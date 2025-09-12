Thứ Sáu, 12/09/2025

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Hà Anh

12/09/2025, 07:04

Công ty bị 2 mức phạt 125 triệu đồng, 2 mức phạt 85 triệu đồng, 3 mức phạt 77,5 triệu đồng và 1 mức phạt 60 triệu đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DSC trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 240/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán DSC (Hà Nội) với tổng số tiền là 712,5 triệu đồng.

Theo đó, công ty bị hai mức phạt lên tới 125 triệu đồng - Một là theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: tại các ngày 09/11/2023 và ngày 16/01/2024, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Hai là theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tờ trình số 11/2024/TTr - ĐHĐCĐ/DSC) kèm theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

HOSE đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Tiếp theo là hai mức phạt 85 triệu đồng. Một là phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa, đổi bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2022, Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại Công ty năm 2023 và Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại Công ty năm 2024 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hai là phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: tại các thời điểm 31/12/2024, 31/3/2025 và 9/4/2025, tổng dư nợ giao dịch ký quỹ của Công ty đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty; tại các thời điểm 31/12/2023, 30/6/2024, 31/12/2024 và 31/3/2025, tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với cổ phiếu SAM vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Tiếp theo là 3 mức phạt 77,5 triệu đồng. Một là theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể: công ty không lập Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và không có Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024.

Hai là, phạt theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện.

Cụ thể: trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ giai đoạn từ 15/10/2022 đến 31/7/2024 của công ty không có chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán.

Ba là, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin đối với: Nghị quyết số 01/2025/NQ - HĐQT/DSC phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Thành viên Hội đồng quản trị.

Cuối cùng là mức phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể: công ty đã bố trí nhân viên không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên một số phiếu lệnh ở phần người nhận lệnh tại các ngày 13/9/2023, ngày 28/3/2024, ngày 7/3/2024 và ngày 29/5/2024.

Kết thúc quý 2/2025, DSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 13% lên 128,84 tỷ đồng; chi phí hoạt động giảm 56% xuống 28,77 tỷ; chí phí tài chính tăng 145% lên 31 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 123% lên 44,7 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, DSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 5% lên hơn 258 tỷ; chi phí hoạt động giảm 46% xuống hơn 54 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 121% lên hơn 59,22 tỷ; thu nhập khác tăng 182% lên hơn 15 triệu; lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 25% so với cùng kỳ lên hơn 98 tỷ đồng.

