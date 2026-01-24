Việt Nam có nên xây dựng bộ luật riêng cho tài sản số?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Ngô Huyền
24/01/2026, 09:27
Việc xây dựng chính sách rõ ràng sẽ tác động lâu dài đến vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài sản số toàn cầu, cũng như năng lực quản lý của Nhà nước trước các hình thái tài sản mới…
Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn được biết đến là một trong những quốc gia có thị trường tài sản mã hoá sôi động bậc nhất thế giới, với số lượng người tham gia và giá trị giao dịch ở mức cao so với quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, nghịch lý là, dù thị trường phát triển nhanh và mạnh đến đâu, tất cả các hoạt động đều chỉ diễn ra trong “vùng xám pháp lý”.
Nhưng trên thực tế, cơ quan quản lý không phải chưa từng nhận diện yêu cầu xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Ngay từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”.
Song phải đến ngày 14/6/2025, khi Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (số 71/2025/QH15), thì khái niệm “tài sản số” mới lần đầu tiên được luật hóa trong văn bản pháp luật của Việt Nam.
Tiếp đó, ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản số. Nghị quyết này được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt từ cách tiếp cận thận trọng sang chủ động hoàn thiện thể chế, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài sản số, tài sản mã hoá minh bạch, an toàn và bền vững của Việt Nam.
Và gần đây nhất, ngày 20/1/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 96 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến thí điểm thị trường tài sản mã hoá.
Với những quyết sách liên tiếp được ban hành trong năm 2025 và ngay những ngày đầu năm 2026, sự chủ động từ hệ thống lập pháp để Việt Nam bắt nhịp và không đứng ngoài xu thế thời đại tài chính mới là điều không khó để thấy.
Song dù “tài sản số” đã được Việt Nam hợp pháp hoá, thì các quy định cụ thể về phân loại tài sản mã hoá, hành vi bị cấm, chế tài xử phạt, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư hay phương thức quản lý rủi ro có lẽ vẫn chưa được thiết lập đầy đủ. Điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam có nên xây dựng một bộ luật riêng để bao quá các vấn đề này cho tài sản mã hoá, thay vì điều chỉnh thông qua nhiều luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự,... như hiện nay?
Câu hỏi này sẽ được đại diện của cơ quan quản lý giải đáp tại số đầu tiên của của Chuyên đối thoại thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” với chủ đề Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam do tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times phát sóng trực tiếp trên các nền tảng điện tử của VnEconomy vào 9h30 ngày 26/1/2026.
Đối thoại sẽ có sự tham gia của các chuyên gia:
1. Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội
2. Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp
3. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
4. Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA)
19:03, 01/01/2026
Sáu năm trôi qua, hai đời tổng thống Mỹ, hàng loạt sắc lệnh hành pháp, phán quyết của tòa án và những cuộc đàm phán căng thẳng giữa Washington – Bắc Kinh, TikTok cuối cùng cũng có một “phiên bản Hoa Kỳ”...
TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã sớm phát tín hiệu “mở cửa”, chủ động đón làn sóng blockchain và tài sản mã hóa như một phần của chiến lược phát triển dài hạn...
Từ những người phụ nữ quen buôn bán nhỏ lẻ ở chợ quê đến các cơ sở sản xuất truyền thống, chuyển đổi số đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn Thanh Hóa tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. Công nghệ số không chỉ tạo sinh kế mới mà còn góp phần giảm “nghèo thông tin”, giúp chị em tự tin thoát khỏi những khó khăn kinh tế kéo dài.
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ chưa cập nhật, đồng bộ với pháp luật hiện hành, chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...
Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: