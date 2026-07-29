Vietravel bị phạt 295 triệu đồng do vi phạm giao dịch cổ đông

Theo báo cáo tài chính năm 2024, 2025 đã kiểm toán và các tài liệu Công ty cung cấp cho thấy, công ty đã thực hiện một số giao dịch với người liên quan của người nội bộ với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024, 2025 lần lượt là 1.827 tỷ đồng, 1.676 tỷ đồng nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT công ty thông qua.

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VTR trên UPCoM.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (mã VTR-UPCoM) với tổng mức tiền phạt là 295 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt cao nhất là 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2024, 2025 đã kiểm toán và các tài liệu Công ty cung cấp cho thấy, Công ty đã thực hiện một số giao dịch với người liên quan của người nội bộ với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024, 2025 lần lượt là 1.827 tỷ đồng, 1.676 tỷ đồng nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin với nhiều tài liệu và mức phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Được biết, ngày 06/07 vừa qua, Vietravel nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 30/06/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân Tròi (Horizon Vision) do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp, ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Theo đó, trong đợt tăng vốn được thực hiện thông qua phát hành thêm cổ phần cho các nhà đầu tư. Vietravel không tham gia đợt phát hành này, do đó tỷ lệ sở hữu giảm từ 90,00% xuống 32,73%. Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 30/06/2026, khoản đầu tư của Vietravel tại Công ty cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân Trời được ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty liên kết.