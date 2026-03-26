Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á

Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á…

Chiều 25/3/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) tổ chức Hội thảo ngành Hải sản Na Uy tại thị trường Việt Nam 2026.

Theo NSC, tính đến tháng 2/2026, lượng xuất khẩu cá hồi tươi sang Việt Nam tăng 16% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm cá hồi đông lạnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với sản lượng tăng khoảng 37%.

CÁ HỒI NA UY “HÚT” KHÁCH TIÊU DÙNG VIỆT

Bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á, cho biết kết quả tích cực trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2025, khi xuất khẩu cá hồi tươi sống Na Uy sang Việt Nam đạt khoảng 7.900 tấn, tăng 40% so với năm trước. Qua đó, Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á.

Theo bà Åshild Nakken, cá hồi tươi sống Na Uy đang dần trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc minh bạch. Trong bối cảnh đó, việc củng cố niềm tin người tiêu dùng được đặt làm trọng tâm, dựa trên các yếu tố như chất lượng ổn định, quy trình sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Cùng với nền tảng kinh tế vĩ mô duy trì ổn định và chi tiêu hộ gia đình được dự báo tiếp tục cải thiện, triển vọng thị trường cá hồi Na Uy tại Việt Nam được đánh giá tích cực. Hội đồng Hải sản Na Uy cho biết sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác thương mại, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Theo NSC, tại thị trường Việt Nam, hải sản Na Uy mang thương hiệu “Seafood from Norway” đang ngày càng thu hút sự quan tâm và lựa chọn của người tiêu dùng. Một số sản phẩm cao cấp như cua Hoàng đế Na Uy tươi sống cũng ghi nhận kết quả tích cực, chiếm khoảng 20% thị phần, bên cạnh cua nâu và cua tuyết.

Cá hồi và hải sản Na Uy ngày càng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Ở góc độ thị trường, ông Phillip Nguyễn, Nhà sáng lập Đảo Hải Sản, cho biết cá hồi Na Uy hiện chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục sản phẩm tại đơn vị. Người tiêu dùng đang mở rộng từ nhóm nguyên liệu chế biến sang các món ăn hiện đại như sushi, sashimi hay các món du nhập, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ.

Do đó, doanh nghiệp cũng linh hoạt phát triển thêm sản phẩm mới nhằm tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường. Về kênh phân phối, mô hình bán hàng đa kênh được triển khai, với định vị tập trung vào hải sản tươi sống và chất lượng cao. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như AEON, Emart, Lotte,...đồng thời được đẩy mạnh trên nền tảng trực tuyến và kênh dịch vụ ăn uống.

HẢI SẢN NA UY MỞ RỘNG DƯ ĐỊA TẠI VIỆT NAM

Hoạt động nhập khẩu cá hồi phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng và vận tải quốc tế, khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước các biến động bên ngoài. Theo đó, liên quan đến tình hình căng thẳng địa chính trị thời gian gần đây, bà Åshild Nakken cho biết xung đột tại Trung Đông đã tác động đáng kể đến hoạt động logistics, trong đó có thị trường Việt Nam khi nhiều tuyến vận chuyển các sản phẩm như cá hồi tươi, thường được trung chuyển qua Doha và Dubai. Trong đó, tuần đầu tiên của căng thẳng được ghi nhận là giai đoạn khó khăn nhất.

Tuy nhiên, ngành hải sản Na Uy cùng các đối tác tại Việt Nam đã nhanh chóng thích ứng, chủ động điều chỉnh lộ trình qua các điểm trung chuyển khác tại châu Âu.

Theo ghi nhận gần đây, hoạt động vận chuyển cơ bản đã trở lại bình thường. Tuy vậy, chi phí logistics vẫn tăng nhẹ so với trước, khiến giá cước trên mỗi kilogram hàng hóa nhích lên, tác động trực tiếp đến giá vốn của doanh nghiệp.

“Nhìn chung, bên cạnh những thách thức ngắn hạn về chi phí và chuỗi cung ứng, các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn đang củng cố triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của ngành hải sản Na Uy tại Việt Nam”, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á nhận định.

Bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á, “Về đàm phán thương mại Việt Nam - EFTA, kỳ vọng nếu đạt được thỏa thuận, các sản phẩm hải sản Na Uy sẽ có điều kiện cạnh tranh công bằng hơn về thuế quan. Hiện nay, cá hồi tươi nguyên con đang chịu mức thuế 10% và phi-lê tươi ở mức 15%, tạo ra những hạn chế nhất định về khả năng cạnh tranh. Do đó, kỳ vọng đặt ra là mức thuế có thể được điều chỉnh về 0%, không chỉ đối với cá hồi mà còn mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác như cá thu và cá thịt trắng. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới”.

Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng cũng được NSC cụ thể hóa thông qua các hoạt động xúc tiến thị trường. Mới đây, tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 (diễn ra từ ngày 24 - 26/3 tại TP. Hồ Chí Minh), NSC không chỉ tham gia với gian hàng trưng bày các sản phẩm hải sản Na Uy mà còn tổ chức hội thảo chuyên đề, với sự tham gia của 8 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu cùng các đối tác bán lẻ, dịch vụ ăn uống và chuyên gia trong ngành; thảo luận tập trung vào xu hướng tiêu dùng, diễn biến thị trường và các cơ hội thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Na Uy và Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định và thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong năm 2026, NSC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức người tiêu dùng và đối tác tại Việt Nam, tập trung vào giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc tự nhiên và hệ thống kiểm soát chất lượng của cá hồi Na Uy trong toàn bộ chuỗi cung ứng.