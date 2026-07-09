Việt Nam có sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin thế hệ mới từ năm 2028

Thông tin được công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam”.
Sự kiện đồng thời cũng đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác giữa Sanofi và VNVC, tiếp nối thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Paris vào tháng 10/2024 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lễ trao văn kiện hợp tác và khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC với sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.
Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế), đánh giá hợp tác giữa VNVC và Sanofi là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa doanh nghiệp Việt Nam và tập đoàn dược quốc tế, góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, phát huy nguồn lực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.
Theo Cục trưởng Quang, việc chuyển giao công nghệ không chỉ giúp sản xuất vắc xin mà còn nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của các nhà khoa học Việt Nam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công bằng các sản phẩm về bảo vệ sức khỏe.
Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. Dự kiến các vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.
VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hoá các vắc xin thế hệ mới từ 2029.
Nhà máy sẵn sàng đáp ứng tiến trình mở rộng danh mục vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận các vắc xin thế hệ mới cho người dân với chi phí đầu tư tối ưu. VNVC cũng chia sẻ mục tiêu phát triển thành trung tâm nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ, sản xuất và kiểm định vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Trong đó, nhà máy công nghệ cao là nền tảng để VNVC triển khai các chương trình hợp tác công nghệ với các đối tác quốc tế, Viện nghiên cứu hiện đại là điểm đến thu hút các nghiên cứu khoa học cho các loại vắc xin thế hệ mới.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC, khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và có nhiều cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, khu vực kinh tế tư nhân xác định sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư lớn vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng Nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ và y tế.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn, từng bước chủ động cung ứng các vắc xin quan trọng, thế hệ mới cho thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói.
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng trên diện tích hơn 26.000 m2 tại Tây Ninh, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ, với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều mỗi năm. Tổ hợp nhà máy được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao; đồng thời xây dựng năng lực toàn diện về nghiên cứu, sản xuất, kiểm định chất lượng, quản trị vận hành và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ về vắc xin và tăng cường an ninh y tế quốc gia.
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