Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tăng trưởng hai con số, giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng cả nước

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, lãnh đạo Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khẳng định quyết tâm tăng tốc trong nửa cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Sáng 4/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng GDP của cả nước. Vì vậy, việc hai địa phương này cam kết tăng trưởng trên 10% có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng 10% của cả nước trong năm 2026.

PHÁT HUY LỢI THẾ LUẬT THỦ ĐÔ ĐỂ TẠO ĐỘT PHÁ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 8,22%, mức cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách đạt khoảng 410 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm.

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự trực tuyến tại điểm cầu UBND thành phố. Ảnh: Hanoimoi

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhìn nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương; chưa đạt yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ giao.

Xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, bứt phá, Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn. Thành phố sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế của Luật Thủ đô để tạo đột phá phát triển.

Một trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội 126 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công; thành phố dự kiến hoàn thành giải ngân trong quý 3/2026. Bên cạnh đó, Hà Nội chủ động bố trí thêm 67 nghìn tỷ đồng bổ sung vào nguồn đầu tư công, tạo đà cho tăng trưởng cuối năm.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, quốc lộ, đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt và đô thị; đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án đã được cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hà Nội sẽ làm việc với doanh nghiệp để rút ngắn tối đa thời gian, đưa các biên bản ghi nhớ thành dự án cụ thể, tạo năng lực sản xuất mới và nguồn tăng trưởng mới trong những năm tiếp theo.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, lấy người dân làm trung tâm. Trong y tế, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe diện rộng miễn phí cho nhân dân, củng cố y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh.

Trong giáo dục, thành phố tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông, hướng tới phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ; đồng thời đầu tư trường học, bổ sung phòng học, quỹ đất giáo dục, bảo đảm tối thiểu 80% học sinh được học tại cơ sở công lập.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶT MỤC TIÊU THU NGÂN SÁCH TRÊN 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 8,55%, đóng góp 24,5% GDP cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đến hết tháng 6/2026, giải ngân đầu tư công của thành phố đạt gần 51.636 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch giao. Từ kết quả này, thành phố rút ra bài học về công tác cán bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hết quý 1/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 9,2%; đến hết tháng 5 tăng lên khoảng 16,9%; riêng tháng 6 tăng thêm 18 điểm phần trăm, đưa tổng tỷ lệ giải ngân lên 35%.

Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: VGP

Kết quả này có được nhờ thời gian qua Ban Thường vụ đã điều động 46 cán bộ có năng lực vượt trội từ các sở, ngành và cấp thành phố về cấp phường để thực hiện nhiệm vụ. Biện pháp này góp phần nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Dù tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 10 năm, kết quả này vẫn thấp hơn kỳ vọng 10%; tỷ lệ giải ngân cũng chưa tương xứng với kế hoạch và mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố quyết tâm thực hiện đúng cam kết với Trung ương, phấn đấu tăng trưởng hai con số và tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Ba nhóm giải pháp được thành phố đặt ra gồm: triển khai quyết liệt các kết luận của Trung ương, nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và Quốc hội; huy động mọi nguồn lực đầu tư tư nhân, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công; khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố để triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới.

ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Thông tin về kết quả tăng trưởng của Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho biết GRDP 6 tháng đầu năm đạt 12,79%. Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, tăng 24,25%, nhất là các ngành luyện thép, năng lượng, sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện. Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh.

Xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là nguồn lực dẫn dắt và kích hoạt đầu tư xã hội, Hà Tĩnh đã thành lập các tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 56,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh tăng cả về số lượng và quy mô. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 32 dự án, gồm 28 dự án trong nước và 4 dự án FDI, tổng vốn 412,6 triệu USD. Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận, trong đó có các dự án của VinFast và LNG Vũng Áng 3.

Hà Tĩnh cũng tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực phát triển. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý 248/298 dự án ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc; 15/15 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ và 22/36 dự án tồn đọng, vướng mắc trong quyết toán đối với dự án đầu tư công.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ sắt Thạch Khê sau hơn 15 năm vướng mắc, dừng hoạt động kéo dài, làm cơ sở báo cáo Trung ương chỉ đạo nghiên cứu phương án phát huy giá trị mỏ sắt Thạch Khê.

Từ nay đến cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, công nghiệp, dịch vụ; tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; triển khai nhanh các dự án năng lượng trong Quy hoạch điện VIII.

Đối với Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương tập trung quy hoạch đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn; triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 350 nghìn tỷ đồng. Nếu các dự án này được triển khai nhanh, tỉnh có cơ sở giữ đà tăng trưởng 10% trong năm nay.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương quan tâm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và vốn ODA để địa phương triển khai các hồ nước, tạo vùng tưới cho các vùng nguyên liệu lớn.