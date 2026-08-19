Vi phạm nhiều quy định, LTC và HEJ bị phạt hơn 500 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-UPCoM) và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (mã HEJ-UPCoM) với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng.

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Theo đó, Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-UPCoM) bị phạt tổng cộng 322,5 triệu đồng - trong đó, mức phạt nặng nhất là 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: theo thuyết minh tại BCTC đã kiểm toán năm 2024, Công ty có giao dịch mua dịch vụ giá trị 16.666.667 đồng với Công ty cổ phần Đầu tư CMC, thuê tài sản giá trị 16.363.632 đồng với Chi nhánh CTCP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt - Xí nghiệp dịch vụ và xây dựng (là các tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty), giao dịch vay 4.500.000 đồng với Bà Vương Thị Thanh Huyền (người nội bộ Công ty) nhưng không có Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Mức phạt tiếp theo là 112,5 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Cụ thể: công ty không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025.

Cuối cùng là mức phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, năm 2025; Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024, 2025, Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024, 2025).

Trong khi đó, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (mã HEJ-UPCoM) bị phạt 210 triệu đồng - trong đó nặng nhất là mức phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty ký Hợp đồng Thuê Tài sản số 01/2022/HĐTVP/HEC-OFG ngày 29/05/2022 thời hạn 10 năm (từ 1/6/2022 đến 31/05/2032) với Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji (ông Nguyễn Hoàng Linh là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty đồng thời là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji), nhưng công ty không có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan.

Cuối cùng là mức phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03a/2026/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.