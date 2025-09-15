Thứ Hai, 15/09/2025

Doanh nghiệp niêm yết

Vi phạm hàng loạt quy định, một công ty bị phạt tiền 380 triệu đồng

Hoài An

15/09/2025, 09:40

VPI bị phạt tổng cộng 380 triệu đồng, trong đó mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định

Sơ đồ giá cổ phiếu VPI trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPI trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú ((mã VPI-HOSE) bị phạt tổng cộng 380 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Công ty bị phạt tiếp 85 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 của Công ty không trình bày đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan của công ty (Giao dịch góp vốn hợp tác đầu tư với công ty con là Công ty cổ phần Văn Phú - Bắc Ái) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Từ khóa:

chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn chứng khoán công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông VPI

