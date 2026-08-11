Thay đổi phương án sử dụng vốn, CIG bị phạt nặng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần COMA 18 (mã CIG-HOSE) với tổng số tiền phạt là 425 triệu đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu CIG trên TradingView.

Trong đó, CIG bị mức phạt cao nhất là 175 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Cụ thể, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 để chuyển tiền thi công Dự án Khu công nghiệp Kim thành (95 tỷ đồng), trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (42,27 tỷ đồng), trả nợ Tổng Công ty 36 (52,43 tỷ đồng) và nộp tiền nợ cơ quan thuế (5,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, từ ngày 14/01/2025 đến ngày 16/01/2025, công ty đã thay đổi phương án sử dụng tổng số 95,9 tỷ đồng trong 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (để thanh toán cho các hợp đồng, trả nợ vay và thanh toán cho các hoạt động chi thường xuyên khác) nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua)

Hai mức phạt khác cùng 92,5 triệu đồng. Một là, công ty có hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật nhiều tài liệu như Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2024 và số 11/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 27/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024, số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 và số 57/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025 về việc thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần (CTCP) Thực phẩm xanh IFOOD; Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT ngày 21/6/2024, số 71/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 và số 66/NQ-HĐQT ngày 25/8/2025 về việc thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan; Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 và số 09/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025 về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT (trong đó có nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025).

Hai là, công ty có hành vi không báo cáo thông tin với UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2025 được HĐQT thông qua tại các Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 và số 09/NQHĐQT ngày 08/01/2025 theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026, doanh thu thuần của COMA 18 đạt 197,8 tỷ đồng, hơn 90 tỷ so với cùng kỳ (288 tỷ đồng). Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng hơn 2 tỷ lên 39 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 215,1 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 362 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39 tỷ (cùng kỳ đạt gần 41 tỷ).