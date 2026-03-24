Trang chủ Thị trường

EU tài trợ 20 triệu Euro hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam

Chu Khôi

24/03/2026, 21:42

EU cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu Euro cho Dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam". Việc ký kết và triển khai dự án lần này không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp và các ngành liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị và Cao uỷ Jozef Siskela trao Hiệp định tài chính cho Dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu”. Ảnh: Phương Linh.

Ngày 24/3/2026, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Hiệp định tài chính cho Dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu”. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa hai bên trong bảo vệ hệ sinh thái rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị, Cao ủy Phụ trách đối tác Quốc tế của EU Jozef Siskela và Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier, cùng đại diện các đơn vị liên quan và đối tác phát triển.

Theo Hiệp định, EU cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu Euro từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để triển khai dự án trong thời gian 5 năm. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện, đồng thời giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Cao ủy Phụ trách đối tác Quốc tế của EU Jozef Siskela đánh giá việc ký kết hiệp định là tín hiệu tích cực kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; đồng thời nhấn mạnh EU và Việt Nam cần tăng cường phối hợp trong bảo vệ, giám sát và ngăn chặn phá rừng, bảo đảm phù hợp với các quy định của EU, cùng với đó mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và môi trường.

Ông Jozef Siskela bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể triển khai một dự án kinh tế tuần hoàn và hoàn tất phê duyệt vào cuối năm 2026; đồng thời nhấn mạnh: EU mong muốn Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả các cam kết trong Thỏa thuận Paris, coi đây là nền tảng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

“Chúng ta cùng sống trong một thế giới và chia sẻ một tương lai chung, vì vậy cần hướng tới những mục tiêu khí hậu bền vững hơn”, ông Jozef Siskela chia sẻ.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định: "EU là một trong những đối tác quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường. Trong lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 2,3 tỷ USD trong năm 2025. Là nền kinh tế năng động, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa EU và các quốc gia trong khu vực".

Bên cạnh lâm nghiệp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ kỳ vọng EU sẽ cùng Việt Nam thúc đẩy kinh tế biển xanh thông qua tăng cường quản trị biển, bảo tồn hệ sinh thái san hô, rừng ngập mặn và chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo. Đồng thời, Việt Nam đề xuất EU chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm an ninh nguồn nước và khai thác tiềm năng khoáng sản thiết yếu.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết Việt Nam sẵn sàng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng đất hiếm từ thượng nguồn đến hạ nguồn, gắn khai thác với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế. Hai bên cũng được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong điều tra địa chất, ứng dụng công nghệ viễn thám, trí tuệ nhân tạo và chuyển giao công nghệ chế biến.

Phản hồi đề xuất này, ông Jozef Siskela tin tưởng các doanh nghiệp EU, với kinh nghiệm khai thác bền vững, sẽ là đối tác phù hợp của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh: đầu tư xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi thế cạnh tranh, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ chế biến đến dịch vụ logistics và đường sắt.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer khẳng định vai trò là “cánh tay tài chính” của EU, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Theo bà Nicola Beer, EIB có thể hỗ trợ cấp vốn cho các dự án khoáng sản thiết yếu, xây dựng hệ thống tái chế công nghệ cao và phát triển hạ tầng ngầm dưới biển gắn với bảo vệ hệ sinh thái. Đặc biệt, Ngân hàng EIB kỳ vọng kết nối hệ thống tín chỉ carbon của Việt Nam với thị trường EU thông qua các dự án nông nghiệp thông minh và phục hồi rừng ngập mặn. Trong đó, gói tài chính 200 triệu Euro triển khai qua Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được xem là đòn bẩy giúp cộng đồng doanh nghiệp xanh bứt phá.

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

biến đổi khí hậu Cao ủy Jozef Siskela Đại sứ Julien Guerrier Dự án hỗ trợ ngành Lâm nghiệp hệ sinh thái rừng Hiệp định tài chính EU Việt Nam Kinh tế tuần hoàn Ngân hàng Đầu tư châu Âu Tăng trưởng xanh Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị

Xuất khẩu hải sản khởi sắc, áp lực vẫn đè nặng ngành cá ngừ

Vina Kyoei: Chuẩn mực ổn định cho những chuỗi cung ứng đòi hỏi tiêu chuẩn cao

Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 đặt trọng tâm vào tháo gỡ khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp. Các giải pháp giảm chi phí logistics, hỗ trợ tín dụng và thực hiện mua tạm trữ khi giá thấp được đề xuất mạnh mẽ nhằm bảo vệ người sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nhiều thách thức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

