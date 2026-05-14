Sau loạt nghi vấn “dự án ma”, điện thoại Trump T1 xác nhận lịch giao hàng

Sau nhiều lần trì hoãn, Trump Mobile cho biết dòng điện thoại thông minh đầu tiên của hãng sẽ giao tới những khách hàng đã đặt mua trước trong tuần này…

Kể từ khi được công bố lần đầu, T1 đã trải qua nhiều biến động với không biết bao nhiêu lần hoãn lịch ra mắt, thay đổi thiết kế và không ít cam kết chưa được thực hiện. Tuy nhiên, những tranh cãi có thể sắp khép lại, khi công ty khẳng định thời điểm phát hành chính thức đã cận kề.

Cụ thể, Trump Mobile cho biết hãng dự kiến bắt đầu giao máy cho khách hàng đặt trước ngay trong tuần này. Thông tin được Giám đốc điều hành Pat O'Brien xác nhận với USA Today trước khi lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Trump Mobile, người dùng đặt mua T1 sẽ sớm nhận được email cập nhật với các thông tin chi tiết liên quan đến đơn hàng. Công ty cho biết mục tiêu là hoàn tất toàn bộ các đơn đặt trước trong vài tuần tới.

Trong thông cáo báo chí được The Verge dẫn lại, Trump Mobile cho biết mức độ quan tâm dành cho mẫu điện thoại mới “vượt xa kỳ vọng”. Ông O'Brien nói công ty bất ngờ trước sự chú ý mà sản phẩm nhận được, đồng thời cho rằng quãng thời gian chờ đợi kéo dài là “xứng đáng” vì hãng sắp tung ra “một sản phẩm tuyệt vời”.

Dù vậy, Trump Mobile chưa từng công bố số lượng đơn đặt trước cụ thể. Trước đó từng xuất hiện thông tin cho rằng thiết bị đã đạt khoảng 590.000 đơn đặt mua, tuy nhiên, con số này sau đó được xác định là không chính xác.

Khi được hỏi trực tiếp về lượng đơn đặt hàng thực tế, ông O'Brien không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông chỉ nói công ty “rất hài lòng” với mức độ phổ biến của cả thiết bị lẫn dịch vụ di động đi kèm.

Ban đầu, Trump Mobile khẳng định T1 sẽ là mẫu điện thoại “sản xuất tại Mỹ”. Tuy nhiên, hiện ông O'Brien mới chỉ xác nhận những lô máy đầu tiên được lắp ráp tại Mỹ.

Dù ông Pat O'Brien tỏ ra tự tin, không ít ý kiến vẫn hoài nghi khả năng thành công của T1. Với mức giá “khuyến mãi” 499 USD, chiếc điện thoại này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt thương hiệu đã có vị thế vững chắc với các sản phẩm đã được chứng minh về chất lượng.

Trong bối cảnh thông số kỹ thuật còn khá mơ hồ và sản phẩm liên tục trì hoãn, Trump Mobile rõ ràng không có lợi thế lớn để đối đầu với các hãng điện thoại lâu năm.

Nếu muốn thu hút người dùng ngoài nhóm ủng hộ trung thành của gia đình ông Trump, T1 sẽ phải mang đến những khác biệt thực sự về cấu hình, hiệu năng hoặc trải nghiệm sử dụng. Và thực tế thì, nhiều người vẫn nghi ngờ về tính thực tế của sản phẩm này.

Đáng chú ý, gần đây Trump Mobile đã âm thầm thay đổi điều khoản trên website, trong đó nêu rõ “đơn đặt trước” thực chất chỉ là khoản tiền đặt cọc. Điều này đồng nghĩa công ty vẫn có quyền điều chỉnh giá bán hoặc thậm chí không phát hành thiết bị.

Theo điều khoản được cập nhật, “khoản đặt cọc không phải là giao dịch mua bán, không đồng nghĩa với việc đơn hàng được chấp nhận, không tạo thành hợp đồng mua bán và không đảm bảo thiết bị sẽ được sản xuất hoặc mở bán”.

Công ty cũng cho biết có quyền thay đổi toàn bộ thông số kỹ thuật, tính năng và phần cứng của thiết bị. Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể nhận được một sản phẩm khác đáng kể so với những gì từng được công bố ban đầu.

Việc liên tục trì hoãn và thiếu thông tin rõ ràng đã khiến nhiều người đặt mua bày tỏ sự bức xúc. Đầu năm nay, 11 nghị sĩ đảng Dân chủ đã đề nghị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) mở cuộc điều tra đối với Trump Mobile với cáo buộc công ty “có dấu hiệu vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng”. Nhóm nghị sĩ đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp được cho là đã thu về khoảng 59 triệu USD tiền đặt cọc nhưng chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy chiếc điện thoại thực sự tồn tại.

Hiện nay, một số trang công nghệ quốc tế đã gọi Trump T1 là “vaporware” (sản phẩm được quảng cáo rầm rộ nhưng không có thật) khi thời điểm giao hàng liên tục bị lùi từ cuối năm 2025 sang quý 1/2026, và đến nay vẫn chưa có khách hàng nào nhận được máy.

Dự án điện thoại Trump T1 Phone được công ty Trump Mobile (thuộc sở hữu gia đình ông Donald Trump) giới thiệu vào tháng 6/2025 với mức giá công bố ban đầu là 499 USD.