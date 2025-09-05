Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Thế giới

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

Điệp Vũ

05/09/2025, 08:53

“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định", một nhà giao dịch nhận định...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9) do nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận sau khi giá lập kỷ lục trong phiên trước đó, đồng thời cũng trở nên thận trọng hơn trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8. Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc 7h30 sáng nay (5/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,17%, giao dịch ở mức 3.553,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 113,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.160 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 3.547,5 USD/oz, giảm 12,8 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương giảm 0,38%.

Hôm thứ Tư, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 3.578,5 USD/oz, trong bối cảnh thị trường gần như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Những mối lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, sự độc lập của Fed dưới sức ép của chính quyền ông Trump, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và khối nợ công khổng lồ của Mỹ cũng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy vàng tăng giá thời gian gần đây.

Ngày thứ Năm, báo cáo hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ có 54.000 việc làm mới trong tháng 8, ít hơn con số dự báo 75.000 việc làm mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Con số này cũng thấp hơn 106.000 việc làm mới của tháng 7 trong số liệu đã được điều chỉnh so với lần công bố đầu tiên.

Nhà đầu tư cho rằng số liệu việc làm mới nhất từ ADP có thể đủ yếu để Fed hạ lãi suất vào tháng 9 nhưng chưa yếu tới mức để báo hiệu suy thoái kinh tế. Sau khi báo cáo này được công bố, đặt cược vào một động thái hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 tiếp tục tăng lên, đạt mức 97% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Dù vậy, thị trường vàng vẫn thận trọng trước thềm báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra vào ngày thứ Sáu. Về báo cáo này, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo có 75.000 công việc mới được tạo ra trong tháng.

Một số quan chức Fed phát biểu vào ngày thứ Tư nói rằng những mối lo ngại về thị trường lao động đang tiếp tục củng cố niềm tin của họ rằng Fed có thể cần phải giảm lãi suất trong thời gian tới.

Ngoài áp lực chốt lời, giá vàng giảm phiên này còn do thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới và sức ép bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm bớt. Những diễn biến này khiến sức hấp dẫn của một tài sản an toàn như vàng giảm đi so với phiên trước.

Đồng USD có dấu hiệu chững giá trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố. Chỉ số Dollar Index đóng cửa phiên ngày thứ Năm ở mức 98,35 điểm, giảm nhẹ từ mức 98,4 điểm của phiên trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định. Bất kỳ sự dịch chuyển nào trong kỳ vọng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ giá đồng USD và giá vàng”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận xét với hãng tin Reuters.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn, do nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh sự bất định liên qua tới thuế quan và mối lo về sự độc lập của Fed.

Nhìn trong dài hạn, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ còn là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Theo hãng tin Reuters, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan Adam Glapinski cho biết ông có kế hoạch đề xuất tăng mục tiêu tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối lên 30% từ mức 20% hiện nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn xấp xỉ 982 tấn - theo dữ liệu từ website của quỹ. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã bán ròng tổng cộng 8,6 tấn vàng.

