Vi phạm một loạt quy định, 3 công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán BIS (Tp.HCM) với tổng số tiền là 480 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM (Tp.HCM) bị phạt 320 triệu đồng và Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Tp.HCM) bị phạt 137,5 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS bị phạt nặng nhất với mức phạt 480 triệu đồng - trong đó, mức phạt 175 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng.

Cụ thể: tính đến ngày 29/7/2025, công ty không quản lý tách biệt được dữ liệu về số dư tiền và chứng khoán trên từng tài khoản của khách hàng.

Tiếp theo là mức phạt 150 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể: công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/8/2024, 30/9/2024, 31/10/2024 và 30/11/2024.

Đáng chú ý là công ty bị áp dụng hai mức phạt 77,5 triệu đồng: Một là đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện.

Cụ thể: công ty đã bố trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, trong thời gian từ 01/01/2023 đến 14/02/2025, đồng thời kiêm nhiệm vị trí chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty trong thời gian từ 01/01/2023 đến 10/11/2024.

Hai là, phạt vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: ngày 7/8/2024, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết số 14/2024/ND-HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn ngắn hạn, bao gồm việc mua bán chứng chỉ tiền gửi. Ngày 12/8/2024, Công ty đã ký Hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) về việc mua chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá 215 tỷ đồng, chiếm 55,3% trên tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được soát xét (trên 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét).

Tuy nhiên, công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện nêu trên.

Tiếp theo, Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM (Tp.HCM) bị phạt tổng cộng 320 triệu đồng - trong đó, nặng nhất là mức phạt 175 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) do có hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Cụ thể: tại ngày 26/03/2024 và ngày 24/06/2025, công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư và tài khoản thanh toán của công ty.

Tiếp theo là mức phạt 85 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại công ty năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền; không gửi báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023 và 2024 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cuối cùng, là mức phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành đối với công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng.

Cụ thể: công ty thực hiện giao dịch giữa công ty với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của công ty mà chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị chấp thuận.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Tp.HCM) bị phạt 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 11/8/2025, tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.