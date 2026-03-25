Xuất khẩu hải sản khởi sắc, áp lực vẫn đè nặng ngành cá ngừ
Chu Khôi
25/03/2026, 10:49
Bức tranh xuất khẩu hải sản Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng. Trong khi xuất khẩu cá ngừ suy giảm, thì các nhóm mặt hàng nhuyễn thể có vỏ, cua ghẹ - giáp xác, mực - bạch tuộc lại tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng tốt cơ hội từ sự phục hồi của thị trường...
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP), tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 667 triệu
USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, và đã có mặt tại 97 thị trường trên toàn
cầu.
Đáng chú ý trong 2 tháng đầu năm, nhiều nhóm hàng hải sản ghi nhận mức
tăng trưởng ấn tượng về giá trị xuất khẩu, trong đó nhuyễn thể có vỏ tăng 38%,
cua ghẹ và giáp xác tăng 24%, còn mực và bạch tuộc tăng 23% so với cùng kỳ năm
trước.
XUẤT KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC BỨT TỐC
Trong nhóm hải sản xuất khẩu, mực và bạch tuộc đang nổi
lên như điểm sáng đáng chú ý. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu
hai mặt hàng này đã đạt hơn 111 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết
quả này phản ánh nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường đang phục hồi sớm, đặc
biệt trong khu vực châu Á.
Xét theo cơ cấu sản phẩm, mực là mặt hàng dẫn dắt tăng
trưởng khi đạt hơn 64 triệu USD, tăng gần 30%. Trong khi đó, bạch tuộc đạt hơn
47 triệu USD, tăng hơn 16%. Sự chênh lệch này cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm
mực đang phục hồi nhanh hơn trong ngắn hạn, đồng thời mở ra cơ hội để doanh
nghiệp đẩy mạnh khai thác phân khúc này.
Về thị trường xuất khẩu mực và bạch tuộc, châu Á tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Hàn Quốc dẫn đầu với kim ngạch gần 42 triệu USD, tăng gần 23%, tiếp theo là Nhật Bản với khoảng 26 triệu USD, tăng 8%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh hơn 85%, còn Thái Lan tăng trên 41%. Những con số cho thấy sức mua trong khu vực đang cải thiện rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng.
Tuy vậy, không phải thị trường nào cũng ghi nhận tăng trưởng.
Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) giảm khoảng 14,5%, phản ánh những khó
khăn về tiêu chuẩn, chính sách cũng như sức ép cạnh tranh tại khu vực này.
Dù triển vọng tích cực, ngành mực và bạch tuộc vẫn phải đối
mặt với nhiều yếu tố bất định. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang khiến
chi phí logistics và vận tải biển tăng cao, kéo dài thời gian giao hàng và làm
giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao khiến chi
phí khai thác tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên ngư dân và nguồn cung nguyên liệu.
Thực tế, nguồn nguyên liệu trong nước vẫn chưa ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến
khả năng đáp ứng đơn hàng của các doanh nghiệp chế biến. Một rào cản khác là
“thẻ vàng” IUU từ EU đã kéo dài nhiều năm và tiếp tục ảnh hưởng đến uy tín cũng
như khả năng mở rộng thị phần của hải sản Việt Nam tại thị trường này.
XUẤT KHẨU CÁ NGỪ SUY GIẢM, ÁP LỰC TĂNG
Trái ngược với sự khởi sắc của nhóm mực - bạch tuộc, xuất
khẩu cá ngừ lại cho thấy dấu hiệu chững lại. Sau khi tăng trưởng 13% trong
tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong tháng 2/2026 chỉ đạt hơn 53 triệu
USD, giảm gần 15% so với tháng 2/2025. Tính
chung 2 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.
Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của cá ngừ Việt Nam, với
kim ngạch hơn 42 triệu USD, chiếm 32,8% tổng xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu
sang thị trường này lại giảm 15%. Trong khi đó, nhiều thị trường khác đang nổi
lên như những điểm tựa mới. Cụ thể, xuất khẩu sang Nga tăng 27%, Đức tăng 10%, Israel
tăng 61%, Mexico tăng 36%, Ai Cập tăng 24% và Chile tăng tới 111%. Những con số
này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp Việt Nam đang phát
huy hiệu quả, phần nào bù đắp sự suy giảm từ thị trường Mỹ.
