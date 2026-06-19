Việt Nam - Đức thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới
Hà Lê
19/06/2026, 08:45
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 18/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.
Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow trở lại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc, làm việc của ông trong những ngày qua; đồng thời cảm ơn những đóng góp cá nhân của Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow đối với quan hệ hai nước và cộng đồng người Việt Nam tại Đức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Đức phát triển tích cực, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thể hiện quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với vai trò là nền kinh tế dẫn đầu châu Âu và đứng thứ ba thế giới của Đức, cùng sự phát triển năng động của Việt Nam, hai nước có nhiều tiền đề quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa và hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ USD.
Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác thực chất trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; khẳng định Đức tôn trọng thể chế chính trị, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực.
Ông cho biết doanh nghiệp Đức đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại khu vực; mong muốn mở rộng hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam tại Đức, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.
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