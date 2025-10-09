Nghệ An hút vốn FDI mạnh

Với hơn 33.800 tỷ đồng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh cùng gần 870 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án lớn như VSIP Nghệ An III, Casa Bonita hay Sunny Việt Nam đang mở ra tín hiệu tích cực cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tính đầu năm đến ngày 30/9/2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, tổng vốn hơn 11.275 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 147 lượt dự án được điều chỉnh, trong đó 42 dự án tăng vốn, bổ sung thêm khoảng 22.561 tỷ đồng.

NHỮNG DỰ ÁN LỚN TẠO DẤU ẤN MỚI NHỮNG DỰ ÁN LỚN TẠO DẤU ẤN MỚI

Đáng chú ý, nguồn vốn FDI tiếp tục là điểm sáng. Trong 9 tháng, tỉnh đã cấp mới 15 dự án FDI với tổng vốn 213,3 triệu USD, chiếm 27% số lượng dự án và gần một nửa tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Ngoài ra, 14 dự án FDI hiện hữu điều chỉnh tăng vốn thêm 655,8 triệu USD, đưa tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 869,1 triệu USD – mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Một loạt dự án quy mô lớn được cấp mới trong thời gian qua đang góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của Nghệ An. Tiêu biểu như Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III (52,5 triệu USD), Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita (88,84 triệu USD), hay Dự án sản xuất công nghệ quang học thông minh Sunny (Việt Nam) tại Khu công nghiệp WHA (11 triệu USD).

Cùng với đó, nhiều dự án hiện hữu tăng mạnh vốn đầu tư, điển hình là Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (tăng 150 triệu USD), Nhà máy điện rác Galax (tăng 2.928,8 tỷ đồng), hay Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Andromeda tại KCN Hoàng Mai I (tăng 32 triệu USD).

Những con số này phản ánh không chỉ niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh, mà còn cho thấy Nghệ An đang chuyển mình thành trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

CHIẾN LƯỢC “5 SẴN SÀNG” – NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG

Theo ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, thành công của tỉnh không đến từ yếu tố ngẫu nhiên, mà được xây dựng trên nền tảng của chiến lược “5 sẵn sàng”.

Thứ nhất là mặt bằng đầu tư sẵn sàng. Khu kinh tế Đông Nam – động lực phát triển công nghiệp của tỉnh – đã được mở rộng lên hơn 80.000 ha, trong đó 15.000 ha dành riêng cho khu công nghiệp. Đây là quỹ đất sạch lớn, đủ sức đáp ứng yêu cầu của các dự án quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm nhà máy Công ty Luxshare -ICT Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Duy

Thứ hai là hạ tầng đồng bộ. Nghệ An đang đầu tư mạnh vào cảng biển Cửa Lò, nâng cấp sân bay quốc tế Vinh, mở rộng mạng lưới đường bộ và đường sắt, hình thành hệ thống logistics hiện đại phục vụ kết nối khu vực và quốc tế.

Thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng. Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, cùng chính quyền các địa phương để đào tạo và cung ứng lao động phù hợp cho các doanh nghiệp FDI – đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, cơ khí, may mặc, và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Nghệ An liên tục cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính. Các mô hình “một cửa tại chỗ”, “một đầu mối xuyên suốt” giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, minh bạch hóa quy trình bằng chuyển đổi số. Tỉnh cũng cam kết hỗ trợ pháp lý, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình dự án – từ khảo sát, triển khai đến vận hành.

Cuối cùng là chọn lọc nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên các dự án công nghệ cao, sản xuất sạch, giá trị gia tăng lớn. Nhờ chiến lược này, Nghệ An đã thu hút được nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng... với tổng vốn hơn 1,3 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 86.000 lao động.

Trên đà tăng trưởng, Nghệ An đặt mục tiêu phát triển mạnh FDI giai đoạn 2025–2030. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thành lập từ 8 đến 10 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích 2.800–3.000 ha; thu hút 5–6 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, thân thiện môi trường.

Tổng vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp dự kiến đạt 15.000–20.000 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2030, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp sẽ đóng góp 25–30% tổng thu ngân sách tỉnh, đồng thời tạo việc làm cho 120.000–150.000 lao động.