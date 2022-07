Việt Nam chính thức gia nhập “làn sóng xác thực mạnh không mật khẩu” toàn cầu

“Toạ đàm xác thực không mật khẩu Make in Việt Nam” với sự chủ trì và tham gia của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Huy Dũng, đại diện Ngân hàng nhà nước, Cục An toàn thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS và lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khác. Sự kiện được cho là đã đánh dấu những bước đi đầu tiên của Việt Nam trong việc áp dụng, xây dựng phát triển các giải pháp xác thực mạnh không mật khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thách thức và yêu cầu đổi mới cho phương pháp định danh xác thực

Bối cảnh chuyển đổi số cùng các mối đe dọa trên không gian mạng ngày một gia tăng đã đặt ra bài toán lớn cho ngành an toàn thông tin nói chung và quản lý định danh, truy cập nói riêng. Hiểu được vấn đề đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS phối hợp cùng Tập đoàn IEC đã tổ chức “Tọa đàm xác thực không mật khẩu Make in Việt Nam” vào ngày 13/7/2022. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh “Xác thực mạnh là một trong những nền tảng quan trọng nhất để doanh nghiệp và các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu, dịch vụ số phát triển mạnh mẽ” trong đó “doanh nghiệp, tổ chức cần quan tâm hơn nữa đến người dùng cuối, áp dụng các công nghệ xác thực mạnh tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu tối đa việc tác nhân xấu trên không gian mạng nhắm mục tiêu trực tiếp vào những người sử dụng sản phẩm”

Cùng với đó, Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cũng nêu ra bài toán về đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức. Trong bối cảnh về tính đa nhiệm, đa chức năng của một giải pháp là điều đáng chú trọng đầu tư thì công nghệ xác thực được kỳ vọng không chỉ là giải pháp giúp đảm bảo an toàn mà theo ông Lực, công nghệ ấy còn phải góp phần mang lại trải nghiệm sử dụng tốt, khiến người dùng hài lòng, từ đó gia tăng giá trị cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ra mắt hệ sinh thái các giải pháp xác thực mạnh không mật khẩu “Make in Việt Nam”

Trong khuôn khổ sự kiện, Hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu “Make in Việt Nam” - VinCSS FIDO2 Ecosystem đã được chính thức ra mắt. Được biết, đây là hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu theo tiêu chuẩn FIDO2 quốc tế đầu tiên tại ASEAN.

VinCSS FIDO2 Ecosystem gồm 7 nhóm giải pháp, trong đó có 4 giải pháp đã được chứng nhận FIDO2 do FIDO Alliance (Liên minh xác thực trực tuyến thế giới) cấp.

Hệ sinh thái là thành quả đáng tự hào không chỉ của đội ngũ nhân sự Công ty VinCSS sau hơn 2 năm nghiên cứu và phát triển mà còn khẳng định năng lực áp dụng, sáng tạo và tự chủ của người Việt trên bản đồ công nghệ an ninh bảo mật toàn cầu.

Tham gia sự kiện, ông Andrew Shikiar, Giám đốc Điều hành của FIDO Alliance cho biết “Trong vòng 3 năm vừa qua, FIDO Alliance đã thực hiện sứ mệnh của mình: truyền thông, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển, áp dụng giải pháp xác thực mạnh không mật khẩu chuẩn FIDO2 tại khu vực Đông Nam Á, trong đó VinCSS là doanh nghiệp tiên phong, cùng FIDO Alliance mang xác thực không mật khẩu đến gần hơn với người dùng, doanh nghiệp”.

Bằng những kinh nghiệm triển khai các giải pháp xác thực chuẩn FIDO2 trên toàn cầu, ông Andrew Shikiar chia sẻ: Xác thực không mật khẩu giúp tăng cường hiệu năng sản phẩm như mang lại trải nghiệm sử dụng thân thiện tiện lợi, triển khai đơn giản nhanh chóng, dễ dàng tích hợp giữa các hệ thống, thiết bị và nhân rộng tính ứng dụng.

Bảo vệ làn sóng chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển an toàn, bền vững của doanh nghiệp

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số là một trong những hoạt động chiến lược của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, càng mở rộng tính năng, sự tiện ích của giải pháp số đi đôi với nguy cơ tấn công mạng ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh đó, xác thực mạnh không mật khẩu hứa hẹn giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo yếu tố an toàn vừa tích hợp để sản phẩm hay hệ thống vận hành được tối ưu hiệu năng, tiện lợi khi sử dụng.

Công nghệ xác thực không mật khẩu có tiềm năng lớn không chỉ giúp cho doanh nghiệp phát triển mà còn có có khả năng bảo vệ các phương diện khác trong chuyển đổi số như chính phủ số, xã hội số. Phát biểu trong phiên thảo luận, khi được hỏi về việc liệu VinCSS có kế hoạch xây dựng các cơ chế hợp tác rộng hơn với đa ngành, ông Đỗ Ngọc Duy Trác - Tổng Giám đốc Công ty VinCSS cho hay “ Bên cạnh cung cấp giải pháp, dịch vụ cho doanh nghiệp, VinCSS sẵn sàng tài trợ, hỗ trợ khu vực công, các nền tảng Make In Việt Nam để tích hợp công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu”.

Kết luận trong bài phát biểu, ông Nguyễn Huy Dũng cũng khẳng định “Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh và mong muốn có nhiều hơn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội, đầu tư nghiên cứu phát triển các công nghệ mới nhất và được cộng đồng quốc tế ghi nhận”.