truy cập vào ví chứa 5 BTC, hiện có giá trị khoảng 400.000 USD, sau gần 11 năm quên mật khẩu, nhờ Claude...

Tài khoản X có tên “cprkrn”, vừa chia sẻ câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội này, khi khôi phục thành công quyền truy cập vào ví Bitcoin bị khóa suốt hơn 11 năm nhờ Claude, chatbot AI của Anthropic.

Theo chia sẻ của cprkrn, ví đã bị khóa từ năm 2015. Tháng 8/2023, người này từng đăng bài cho biết không thể truy cập vào ví vì quên mật khẩu.

Theo dữ liệu on-chain, địa chỉ ví Bitcoin bắt đầu bằng “14VJyS” thực tế cũng đã không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào kể từ năm 2015 cho đến tận ngày 13/5.

Cprkrn cho biết trong suốt nhiều năm, anh đã thử vô số mật khẩu khác nhau nhưng đều thất bại. Cprkrn đã có lúc tin sẽ “mất vĩnh viễn” 5 BTC này. Vài tuần trước, anh tình cờ tìm lại được một cụm từ khôi phục, từng liên kết với ví.

Trong nỗ lực cuối cùng, anh tải toàn bộ dữ liệu từ chiếc máy tính cũ thời đại học vào Claude để AI hỗ trợ phân tích.

“Tôi nghĩ mình hết hy vọng rồi. Nỗ lực cuối cùng là đổ toàn bộ dữ liệu máy tính đại học vào Claude”, anh viết.

Theo bài đăng, Claude sau đó rà soát các tệp cũ và phát hiện một file ví cũ vẫn có thể giải mã bằng cụm từ khôi phục vừa tìm lại được.

cprkrn cũng giải thích thêm về cơ chế kỹ thuật của ví Bitcoin. Theo anh, các khóa riêng tư (private key) thực tế không thay đổi theo thời gian. Thứ thay đổi chỉ là lớp mã hóa hoặc mật khẩu bảo vệ các khóa này.

Khi giải mã được bản sao lưu ví cũ bằng mật khẩu vừa khôi phục, hệ thống đã hiển thị đúng các khóa riêng tư vốn vẫn kiểm soát số Bitcoin trong ví hiện tại. Nhờ vậy, anh mới có thể truy cập vào ví của mình.

Anh cũng cho biết đã mua số Bitcoin này từ nhiều năm trước với mức giá khoảng 250 USD cho mỗi đồng.

Sau hơn một thập kỷ, giá trị khoản nắm giữ hiện đã tăng lên gấp nhiều lần, ước tính khoảng 400.000 USD.

Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hiện thu hút khoảng 12 triệu lượt xem. Khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng bắt đầu tranh luận sôi nổi về các rủi ro an ninh mạng, nguy cơ bẻ khoá các hệ thống được mã hoá bởi AI.

Số khác lại bày tỏ cái nhìn lạc quan khi cho rằng, vụ việc phản ánh rõ năng lực của AI hơn bất kỳ bài thử nghiệm hay bảng xếp hạng công nghệ nào.

“Đây mới là màn trình diễn thực sự. Không phải benchmark, cũng chẳng phải bảng xếp hạng. Chỉ là một người lấy lại được hàng trăm nghìn USD bị khóa suốt 11 năm. Claude đã làm công việc ‘khảo cổ dữ liệu’ mà không con người nào đủ kiên nhẫn để thực hiện. Đó mới là thứ cho thấy công nghệ này thực sự hữu ích thế nào”, một người dùng để lại bình luận.

Tuy nhiên, cũng không ít người đã bày tỏ hoài nghi, cho rằng toàn bộ câu chuyện có thể chỉ là một màn dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.