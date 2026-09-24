Xây dựng hạ tầng định danh điện tử cho nền kinh tế số
NNhư Nguyệt
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, nhấn mạnh bước chuyển từ định danh con người sang xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế.
Tiếp tục nội dung chương trình Phiên họp thứ 6, chiều ngày
23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Định danh và xác thực
điện tử; Luật An ninh dữ liệu...
Trình bày tờ trình tóm tắt về dự án Luật Định danh và xác thực
điện tử, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh dự thảo xác
định 5 nhóm đối tượng định danh điện tử. Bao gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân; tài sản,
sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; cơ sở dữ liệu,
tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; sự
kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian giao dịch.
Quy định nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập
lại dữ liệu đã có. Nghiêm cấm sử dụng sinh trắc giả, hình ảnh giả tạo bằng công
nghệ hoặc gian lận công nghệ khác để tạo lập, giả mạo danh tính điện tử. Quy định
về chế độ ghi nhận, lưu vết, truy vết và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ
quá trình định danh, xác thực điện tử.
Mô hình định danh điện tử thực hiện theo 2 phương thức. Nhà
nước đầu tư thiết lập hệ thống nền tảng để trực tiếp thực hiện hoạt động định
danh điện tử, địa điểm, không gian, đối tượng thuộc dữ liệu cốt lõi, dữ liệu
quan trọng, đối tượng đã được chứng nhận sở hữu, sử dụng, sản phẩm hàng hóa rủi
ro cao và đối tượng bí mật nhà nước.
Còn tổ chức đủ điều kiện tự đầu tư thiết lập hệ
thống, nền tảng và cơ sở hạ tầng để thực hiện hoạt động định danh điện tử đối với
các đối tượng còn lại, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ định danh thương mại.
Dự thảo cũng quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử; thiết lập 3 mô hình thực hiện hoạt động xác thực điện tử gồm: xác thực tập trung; xác thực trung gian; xác thực độc lập. Quy định bắt buộc liên kết xác thực danh tính điện tử đối với giao dịch trên nền tảng số thuộc một số lĩnh vực.
Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Lê Tấn
Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nêu rõ Thường trực Ủy
ban nhất trí với sự cần thiết ban hành luật.
Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ
sung một số điều quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật để phân định rõ ranh giới
với các luật chuyên ngành (Luật Căn cước, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ
liệu cá nhân...).
Về đối tượng định danh điện tử, có ý kiến đề nghị thu hẹp
hoặc phân định rõ danh mục bắt buộc và danh mục khuyến khích…
Tán thành với sự cần thiết ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội
Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là một bước chuyển từ định danh con người sang
xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định
rõ nguyên tắc về danh tính điện tử. Theo đó mã định danh phải có giá trị xác định,
phân biệt và liên kết đúng đối tượng; trong khi quyền sở hữu, tình trạng pháp
lý, chất lượng và điều kiện giao dịch tiếp tục được xác định theo quy định của
pháp luật chuyên ngành.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc
bên yêu cầu xác thực chỉ được yêu cầu mức độ xác thực và các thuộc tính dữ liệu
cần thiết, tương xứng với mục đích và rủi ro của giao dịch...
Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thượng tướng Phạm Thế
Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết mục đích xây dựng luật nhằm xác lập cơ sở
pháp lý để Nhà nước quản lý, kiểm soát và bảo vệ dữ liệu phát sinh trên lãnh thổ
Việt Nam hoặc liên quan đến lợi ích quốc gia.
Hoàn thiện pháp luật về an ninh
phi truyền thống đối với dữ liệu. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
cá nhân trước hành vi tấn công mạng, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu.
Đồng thời
tạo điều kiện phát triển kinh tế dữ liệu trên cơ sở quản lý theo mức độ rủi ro,
hạn chế tối đa việc áp đặt nghĩa vụ không tương xứng đối với dữ liệu có rủi ro
thấp.
Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Lê Tấn Tới,
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết Thường trực cơ bản
nhất trí với cách tiếp cận quản lý theo mức độ rủi ro.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị thiết kế các cấp độ rủi ro
an ninh dữ liệu bảo đảm tính liên thông, tương thích hoàn toàn với 05 cấp độ an
toàn hệ thống thông tin theo quy định của Luật An ninh mạng và phân loại dữ liệu
theo quy định của Luật Dữ liệu.
Cùng với đó, thống nhất cơ chế đánh giá, thẩm định dựa trên
bản chất tập dữ liệu, không phân biệt tổ chức công hay tư. Bổ sung cơ chế công
nhận chứng nhận an ninh quốc tế tương đương để giảm chi phí tuân thủ cho doanh
nghiệp…
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