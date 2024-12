Cấp khoản vay cho công ty mẹ, IDI bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) với số tiền là 137,5 triệu đồng.

Quyết định phạt tiền là theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Công ty mẹ).

Theo báo cáo thường niên 2023, trong năm công ty có phát sinh cho vay đối với CTCP Tập đoàn Sao Mai là 752,3 tỷ đồng và năm 2022 là 698,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, IDI cho biết tổng doanh thu năm 2023 đạt 7.224 tỷ đồng, giảm 713 tỷ đồng so với năm 2022, tương ứng với tỉ lệ giảm 8,98%; lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 73 tỷ, giảm 86,97% so với thực hiện năm 2022 (563 tỷ đồng) và giảm 60,54% so với kế hoạch (186 tỷ đồng).