Xét theo cơ cấu, nhóm sản phẩm cá ngừ nguyên liệu (mã
HS03) vẫn chiếm tỷ trọng lớn, hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong 2
tháng, nhưng đã giảm gần 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhóm cá ngừ chế biến
và đóng hộp (HS16) chiếm 45% và tăng 5%, đặc biệt là sản phẩm cá ngừ đóng hộp đang duy trì
xu hướng tăng trưởng ổn định.
Theo VASEP, xu hướng này phù hợp với thay đổi trong hành vi tiêu dùng
toàn cầu, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, dễ bảo
quản và có giá cả hợp lý. Đây được xem là phân khúc còn nhiều dư địa để doanh
nghiệp Việt Nam khai thác trong thời gian tới.
Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành cá ngừ hiện nay là các quy định từ thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Mỹ. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia chưa được công nhận tương đương đối với một số hoạt động khai thác theo quy định của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA). Điều này đồng nghĩa với việc từ đầu năm 2026, một số sản phẩm bị cấm nhập khẩu, trong khi các sản phẩm khác phải bổ sung thêm giấy chứng nhận (COA), làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thông quan.
Ngoài ra, chi phí đầu vào và logistics tiếp tục là bài
toán khó. Giá cá ngừ nguyên liệu trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao, trong
khi phí vận tải biển tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông. Đặc biệt, phí bảo hiểm
rủi ro chiến tranh có thời điểm tăng hơn 1.000%, gây áp lực lớn lên chi phí xuất
khẩu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
Không chỉ vậy, cạnh tranh tại thị trường EU cũng đang trở
nên gay gắt hơn khi hiệp định thương mại giữa EU và Ấn Độ được ký kết, mở đường
cho việc cắt giảm thuế về 0% đối với nhiều mặt hàng thủy sản của Ấn Độ trong
vòng 7 năm. Điều này có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh của cá ngừ Việt Nam, nhất
là trong các phân khúc chế biến.
Trong bối cảnh đó, triển vọng tăng trưởng của ngành không
còn phụ thuộc đơn thuần vào nhu cầu thị trường, mà ngày càng gắn với khả năng
thích ứng của doanh nghiệp. Việc kiểm soát chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu,
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các thị trường lớn và đa dạng hóa thị trường xuất
khẩu sẽ là những yếu tố quyết định.
Xuất khẩu hải sản năm 2025: Cá ngừ suy giảm, mực và cua ghẹ tăng trưởng bứt phá
19:16, 19/01/2026
Quét trước khi mua: Ứng dụng số và nỗ lực thay đổi thói quen tiêu dùng hải sản tại EU
11:42, 17/12/2025
Tăng mức phạt đối với các vi phạm trong khai thác hải sản
Vina Kyoei: Chuẩn mực ổn định cho những chuỗi cung ứng đòi hỏi tiêu chuẩn cao
Trong bối cảnh ngành thép Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới – nơi tiêu chuẩn, tính minh bạch và độ ổn định dần trở thành “ngôn ngữ chung” của thị trường – một số doanh nghiệp đang lựa chọn cách đi khác. Không mở rộng bằng mọi giá, họ tập trung củng cố nền tảng vận hành để trở thành mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng. Vina Kyoei là một trong những trường hợp như vậy.
Giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu gạo
Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 đặt trọng tâm vào tháo gỡ khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp. Các giải pháp giảm chi phí logistics, hỗ trợ tín dụng và thực hiện mua tạm trữ khi giá thấp được đề xuất mạnh mẽ nhằm bảo vệ người sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nhiều thách thức...
Senegal: Thị trường Tây Phi tiềm năng cho gạo Việt Nam
Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, với kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024...
Doanh nghiệp chủ động thích ứng trước biến động toàn cầu
Biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng đang gia tăng áp lực về chi phí và thị trường, buộc doanh nghiệp Việt không chỉ thích ứng mà còn chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khơi thông logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững...
EU tài trợ 20 triệu Euro hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam
EU cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu Euro cho Dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam". Việc ký kết và triển khai dự án lần này không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp và các ngành liên quan.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: