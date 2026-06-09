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Việt Nam – Campuchia: Hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp góp phần tích cực vào quan hệ chung

Đỗ Như

09/06/2026, 08:42

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đánh giá cao hợp tác giữa Thượng viện, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: TTXVN.

Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Thủ tướng hai nước; nhất là đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao hai Đảng, ba Đảng vào tháng 2/2026.

Đồng thời, khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt hai mục tiêu phát triển 100 năm; đánh giá cao hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua góp phần tích cực vào quan hệ hợp tác hai nước nói chung.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực chất với nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy Quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác giữa Thượng viện, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, nhất là các cuộc gặp thường xuyên giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước nhân dịp các diễn đàn đa phương đóng góp quan trọng cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nghị sĩ trẻ, nữ Nghị sĩ; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các cơ chế hợp tác liên khu vực.

Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước và khẳng định phối hợp chặt chẽ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao - dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa (24/6/1967 - 24/6/2027).

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Từ khóa:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba hợp tác lập pháp Việt Nam – Campuchia

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